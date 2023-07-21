ГУР МО про затримання терориста Гіркіна: "У Кремлі почалася фаза внутрішнього протистояння"

Затримання російського терориста Гіркіна-Стрєлкова свідчить про те, що ситуація у Кремлі загострюється і починається внутрішнє протистояння серед представників диктаторського режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", - заявив Юсов.

За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

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Він зазначив, що особливість режиму Путіна у тому, що "на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна".

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить, мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - додав Юсов.

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

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