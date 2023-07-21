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Новини Повстання Пригожина в РФ
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В української розвідки є дані про можливу підготовку нового заколоту в Росії, - ГУР МО

путін

Путінський режим справді дає тріщини, тому цілком ймовірна нова спроба заколоту в Росії.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі телемарафону його запитали, чи є у розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили "вагнерівці" в червні.

"Є. Дані є", - сказав Юсов.

Водночас у розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб "не полегшувати роботу ФСБ РФ".

Юсов також не виключив, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може повернутися "у внутрішньо-політичні процеси РФ".

Також читайте: Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, - Зеленський

"А чому ні? Він у ньому (політичному процесі. - Ред.) активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин-Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучували під час т. зв. маршу справедливості. Заколот не перемогли, його "заговорили" або "зарішали". І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші люди, прізвищ яких навіть не назвали", - додав він.

За його словами, це означає, що проблеми залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із РФ озвучують схожі речі. "Частина з них уже розплатилися відстороненням", - сказав Юсов.

"Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

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Автор: 

розвідка (3856) росія (64958) заколот (36)


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Топ коментарі
+7
Що значить "мовчи"?
Вони попереджають.
Он перед наступом всі агенти в один голос верещали - скоро буде контрнаступ - швидше укріплюйтесь. (Єлдаки, Абдристовичи та інша шушара)...
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21.07.2023 15:29
+6
Юсов,мовчи!Хай там вони між собою бісяться!!!
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21.07.2023 15:16
+6
Українська розвідка аби менше кизділа , а більше діла робила мовчки , то ціни вам би *** не було
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21.07.2023 15:25
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хай запалає масква
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21.07.2023 15:16 Відповісти
Юсов,мовчи!Хай там вони між собою бісяться!!!
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21.07.2023 15:16 Відповісти
так дані про можливу підготовку...їх справжні розвідники можуть безбоязнено оприлюднювати..
а юсов, він саме такий...
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21.07.2023 15:19 Відповісти
Що значить "мовчи"?
Вони попереджають.
Он перед наступом всі агенти в один голос верещали - скоро буде контрнаступ - швидше укріплюйтесь. (Єлдаки, Абдристовичи та інша шушара)...
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21.07.2023 15:29 Відповісти
і відтягували час під різними приводами - останній був - дайте Фи-16...
А амери кричали - чого ви тягнете час?
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21.07.2023 15:31 Відповісти
То хаи колотять - поможіть ім
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21.07.2023 15:16 Відповісти
Нехай у рукожопих касапів хоч тут все получиться..
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21.07.2023 15:18 Відповісти
"Дані"цього Управління завжди були точними...
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Ми нінашо не натякаєм, але мєдвєдєв бухає ірландський підсанкційний віскарь відрами, а у кадирова вівці шотландської породи.
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21.07.2023 15:20 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Так отож. Щось перед реальним заколотом таких заяв не було.
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21.07.2023 15:24 Відповісти
Буданов, як що українцям саме на заколот в мацкві сподіватися, то можна всі досягнення ВСУ за останні півроку запросто про.бати… останнім часом ваші прогнози не збуваються, це не розвідка, а гадання на картах таро та збирання чуток з жовтих рашистських ЗМІв інтернеті.
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21.07.2023 15:22 Відповісти
Українська розвідка аби менше кизділа , а більше діла робила мовчки , то ціни вам би *** не було
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21.07.2023 15:25 Відповісти
разведка Украины предупреждает Путина?
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21.07.2023 15:33 Відповісти
А якщо заколоту не буде то керівництво розвідки має подати у відставку!
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21.07.2023 15:36 Відповісти
В єфірі зелетелемарафону ще й не таке скажуть, ЗЕЛЕбалаболи!
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Та що ж за літо то таке у цьому році?!
Воно тільки бункер від наслідків червневої діареї відмило-відчистило! І на тобі знов!
А у нього навіть лабутенів не лишилося, ні в чому он і в ПАР проїхати.
Ой, бяда-бяда, агарчєніє
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21.07.2023 16:33 Відповісти
В цілому, хай би КОЖЕН ДЕНЬ !!!
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21.07.2023 17:30 Відповісти
бункерний почув, засцяв і арештував гіркіна диркіна
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21.07.2023 21:03 Відповісти
 
 