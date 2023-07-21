В української розвідки є дані про можливу підготовку нового заколоту в Росії, - ГУР МО
Путінський режим справді дає тріщини, тому цілком ймовірна нова спроба заколоту в Росії.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В ефірі телемарафону його запитали, чи є у розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили "вагнерівці" в червні.
"Є. Дані є", - сказав Юсов.
Водночас у розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб "не полегшувати роботу ФСБ РФ".
Юсов також не виключив, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може повернутися "у внутрішньо-політичні процеси РФ".
"А чому ні? Він у ньому (політичному процесі. - Ред.) активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин-Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучували під час т. зв. маршу справедливості. Заколот не перемогли, його "заговорили" або "зарішали". І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші люди, прізвищ яких навіть не назвали", - додав він.
За його словами, це означає, що проблеми залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із РФ озвучують схожі речі. "Частина з них уже розплатилися відстороненням", - сказав Юсов.
"Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини", - підсумував Юсов.
Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.
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а юсов, він саме такий...
Вони попереджають.
Он перед наступом всі агенти в один голос верещали - скоро буде контрнаступ - швидше укріплюйтесь. (Єлдаки, Абдристовичи та інша шушара)...
А амери кричали - чого ви тягнете час?
Воно тільки бункер від наслідків червневої діареї відмило-відчистило! І на тобі знов!
А у нього навіть лабутенів не лишилося, ні в чому он і в ПАР проїхати.
Ой, бяда-бяда, агарчєніє