Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"
Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
"20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013—2016 роках.
Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.
Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.
Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".
Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату.
За даними відомтсва, ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з естонськими колегами, зокрема, комплексні слідчі (розшукові) дії на території обох країн.
Адже докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину.
Також на цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину.
Активну участь у відстежуванні та аналізі банківських транзакцій відіграла Державна служба фінансового моніторингу України.
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Степанов колись в Одесу був призначений.
Схоже на розправу////// Я про оце спитав , а ви думали про куртку ?
Причому для Степанова все могло бути краще і може б тихо в «ліс пішов», але ж «докази надані Естонією»…
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg ВАКС закрив кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Пашковського
Апеляція ВАКС закрила кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Максима Пашковського і звільнила його від кримінальної відповідальності.
У березні перша інстанція ВАКС виправдала Пашковського у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.
Прокурор САП подав на це рішення апеляцію. Своє клопотання про закриття провадження подав і сам депутат, яке Апеляція ВАКС задовольнила. При цьому іншого рішення бути не могло, адже сплив строків давності і наявність клопотання автоматично призводять до звільнення від відповідальності.
За даними НАБУ, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.
Під час розгляду справи Пашковський неодноразово пропускав засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.
Раніше ВАКС через сплив стороків давності закрив справи щодо інших депутатів: Колісник, Констанкевич, Шол та Волинця.
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg
ну да, кацапы "стараются" шоб это сделать тупо пиля бабло кремля - ибо тут и стараний не особо нужно.
даже посмотреть на парковку возле парламентов, Не перепутать - эти(бентли, мерсы, джипы) = бедные, просят бабло у = этих (велики, малолитровки) - богатые, дают бабло"бедным".
Колишній "мочильнік" встиг попрацювати за часів Порошенка ще й головою Одеської ОДА.
а клали асфальт з півночі до Київа для кацапнячих танкеток...
ТРО Київа - дякую, шо ви, попри все - все те **********..
Порочна ВСЯ система, она подлежит ДЕМОНТАЖУ!
гріла трубу.... - **** воєн!
віддала хоч?
моя ж ти крихітко.. цюра!
Та, найголовніше - ***** НІХТО ЙОМУ НІЧОГО НЕ ЗРОБИТЬ, бо як "заспіває" то... І гроші у казну, звісно ж, не повернуться.
ЧЕрез таких "стєпашек" тепер у всьому світі кажуть, що українські чиновники - генетично закладені злодюги, котрі крадуть у вдасної держави, у власного народу, навіть у власної Армії, підчас війни коли вона спливає кров"ю...
або
за нового президента стало більше крадіїв
18.11.22
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum. Источник:
Якось дивно, нікого не випускають з країни, а зі слів президента - всі корупціонери виїхали...
Тобто виїхати можна якщо будеш корупціонером?
Це так прописано в законі?
Чи скоріше просто закона нема, а випускають по домовленності.
арестович також виїзжає, останній раз сказав що за нього посол Ізраїля попросив
Тобто домовленність, тому що закона нема, а ті закони що є - не працюють
Ось значить хто всіх мочів ))
якби Естонія не розказала б всьому світу (бо можемо війну програти), то і далі б крав.
А чому військовозобов'язаних із райцентрів та міст, залучають для служби військової, а з папєрєднікав уряду гончарука, - жодного!!
Як же так, вони ж усі бронювалися, лише на час перебування на посаді!!
Резнікову достатньо в Секретаріаті КМУ, в кадрах, взяти необхідну іннфрмацію про них, і батальйон готових до бою, найкращих управлінців!!!
Вони орків, чужими руками порвуть, як з бюджету гроші!!
Звичайно, попереду на самокаті, великорозумний гончарук з дубілєтом та ДержСекретарем, із купою заступників!! Мабуть Резніков їх тримає для відповідального моменту прориву !
Слава Україні!
Дострокові. Червінський - мій президент.