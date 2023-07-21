Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013—2016 роках.

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Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

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Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату.

За даними відомтсва, ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з естонськими колегами, зокрема, комплексні слідчі (розшукові) дії на території обох країн.

Адже докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину.

Також на цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину.

Активну участь у відстежуванні та аналізі банківських транзакцій відіграла Державна служба фінансового моніторингу України.