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Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

степанов,жумадилов

Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013—2016 роках.

Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна 01

Також читайте: "Ніхто не забутий і нічого не забуто": Венедіктова запевняє, що справи проти Степанова "в розробці"

Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна 02

Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

Також читайте: Парламент підтримав відставку Степанова

Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату.

За даними відомтсва, ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з естонськими колегами, зокрема, комплексні слідчі (розшукові) дії на території обох країн.

Адже докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину.

Також на цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину.

Активну участь у відстежуванні та аналізі банківських транзакцій відіграла Державна служба фінансового моніторингу України.

Автор: 

НАБУ (5062) поліграфкомбінат Україна (55) Степанов Максим (2196) підозра (758)


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Топ коментарі
+26
Ще коли його призначили і стало відомо що його дружина у той же день оформила підприємство по торгівлі фармацевтичними товарами стало зрозуміло що ф цей міністр, я к і інші призначені "слугами" прийшли на посади ВИКЛЮЧНО заради власних кишенькових інтересів. Тож чому дивуватись? Взагалі увесь склад парламентарів від "слуг" ОПу ЗЕзидента та кабінет міністрів можливо без вагань відправляти у СІЗО і після перевірки та слідчих дій точно не менше 90% виявляться підтверджено хабарниками та крадіями! От вам будуть і гроші на зброю та забезпечення охорони й безпеки зернового коридору а також звільнення України від рашистів!!!
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21.07.2023 15:26
+21
Не встиг дипломатом десь поїхати чи Полтавським адвокатом стати?
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21.07.2023 15:21
+20
Куда ни плюнь, везде воры - ставленники Зеленского.
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21.07.2023 15:44
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Нічогенько так намив -- иого б кудись на золоті приіски - під охороною
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21.07.2023 15:20 Відповісти
А пачєму мі нє в НАТО ?
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21.07.2023 18:59 Відповісти
Просто і елегантно, як двері. Остап Бендер би застрелився))
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22.07.2023 19:52 Відповісти
Лайк
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Схоже на розправу
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Повір - там є за що саджати, і то на довгий строк, поліграфкомбінат - це тільки одне за що!

Степанов колись в Одесу був призначений.
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21.07.2023 19:06 Відповісти
і що він накоїв в Одесі.з Трухановим не поділився?
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21.07.2023 21:29 Відповісти
А нам яка різниця? Нехай усі бачать, якою була та є насправді зелено-синя шобла.
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22.07.2023 11:16 Відповісти
Откупиться, тварюка.
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Віддасть біле пальто ?
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21.07.2023 17:10 Відповісти
эх, степанов....
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21.07.2023 15:20 Відповісти
тут не може бути без ексочільницкині
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21.07.2023 15:21 Відповісти
продасть куртку і стане грошей відкупитись...така куртка у людини
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21.07.2023 15:21 Відповісти
На яку ?
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21.07.2023 15:38 Відповісти
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21.07.2023 15:41 Відповісти


Схоже на розправу////// Я про оце спитав , а ви думали про куртку ?
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21.07.2023 18:57 Відповісти
Степанова, як представника влади слуг москальского народу, - до в"язниці!
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21.07.2023 15:21 Відповісти
Не встиг дипломатом десь поїхати чи Полтавським адвокатом стати?
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21.07.2023 15:21 Відповісти
Сподіваюсь Держава до кожного дійде хто у неї вкрав..
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21.07.2023 15:22 Відповісти
ну що доведеться курточку поміняти ...
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21.07.2023 15:22 Відповісти
Следователям вдогонку, проверьте (что бы 2 раза не бегать) почем он вакцину покупал во времена "ковида" через фирмы прокладки...там аналогичные суммы будут, только в долларах США
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21.07.2023 15:23 Відповісти
Ще коли його призначили і стало відомо що його дружина у той же день оформила підприємство по торгівлі фармацевтичними товарами стало зрозуміло що ф цей міністр, я к і інші призначені "слугами" прийшли на посади ВИКЛЮЧНО заради власних кишенькових інтересів. Тож чому дивуватись? Взагалі увесь склад парламентарів від "слуг" ОПу ЗЕзидента та кабінет міністрів можливо без вагань відправляти у СІЗО і після перевірки та слідчих дій точно не менше 90% виявляться підтверджено хабарниками та крадіями! От вам будуть і гроші на зброю та забезпечення охорони й безпеки зернового коридору а також звільнення України від рашистів!!!
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21.07.2023 15:26 Відповісти
А в якому році він на комбінаті працював так гарно???
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21.07.2023 15:37 Відповісти
2013
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Зеленые сволочи вернулись в прошлое и поставили Степанова у корыта! Но этого им оказалось мало, они вернулись в прошлое и поставили Степанова головой одесской облгосадмин.!
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21.07.2023 15:58 Відповісти
Кажуть що зелені це молоді регіонали, тому можливо машина часу їм була нкпотрібна.
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Знаю даже одного со-основателя партии регионов, который потом даже президентом стал! Эта зелень повсюду!
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21.07.2023 16:13 Відповісти
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках…
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22.07.2023 08:58 Відповісти
Впродовж 13-16 років заволоділи майже півмільярдом гривень. Тобто Степанов на своїй посаді(посадах) влаштовував Януковича, Порошенка і понад рік Зеленського.
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21.07.2023 17:21 Відповісти
Так так , але кричать що він із слуг😃😃🎉
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21.07.2023 18:59 Відповісти
..походу "порохоботи" вже й і у Європі (а бєні-дєрмакі-дубіньські мають "тримати в умі", що й у США).. і куди бідній Зєлі та єйО птєнцам тепер тікати?
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21.07.2023 15:27 Відповісти
Тут саме під Порошенка і копають
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21.07.2023 15:35 Відповісти
Яким чином? В 13році схема започаткована, діяла до 16го. Потім талановитого схематозника реанімували при Зе. А зараз ще й реанімували і схему з акцизними марками.
Причому для Степанова все могло бути краще і може б тихо в «ліс пішов», але ж «докази надані Естонією»…
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21.07.2023 16:23 Відповісти
Ну так,діяла при Порошенку.А потім Порох його в Одеську область призначив.За це можуть зачепитися зелені.Хоча їм навіть на телешмарофоні не повірять
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21.07.2023 21:25 Відповісти
Та таке))) став Порошенко президентом і перше з чого навчав під час війни - це якісь схематози розгрібати. По друге, все таки була коаліція, але це далеко не те саме що монобільшость.
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21.07.2023 23:10 Відповісти
але зелебобки цього не розуміють
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24.07.2023 14:49 Відповісти
Є така хрінь. Інколи доходить інколи не доходить, як пояснювати - сил забирає багато)))
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24.07.2023 15:01 Відповісти
Та не смішіть людей! Буде з того абсолютний пшик! Невже ви думаєте, що хтось із ЄС і НАТО повірять у цю "боротьбу"? Буде, як завжди, звичайний інфошум, який закінчиться дуже голосним нічим.
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21.07.2023 15:34 Відповісти
https://t.me/fuckcorruption Центр протидії корупції_ https://t.me/fuckcorruption

https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg ​ ВАКС закрив кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Пашковського

Апеляція ВАКС закрила кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Максима Пашковського і звільнила його від кримінальної відповідальності.

У березні перша інстанція ВАКС виправдала Пашковського у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Прокурор САП подав на це рішення апеляцію. Своє клопотання про закриття провадження подав і сам депутат, яке Апеляція ВАКС задовольнила. При цьому іншого рішення бути не могло, адже сплив строків давності і наявність клопотання автоматично призводять до звільнення від відповідальності.

За даними НАБУ, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
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21.07.2023 15:34 Відповісти
Пашковський на суді визнав, що не вказав орендовану квартиру, але зазначив, що це був не умисел, а помилка.

Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.

Під час розгляду справи Пашковський неодноразово пропускав засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.

Раніше ВАКС через сплив стороків давності закрив справи щодо інших депутатів: Колісник, Констанкевич, Шол та Волинця.
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg

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21.07.2023 15:35 Відповісти
це чергове відверте знущання над народом і Конституцією України: "нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив", а кого це турбує? позов до нього чи брата? брат не фігурант - його справді можна було б виправдати. а не зловмисника!
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21.07.2023 18:21 Відповісти
Під ідіота косить. Взагалі, він сам повинен заповнювати свою декларацію.
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21.07.2023 18:39 Відповісти
Чомусь ніхто не притягує до відповідальності тих прокурорів, слідчих, які систематично "зливають" справи корупціонерів та інших злочинців для звільнення їх від кримінальної відповідальності, допускаючи сплив строків давності. З такими правопохоронними органами і адвокатів злочинцям не потрібно, безкарність гарантована при достатній кількості бабла, усі в долі.
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22.07.2023 09:36 Відповісти
Оо, там не тільки ''відмити'', там ще й надрукувати грошей можна
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21.07.2023 15:39 Відповісти
amazon!
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21.07.2023 15:40 Відповісти
и тут еще кацапам надо стараться шоб нас выставить как коррупционную страну клоунов?
ну да, кацапы "стараются" шоб это сделать тупо пиля бабло кремля - ибо тут и стараний не особо нужно.
даже посмотреть на парковку возле парламентов, Не перепутать - эти(бентли, мерсы, джипы) = бедные, просят бабло у = этих (велики, малолитровки) - богатые, дают бабло"бедным".
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21.07.2023 15:40 Відповісти
ПреЗЕдент знає толк в призначеннях "чесних" людей....
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21.07.2023 15:42 Відповісти
Куда ни плюнь, везде воры - ставленники Зеленского.
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21.07.2023 15:44 Відповісти
про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках. Джерело:
Колишній "мочильнік" встиг попрацювати за часів Порошенка ще й головою Одеської ОДА.
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21.07.2023 15:48 Відповісти
А Зеленський такий "Нічого не знаю, поставлю його МОЗ керувати", так?
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21.07.2023 19:09 Відповісти
папірєднікі... курва, придумайте вже щось нове!
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Так як і Маркарова, схематозила для парашенка, а нагородив уже сам зельц, відправивши послицею у США замість немалого строку ув'язнення за розграбування державних фінансів
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22.07.2023 09:41 Відповісти
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21.07.2023 15:49 Відповісти
союзникі винуваті, шо ми не будували оборону,
а клали асфальт з півночі до Київа для кацапнячих танкеток...
ТРО Київа - дякую, шо ви, попри все - все те **********..
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21.07.2023 15:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8&t=1s
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21.07.2023 15:51 Відповісти
Сейчас можно взять ЛЮБОЕ госпредприятие Украины и если действительно "захотеть" (если позволит Зе), то можно без сомнений найти коррупционные схемы и посадить все его руководство!
Порочна ВСЯ система, она подлежит ДЕМОНТАЖУ!
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21.07.2023 15:54 Відповісти
В стране, где ВСЯ ВЛАСТЬ по факту пренадлежит КЛАССУ ЧИНУШ и СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ по другому быть и не может. Нужно менят государственный строй и заного создавать НОВОЕ ГОСУДАРСТВО (Граждан, а не РАБОВ)!
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21.07.2023 15:58 Відповісти
По Вашому, пане Rustik зараз на фронті громадяни чи раби?
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21.07.2023 17:25 Відповісти
Те, кто там ДОБРОВОЛЬНО или с пониманием своего долга (не отлынивает и не прячется за спины других) - это ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, остальные которых силком притащили или ищут повода, чтоб демобилизоваться - НЕГРАЖДАНЕ, у них не должно быть паспортов, а виды на жительства без политических прав, их не надо заставлять служить в армии, но они должны платить специальный военный налог в мирное время не меньше 15% от доходов, а в военное не менее 35 %!
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21.07.2023 17:59 Відповісти
БЛ....... , ОТКУДА ты такой умный ??
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22.07.2023 00:47 Відповісти
І про участь у виборах у таких не може бути і мови. Як і отримання держпосад.
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22.07.2023 10:20 Відповісти
а для чего они все, в течении 30 лет идут во власть? покупают мандаты и должности, чтобы честно работать?просто мало кому то отстегнул
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21.07.2023 15:56 Відповісти
Це ті злодіі яки чомусь не сиділи у в'язниці.
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Покупают мандати і должності?! Да что ви такое гаваріте? Хіба ж не народ обирає їх на посади 73%-мі галасов ЗА? Про це вам усякий парахабот на кожному углу скаже. Для чого ви порочите їх легенду, над якою вони працювали стільки років?
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22.07.2023 09:52 Відповісти
люся в ЗСУ ******** рпг і за шторою стояла,
гріла трубу.... - **** воєн!
віддала хоч?
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21.07.2023 15:57 Відповісти
совок головного мозку, на фото у нього графiн риби стоть та хрусталь), мати такi гроши i оце, невилковнi совкодрочери
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21.07.2023 16:00 Відповісти
"ладу віддай, мене скоро обміняють - я сало їм!"
моя ж ти крихітко.. цюра!
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21.07.2023 16:12 Відповісти
за любий пересрач на кацапії!
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21.07.2023 16:17 Відповісти
даду даду да,,,
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21.07.2023 16:20 Відповісти
Скільки різного гαβνα в нашій країні!
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21.07.2023 17:08 Відповісти
Він же колись бів заступник начальника податкової інспекції країни !
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21.07.2023 17:12 Відповісти
Вся Україна пожинає те що посіяли 73%.
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21.07.2023 18:05 Відповісти
Вы ошибаетесь,посеяли раньше,а это плоды тридцатилетней селекции.
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21.07.2023 21:15 Відповісти
Канешна
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22.07.2023 09:55 Відповісти
Степанов рідкісний мерзотник і злодюга. "Лиха доля" кидала його по різних "клондайках". Лікар (здається) за освітою, Смак дармового бабла відчув на посаді податківця. Здобутий "досвід" у повній мірі реалізував будучи Главою Одеської ОДА. Та найбільше "випробування", нещасний, переніс на посаді Міністра Ох.Здоров"я, коли запанував =Ковід-19= Працював не покладаючи рук на закупках вакцин, медикаментів, медичних засобів за багатомільярдний державний кошт, не економлячи (що не зробиш для порятунку життя і здоров"я любих йому українців?).
Та, найголовніше - ***** НІХТО ЙОМУ НІЧОГО НЕ ЗРОБИТЬ, бо як "заспіває" то... І гроші у казну, звісно ж, не повернуться.
ЧЕрез таких "стєпашек" тепер у всьому світі кажуть, що українські чиновники - генетично закладені злодюги, котрі крадуть у вдасної держави, у власного народу, навіть у власної Армії, підчас війни коли вона спливає кров"ю...
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21.07.2023 18:11 Відповісти
Чому ж не повернуться? Хіба ж у цих "стєпашек" та їх родичів награбованого майна немає для конфіскації?
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22.07.2023 09:59 Відповісти
До сих пір ніхто і нічого не повертав: різні мєнти, судді, проКУРВОри, набу, сбу,... отримували свої "відпускні" і злодії зникали за кордона з награбованим. А далі - або відсутність складу злочину, або прострочення термінів утримання...
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22.07.2023 12:52 Відповісти
Цікаво, чому ви їх називаєте своїми? Це не їх держава, народ і армія. Вони завербована ворожа 5-та колона, що узурпувала державну владу в Україні за сприяння прокремлядського також ворожого Україні олігархату
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23.07.2023 00:40 Відповісти
А який президент його призначив?
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21.07.2023 19:19 Відповісти
зеленський
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21.07.2023 21:26 Відповісти
НАБУ стало краще працювати за нового президента

або

за нового президента стало більше крадіїв

18.11.22

"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum. Источник:

Якось дивно, нікого не випускають з країни, а зі слів президента - всі корупціонери виїхали...

Тобто виїхати можна якщо будеш корупціонером?

Це так прописано в законі?

Чи скоріше просто закона нема, а випускають по домовленності.

арестович також виїзжає, останній раз сказав що за нього посол Ізраїля попросив

Тобто домовленність, тому що закона нема, а ті закони що є - не працюють
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21.07.2023 21:37 Відповісти
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021) Джерело:

Ось значить хто всіх мочів ))
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21.07.2023 19:27 Відповісти
Ще й на посаді міністра ОЗ не хило прибарохлився. Де розслідування там? Чи закупки і досі засекречені?
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21.07.2023 19:40 Відповісти
А за укольчики ?
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21.07.2023 19:43 Відповісти
за Пороха цей Степанов і крав і нічого йому не було!

якби Естонія не розказала б всьому світу (бо можемо війну програти), то і далі б крав.
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21.07.2023 19:44 Відповісти
а зеля його аж міністром провів
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21.07.2023 22:06 Відповісти
Виходить, що зєльця, що порох - два кремлядських чоботи пара?
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22.07.2023 10:04 Відповісти
отвали Трамп
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22.07.2023 10:26 Відповісти
ні,кремлівська пара це ти з Трампаксом
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24.07.2023 15:01 Відповісти
хтось зрозумів, що на фото? працівник НАБУ читає вдома своїм батькам про степанова?
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21.07.2023 19:52 Відповісти
шотакое?, презедент сказал що корупції більше нема
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21.07.2023 20:00 Відповісти
Та он разное говорит, все думает чтотна конкурсе капитанов у маслякова, путина смешит
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23.07.2023 08:33 Відповісти
Ну, пів млрд грн. на СХЕМАТОЗАХ від МОЗ, це вам не 32 млрд грн на СХЕМАТОЗАХ від МОУ, без озвучування вартості оплати послуг для ЗСУ !!
А чому військовозобов'язаних із райцентрів та міст, залучають для служби військової, а з папєрєднікав уряду гончарука, - жодного!!
Як же так, вони ж усі бронювалися, лише на час перебування на посаді!!
Резнікову достатньо в Секретаріаті КМУ, в кадрах, взяти необхідну іннфрмацію про них, і батальйон готових до бою, найкращих управлінців!!!
Вони орків, чужими руками порвуть, як з бюджету гроші!!
Звичайно, попереду на самокаті, великорозумний гончарук з дубілєтом та ДержСекретарем, із купою заступників!! Мабуть Резніков їх тримає для відповідального моменту прориву !
Слава Україні!
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22.07.2023 00:19 Відповісти
За твердженнями самого Степанова, він багато років товаришує з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігорем Палицею , колишнім очільником Одеської ОДА і бізнес-партнером олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-5 [5] .
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22.07.2023 07:19 Відповісти
Зєля собі в команду зібрав всю наволоч з країни. А сам залишивсь "голобородьком"? Ага.

Дострокові. Червінський - мій президент.
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22.07.2023 10:13 Відповісти
****, пальтішко.
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22.07.2023 19:59 Відповісти
А есть такое министерство или другой орган власти, где бы зеленая команда не проворовалась, а вова?
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23.07.2023 08:31 Відповісти
 
 