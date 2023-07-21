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ГУР МО про затримання терориста Гіркіна: "У Кремлі почалася фаза внутрішнього протистояння"

гіркін

Затримання російського терориста Гіркіна-Стрєлкова свідчить про те, що ситуація у Кремлі загострюється і починається внутрішнє протистояння серед представників диктаторського режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", - заявив Юсов.

За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

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Він зазначив, що особливість режиму Путіна у тому, що "на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна".

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить, мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - додав Юсов.

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

Читайте також: ПВК "Вагнер" втратила за кілька місяців загиблими 20 тисяч в’язнів, - Британська розвідка

Автор: 

розвідка (3856) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+18
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21.07.2023 15:55
+16
Андрій Юсов, краще поясніть нам, чому у нас під слідством бойові генерали, патріоти? Чому за гратами полковник Червінський?
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21.07.2023 15:51
+12
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21.07.2023 15:51
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21.07.2023 15:49 Відповісти
ееее....Ви маєте на увазі,що залишився тільки Йоська,на якого вчора наклали санкції!!!!!
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21.07.2023 15:50 Відповісти
Йоська тоже умеет под Варению маскироваться.
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21.07.2023 17:19 Відповісти
Наоборот - ху&ло усиливает свой режим.
Он последовательно убирает своих критиков. Пригожина уже нет. А с Гиркигым станется «сердечный приступ» на нарах.
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21.07.2023 15:57 Відповісти
Пригожин сколочує армію у Білорусі, навчання проводить. Польща укріплює свої кордони у звязку з цими іграми
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21.07.2023 16:00 Відповісти
Шкода, що це іграми так і зостанеться.
Я б хотів побачити цей постріл самим собі в голову в разі спроби нападу на Польщу.
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21.07.2023 16:03 Відповісти
Наталья, а почему Пригожин «молчит» 2 недели?

Где его видео?

Подумайте об том.
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21.07.2023 16:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4xRsOg2mLt0
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21.07.2023 18:38 Відповісти
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21.07.2023 17:07 Відповісти
в кремлі башня башню єбашить
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21.07.2023 22:07 Відповісти
страшная и беспощадная рузькая Смута еще впереди

Нас паки бьют и паки
Поляки и казаки
А мы сидим как раки
Горюем на мели
А.Толстой
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Юсов,до чого тут Гагарін?????????????
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21.07.2023 15:49 Відповісти
..ви або дуже молодий або-таки дуже дурний чи вмотивоааний кимось
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21.07.2023 15:52 Відповісти
Просто не в тему про Гагарина
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21.07.2023 16:02 Відповісти
Дитя! Не треба так відкрито про свій вік заявлять! Цей анекдот розказували з початку 80-тих
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21.07.2023 17:05 Відповісти
Так не в тему этот анекдот. Ну если я дитя - то, скорее всего, с вас труха сыпется
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21.07.2023 18:06 Відповісти
"Дитям" можна буть і з сивою бородою! Усі статтю з анекдотом зрозуміли - один "Магірус" - ні.... Висновок?
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21.07.2023 18:16 Відповісти
Ну так все проголосовали в 2019м правильно и по взрослому и всё поняли, только вот теперь все сидят в жопе
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21.07.2023 18:25 Відповісти
А до чого тут "голосування" в Україні? Ти при своєму розумі? Мова в статті йде про те що Гіркін в Росії "дотриндівся проти "власті" і його посадили в "кутузку"
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21.07.2023 18:45 Відповісти
При том, что вы же подчеркнули, что если у кого-то своё мнение - то он ребёнок. Я в курсе дебильной шуточки Буданова, но она просто не в тему, сама шутка
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21.07.2023 18:48 Відповісти
Ти що - п"яний?Буданов тут до чого? Автор статті "Цензора" на Юсова посилається! Полий голову холодною водою - полегшає!
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21.07.2023 18:59 Відповісти
А в ТЦК меня отправлять не будете?
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21.07.2023 19:02 Відповісти
Хіба що у ""Похмільник"
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21.07.2023 19:16 Відповісти
Спасибо: не пью. Да? А то писали, что вы всех в ТЦК отправляете
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21.07.2023 19:19 Відповісти
Тільки …!
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21.07.2023 19:52 Відповісти
Занадто часто я чую заяви від ГУР, яка апріорі є таємною організацією.
Можливо зараз це ГУР95?
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21.07.2023 16:14 Відповісти
Це й@баний цирк...🤡
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21.07.2023 16:17 Відповісти
тільки чомусь вже давно не смішно...

хоча шоу має все - і клоунів, і феєрверки з петардами...
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21.07.2023 17:06 Відповісти
Андрій Юсов, краще поясніть нам, чому у нас під слідством бойові генерали, патріоти? Чому за гратами полковник Червінський?
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21.07.2023 15:51 Відповісти
Не для того Бурбу відсторонювали, щоб Буданов з Вагнерами боровся-у Зеленського вілли з Пригожиним поруч ...
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21.07.2023 15:54 Відповісти
А якщо точніше - то мабуть Червінський щось ТАКЕ!!! знає про владу ...
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21.07.2023 15:56 Відповісти
Так і ми знаємо. Згадайте "вагнергейт".
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21.07.2023 15:59 Відповісти
ну так хай скаже?
а то виходить шо може сам себе звільнити, бо знає, але його тримають.
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21.07.2023 16:32 Відповісти
О, ваЗЕленські прихвосні активізувалися, та ще й так відкрито.
Підгорає, ботику?
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21.07.2023 16:42 Відповісти
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21.07.2023 15:51 Відповісти
А що бачить США безпечнішим для світу? Перемога Україні зі взяттям Криму -чи коли перегризуться башти над кістками Леніна?Смута в рашці- це гірше загрозі ядеркою , мені так здається .
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21.07.2023 15:52 Відповісти
Терпілу гіркіна посодют
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21.07.2023 15:52 Відповісти
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21.07.2023 15:55 Відповісти
На Маляр похожа...вылитая её сестра
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21.07.2023 16:11 Відповісти
Сеструн!
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21.07.2023 17:22 Відповісти
Я теперь понимаю почему он никогда усы не бреет
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21.07.2023 16:16 Відповісти
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21.07.2023 16:24 Відповісти
то був просто ідот, а це ОБЕР-ідіот
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21.07.2023 16:55 Відповісти
убирают кандидатов в президенты руководители опг. будет смешно когда если останется один Овощ.
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21.07.2023 15:55 Відповісти
Пушкина не за стихи на дуель вызвали.
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21.07.2023 15:56 Відповісти
Ініціатором дуелі був Пушкін! Вчи історію!
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21.07.2023 17:07 Відповісти
До чого тут Гагарін? Ви, там, ідіоти?
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21.07.2023 15:57 Відповісти
До того, що е такий вираз народни, зазвичай говорять - "Пушкін дописався, гагарін долітася, а ти зараз допи*дишься". В німатчині мабуть не чули.
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21.07.2023 16:00 Відповісти
гагарін - гівно!
так "літав" шо сраний фотоапарат не додумався взяти?
ну......
це типу ти їздив би на сафарі без телефона принаймні. так і гагарін - гівно.
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21.07.2023 16:34 Відповісти
Як завжди на расєє - "Наказаніе нєвіновних і награждєніє нєпрічастних".. )))
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21.07.2023 15:58 Відповісти
Мені от цікаво, що сьогодні будуть співати "члены клуба опущеных идиотов", полковника ж старого теж загребли, там теперь сплошний "интилект" лишився, на чолі з пашою новоросом
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21.07.2023 15:58 Відповісти
Такі як Пашка ***** і влаштовують
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21.07.2023 16:04 Відповісти
Нічого не будуть співати. Тихенько розбіжаться як таргани та заткнуться щоб і по них не прийшли.
В тому сакральна суть і особливий шлях узкаго патріота.
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21.07.2023 16:05 Відповісти
тю а юрка гагарін тут при чому

про оман треба а не про гагаріна
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21.07.2023 15:59 Відповісти
гагарін совок? ага
служив совку? ага
фотоапарат взяв? - Ні!
літав? - ну так, десь там типу літав, але не там де кажуть.
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21.07.2023 16:35 Відповісти
Лайно починає вирувати....
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21.07.2023 16:00 Відповісти
ГУР де новий захiд РДК у Бiлгород.....де спаленi зерновi термiнали с вкраденим украiнським зерном у Новоросiйську?
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21.07.2023 16:01 Відповісти
Дірут в усі дири крімльовскую потоскуху Разію
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21.07.2023 16:02 Відповісти
я буду ржать если они его отправят в Гаагу, по делу МН-17
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21.07.2023 16:10 Відповісти
кстати это реальный шанс не быть убитым режимом, я бы на его месте уехал бы туда и остался жив по крайней мере, проведя остаток дней типа в шведской тюрьме, похожей на 5 звездочный отель.
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21.07.2023 19:04 Відповісти
Якшо за Гіркіним топить якась башта Кремля -- то буде продовження -- якшо одинак -- то буде показова порка.
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Башни Кремля знают что судьба пешаков гибнуть в бою.
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21.07.2023 21:49 Відповісти
Страна абсурда.
Задержание Гиркина как Пригожина.
Фейк.
Счас Гиркин станет послом в Англии или на место Шойгу
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Ні , британці не допустять таких виродків на посади послами в іх краіні!!
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21.07.2023 16:17 Відповісти
Док, ти типу написав як.

От я кажу: - Віслюка не призначать на главаря конюшні!
Ти: - Ні, для цього леви є.

Ну воно понятно шо ти написав хрінь, ак і прикольнувся дописувач вище шо гіркіна дадуть дипломатом Карлу, и чарлі Чальзсону.)
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21.07.2023 16:38 Відповісти
Погана новина....може не дожити до Гааги....
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21.07.2023 16:13 Відповісти
Дуже хочеться ,
щоби москальня нейтралізувала один одного через
повішання або поножівщину
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21.07.2023 16:16 Відповісти
" Он сказал - Поехали. И запил водой."
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21.07.2023 16:17 Відповісти
Запивают водой водку только хрюсские дегенерати
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21.07.2023 17:00 Відповісти
Ніякої гризні там немає,не видавайте бажане за дійсність.Так,рота йому прикриють трохи.
Поки живий х*йло,патрушев і тому подібні,ніяких змін на краще для нас у кремлі не буде.
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21.07.2023 16:32 Відповісти
Та нічого там не почалося. Прикрили рота дурнику-реконстркктору, щоб на фюрера не тявкав.
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21.07.2023 16:33 Відповісти
фюрер в Білорусії, ти шо, не знаєш? він там тренує бульбашосолдатиків!
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21.07.2023 16:39 Відповісти
очередная серия ИПСО...
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21.07.2023 16:35 Відповісти
Ммммм. Жабогадюкинг. Мой любимый. Отдайте этого ган до на в Гаагу. Там заждались уже.
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21.07.2023 16:56 Відповісти
Стесняюсь спросить, а какое отношение имеет гиркин к кремлю?
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21.07.2023 17:53 Відповісти
Як відомо, в расеюшке за лайк чи репост, безобідного з точки зору пересічного громадянина, контенту, можна загриміти у буцигарню. Проте на болотах безкарно існують багато публічних персонажів які на камеру посилають пиню нахер, наприклад гіркін чи якийсь там ельмюрід. Відповідно в широких верствах населення закономірно виникають гіпотези, що вищезгадані діячі мають високопоставлених покровителів, які прикривають їх від басманного "справедливого правосуддя".
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21.07.2023 19:40 Відповісти
Це той ГУР який казав що війни не буде?
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21.07.2023 18:42 Відповісти
мастера з кожного пука роздути ураган.. віри цьому гуру нема..
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21.07.2023 19:30 Відповісти
Просто Путин зачищает очередных. Уже раз десятый.
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21.07.2023 21:42 Відповісти
 
 