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Новини
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Джонсон про посла Пристайка: "Сумно прощатися. Сподіваюся, незабаром він з’явиться в іншій іпостасі"

пристайко,джонсон

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав посла Вадима Пристайка другом Британії.

Як пише Цензор.НЕТ, Джонсон присвятив послу Вадиму Пристайку допис у Twitter.

"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни (Британії - Ред.). Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон: "Висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року"

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

21 липня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла Пристайка за фразу про "нездоровий сарказм президента" щодо міністра оборони Великобританії

Автор: 

Пристайко Вадим (498) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+44
Нечего страшного, зеко-***** подберет какой нибудь ценный кадр на такое важное направление - минетчицу или билетершу из квартала...
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21.07.2023 16:08
+36
Кулеба срочно выехал на киевскую окружную для подбора послицы в Британию.
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21.07.2023 16:10
+28
Борис, повертайся!
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21.07.2023 16:08
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Борис, повертайся!
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Пристайко сказав про те , що зіграв актор - ПРО САРКАЗМ !Що він сказав ТАКОГО? А для чого тоді актор грав той сарказм - виходить "хто всравсь-невістка"? Ой як некрасіво!Але дуже досвідченій дипломат йшов на це звільнення - набридло служити лузерам
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21.07.2023 16:15 Відповісти
це той Пристайко, якого прибрали з посади міністра закордонних справ після його висловів про можливість здачі Криму окупантам в оренду. Там ще й хламідія Арахамія тоді підгавкував, але його залишили, бо він є ближчим до стрижня зекоманди, а Пристайка злили з посади і відправили послом у Британію. Справжніми досвідченими дипломатами можна вважати Огризка, Клімкіна, проте їм чомусь зекоманда так і не запропонувала посад.
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21.07.2023 16:57 Відповісти
Клімкін почав з Гончаруком будувати нову поліисилу ... Слабенько виходило на кналах Пінчука Пристайко так -замарався , але ж схаменувся вчасно- він до ЗЕлених співпрацював з НАТО - мабуть таки сталосоромно пісяля останнього саміту .
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21.07.2023 17:15 Відповісти
Ви на зміну своїй колезі зареєстрованій на цензорі позавчора ? Значить правду я вважаю- Зелені йому не вибачають зради , хоча починав з ними співати одну пісню...
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21.07.2023 17:17 Відповісти
А Пристайко міністром закордонних справ.
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21.07.2023 16:19 Відповісти
Нечего страшного, зеко-***** подберет какой нибудь ценный кадр на такое важное направление - минетчицу или билетершу из квартала...
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Он министр ,,культуры" Ткаченко уже не при культуре. Ото его в Британию и пошлют послицей, як самого культурного и досвидченого в гамняных сериалах дипломата.
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21.07.2023 18:43 Відповісти
а може ленку зеленскую послать послицею в британию , а шо ленка щас без работы , ее там знають , она тоже всех знаеть даже монарха , надо вове подсказать -- опять же для семейного бюджета подмога какая никакая , город лондон не самый плохой город в европе , ну а престайка , вот блин заноза --- ооо точно в гондурас
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21.07.2023 19:51 Відповісти
Война все не спишет.

После войны будет разбор полетов и залетов.

Все ходы записаны.
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Це не буде так легко. Зевлада все робить для того, щоб чесної гри не було,
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21.07.2023 16:22 Відповісти
Невже Зеля переможе в цій війні ?
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21.07.2023 16:43 Відповісти
В цій війні переможе Україна.

Не АХМЕТОВ, не Беня, не другий олігархи.

Народ України несе на соби все труднощі ціеі війни.

Народ і буде Переможцем.

А політики та бариги будуть намагатися, як завжди, тягкути ковдру на себе.
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21.07.2023 19:11 Відповісти
Кулеба срочно выехал на киевскую окружную для подбора послицы в Британию.
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Ванюшку пошлють
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21.07.2023 16:12 Відповісти
Навіщо? Мокрогубу Люсю ж можна))
Англійську вона знає, правда ізраїльську теж, але в Англії нема пляжів і за Люсею не будуть ганятись там зіваки з телефонами шоб виставити персонажа на фотці з пузом догори на пляжі.
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21.07.2023 16:24 Відповісти
У них "пруд-пруді"холуїв рятувати , але самим вже пора за Олександром Ткаченком ,котрий був ГОЛОВНИМ ПОДМАСТЄРЬЄМ папи Бєні у вистругуванні Буратіно- а де він зараз?
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21.07.2023 16:41 Відповісти
воно то ок, але от вроді тут було відое колись, мольфар, ну, "мольфар"(тобто шарлатан, вроді би?), казав шо нападуть. але так сумнувато, типу - переможемо.
тобто "все "предопрєдєлєно""? чи як?
бо дуже багато є такого шо передбачали і воно саме таки ставалось всупереч, особливо (а може завдяки) крикам про шашлики на День обіду.
такий "прикол" такскть.
ти сам може ворожила на картах як і всі баби - ну і шо? мало було несправдивостей?
так шо вірити треба в Аллаха - він просто і ясно каже - ви всі раби, а хто не раб, то значить ескімос
нє, ну реально. все, виходить, вже визначене? може Ілон Маск кричить шо Єрмак не переможе путіна - знає шо раб пана не переможе, бо просто не може і не хоче.
ну так, хочу помилятись блаблабла
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Там беруть тільки власний обслуговуючий персонал.
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21.07.2023 16:29 Відповісти
Стане порохоботом? 🤔 Це навряд чи. Нагадаб, що Пристайко був у найпершій команді Зєлєнского, яка йшла на вибори у 2019-му. Тому і став міністром МЗС. А після того його кар'єра пішла донизу. Зараз він виступає в іпостасі використаного презерватива.
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21.07.2023 16:12 Відповісти
Він сам пішов на це - подивіться його біографію - особливо його посди в співпраці з НАТО до приходу зЕлені.
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21.07.2023 16:23 Відповісти
...нарешті лисий дочекається своєї посади?
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21.07.2023 16:12 Відповісти
...нда, і без конкурсу ...просто специфіка
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21.07.2023 22:00 Відповісти
Хто там останній в зашкварі?
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21.07.2023 16:12 Відповісти
Поворознюк.
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21.07.2023 16:14 Відповісти
серіал провалився, мабуть, то пошлють його замість послиці
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21.07.2023 16:15 Відповісти
🤣
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21.07.2023 16:23 Відповісти
Якось не вписувався своїм професіоналізмом серед кумів, сватів, друзів дитинства, та близьких до квартального шобла.
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21.07.2023 16:14 Відповісти
Його прибрали одразу після Гончарука - то була така завіса ЗЕВИРОКІВ Пороху, мабуть думав як Клімкін, котрий побіг з Гончаруком нову силу будувати... А тепер просто вибрав принагідній час та місце - щоб не погрузнути у позориськах влади ! Навіть друзі прибалти казали, на яку тонку грань співпраці з НАТО поставив Зеленський СВОЇМ БИДЛЯЧЕСТВОМ
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21.07.2023 16:20 Відповісти
Кандидати є різні...Ткаченко, Баканов, Монатік, Потап, Тимошенко....для спецмісій є Безугла, Тіщенко....
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21.07.2023 16:16 Відповісти
Про професійного депутата Яременка (анал-табу) ви незаслужено забули...
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21.07.2023 16:28 Відповісти
А ще є Верещучка....
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21.07.2023 16:30 Відповісти
...і не треба забувати про джокера влади....Шуфрича...
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21.07.2023 16:36 Відповісти
У Шуфрича і так посада козирна - голова парламентського комітету з свободи слова. Досі...
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21.07.2023 16:41 Відповісти
Його не можна. У нього анал табу.
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21.07.2023 16:37 Відповісти
Обязательно появится, но только тогда, когда ЗЕленую ПАДАЛЬ сранной метлой выметут.
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21.07.2023 16:17 Відповісти
Клоун хоче нагадувати Путіна. От так постав дурня до влади. Коли огризався Уа журналістам то вже було поза нормою,а а тут взагалі нема слів! Наскільки ж то треба бути тупим щоб кусати за руку яка його годує. Боже дай розуму українцям на наступний раз!
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21.07.2023 16:19 Відповісти
1. боха нема!
2. а шо, не хватало тобі коли він срав на повістки і не кривлявся шо "рус"армія"просто пєрєдвігаєт граніци"?
причому тупо - відео ж є - нє, біомаса пішла і залила сала Фольцману проголосувала зазе
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21.07.2023 16:26 Відповісти
Пристайко зрозумів як треба себе поводити.
Хамство на заході не вітається.
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21.07.2023 16:22 Відповісти
Пристайко крихту побув Міністром носієм портфелів Єрмака , котрого призначив Зе стати дугою людиною у державі у лютому 2020 року а Пристайка звільнили у червні, десь швидко після Гончарука ; Знайшовся Кулеба - його татко довго служив дипломаиії ще з радянських часів - ГІБКІЙ посол у Вірменії, Казахстані , довго працював у Відні - якісь такі не трішки проросійські території...
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21.07.2023 16:36 Відповісти
Не тільки на заході а й на сході також і в любій хаті хаму води не дадуть.
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21.07.2023 19:42 Відповісти
Десь з*явиться -- хто там на Лондон милиться
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21.07.2023 16:25 Відповісти
Агрохімія. Там Абрамович закладку зробив, маєточок наприклад.
бо така малява шо писала за Абрашку Агрохімія - коштує мінімум 50млн. євро
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21.07.2023 16:27 Відповісти
Пристайко був чудовим послом, кваліфікований дипломат,
навіщо так розкидатися кадрами,
думаю, президент Зеленський шкодить такими кроками єдності нашого народу,
головне це відданість Україні, а не відданість конкретній особі, і якщо Пристайко віддано служив державі, безглуздо руйнувати його кар'єру, швидше за все через особисту образу, за обставин жахливого кадрового голоду у міністерстві,
і таке рішення не зміцнює, а послаблює репутацію Зеленського в умовах війни Оркостану на знищення України.
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21.07.2023 16:26 Відповісти
я думаю що це сарказм?
ну тоді досить професійно ви написав.
правда, як же смішно, якщо ви ЦЕ серйозно(про Зелю принаймні)
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21.07.2023 16:29 Відповісти
він не написав, він відповів журналістці на її прискіпливе допитування на ТБ
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21.07.2023 17:20 Відповісти
хто що і де написав?
давай цитату.
я вище написав товаришу шо він "заслішком лизнув", або непогано "потролив".
а ви за кого? написав то - за зе? шо він щось написав типу? ну так цитату плз.
на що я маю відповідати - "він написав там то на то і ето то" - і? я то не бачу то, про що ви то
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21.07.2023 17:29 Відповісти
Поки Зельонський буде при владі ,
ми не побачимоьПристайка в іншій іпостасі 😠
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21.07.2023 16:28 Відповісти
Хіба що в іпостасі біженця при ********* стані речей
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21.07.2023 16:36 Відповісти
Буде виступати в рекламі якихось цукерок з відомим слоганом : інколи краще жувати, ніж говорити.
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21.07.2023 16:36 Відповісти
Кто-то знает, зачем Зеленский хочет в Крыму построить Силиконовую Долину? Он хочет туда Пристайко трудоустроить?
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21.07.2023 16:36 Відповісти
Якось ніби трясовина дісталася до ЗЕболота - нікому не здається?
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21.07.2023 16:45 Відповісти
Команда-ЗЕ - найхреновіша, яку тільки можна було виколупати.
Що не персонаж - то учасник скандалу, вор, чи просто олігофрен, друзі дитинстства самі знаєте кого.
Лядь! Які гризла нажерли під час війни! І не говоріть, що з голоду опухли чи на діабет захворіли.
При них - посадять на 5 років за крадіжку двох баночок кави....
Інші - то не вори.
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Сумно інше...
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Сам живу в ЮК останніх 20 років, тому можу сказати, Пристайко був найкращим, найпрофесійнішим послом України (не Зеленського, а саме України) в Великобританії. ця людина професійна, стримана, супер патріотична. результати його роботи це також допомога Великобританії для України яка завжди відкривала двері допомоги інших країн та була в авангарді саме збройної допомоги. Пристайко намагався погасити скандал що починався який був ініційований саме дитячою поведінкою Зеленського. як результат був звільненний незважаючи на те що саме Британія є нашим основним союзником і відношення з цією країною ще недостаньо вибудувані щоб дозволяти собі розкидуватися послами калібру Пристайко. Моя думка така, Зеленський таким рішенням нічого окрім чергового доказу своєї неадекватності та непрофесійності не добився. Пристайко я буду поважати завжди, так як за час його каденції не було жодного скандалу пов'язанного з ним. Зеленського я надіюсь ми перевиберемо на наступних виборах.
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21.07.2023 16:58 Відповісти
"...перевиберемо"??? Та ну нах...!!!
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21.07.2023 17:09 Відповісти
Вадим Пристайка- один из немногих дипломатов, которые на своем кресле. Был. Зеленский, конечно, услышал правду в свой адрес. И уволил Вадима. Вакансия посла в Великобритании. Ну, сейчас, с департаментов и директорий всевозможных ведомств, будут предлагать свои фигуры. И это ермака друзья и его соратники. Кто больше даст обещаний для зеленского фунтов в оффшор.
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21.07.2023 17:10 Відповісти
Так хочется дожить
До времени
Когда в Украине президенты будут уходить в отставку
По причине вечеринки
Во время какой- нибудь очередной эпидемии
А не будут хамить всему миру
Замаравшись
Вагнергейтом
Ермаком с Татаровым
Чонгаром
И бесконечным марафоном лжи
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21.07.2023 18:43 Відповісти
Я от не маю до пана Зеленського якоїсь відрази чи що, проголосував нарід отже так тому й бути.
Але як можна робити такі відверто непрофесійні кроки, звільнити Пристайка за те, що він виконував свою роботу, прикривав твою дурну дупу.
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21.07.2023 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V3i8GpHKF6w Дипломатія без дипломатів в країні простєйших рішень
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21.07.2023 19:49 Відповісти
Клован найвеличніший лідор. І какає розами. Хто сумнівається той не працює з лідором.
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21.07.2023 20:01 Відповісти
 
 