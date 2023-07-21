Джонсон про посла Пристайка: "Сумно прощатися. Сподіваюся, незабаром він з’явиться в іншій іпостасі"

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав посла Вадима Пристайка другом Британії.

Як пише Цензор.НЕТ, Джонсон присвятив послу Вадиму Пристайку допис у Twitter.

"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни (Британії - Ред.). Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

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У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

21 липня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

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