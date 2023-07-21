ГУР МО про затримання терориста Гіркіна: "У Кремлі почалася фаза внутрішнього протистояння"
Затримання російського терориста Гіркіна-Стрєлкова свідчить про те, що ситуація у Кремлі загострюється і починається внутрішнє протистояння серед представників диктаторського режиму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", - заявив Юсов.
За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".
Він зазначив, що особливість режиму Путіна у тому, що "на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна".
"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить, мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - додав Юсов.
Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.
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Он последовательно убирает своих критиков. Пригожина уже нет. А с Гиркигым станется «сердечный приступ» на нарах.
Я б хотів побачити цей постріл самим собі в голову в разі спроби нападу на Польщу.
Где его видео?
Подумайте об том.
Нас паки бьют и паки
Поляки и казаки
А мы сидим как раки
Горюем на мели
А.Толстой
Можливо зараз це ГУР95?
хоча шоу має все - і клоунів, і феєрверки з петардами...
а то виходить шо може сам себе звільнити, бо знає, але його тримають.
Підгорає, ботику?
президентыруководители опг. будет смешно когдаесли останется один Овощ.
так "літав" шо сраний фотоапарат не додумався взяти?
ну......
це типу ти їздив би на сафарі без телефона принаймні. так і гагарін - гівно.
В тому сакральна суть і особливий шлях узкаго патріота.
про оман треба а не про гагаріна
служив совку? ага
фотоапарат взяв? - Ні!
літав? - ну так, десь там типу літав, але не там де кажуть.
Задержание Гиркина как Пригожина.
Фейк.
Счас Гиркин станет послом в Англии или на место Шойгу
От я кажу: - Віслюка не призначать на главаря конюшні!
Ти: - Ні, для цього леви є.
Ну воно понятно шо ти написав хрінь, ак і прикольнувся дописувач вище шо гіркіна дадуть дипломатом Карлу, и чарлі Чальзсону.)
щоби москальня нейтралізувала один одного через
повішання або поножівщину
Поки живий х*йло,патрушев і тому подібні,ніяких змін на краще для нас у кремлі не буде.