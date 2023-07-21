Джонсон про посла Пристайка: "Сумно прощатися. Сподіваюся, незабаром він з’явиться в іншій іпостасі"
Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав посла Вадима Пристайка другом Британії.
Як пише Цензор.НЕТ, Джонсон присвятив послу Вадиму Пристайку допис у Twitter.
"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни (Британії - Ред.). Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!", - написав він.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
21 липня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
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После войны будет разбор полетов и залетов.
Все ходы записаны.
Не АХМЕТОВ, не Беня, не другий олігархи.
Народ України несе на соби все труднощі ціеі війни.
Народ і буде Переможцем.
А політики та бариги будуть намагатися, як завжди, тягкути ковдру на себе.
Англійську вона знає, правда ізраїльську теж, але в Англії нема пляжів і за Люсею не будуть ганятись там зіваки з телефонами шоб виставити персонажа на фотці з пузом догори на пляжі.
тобто "все "предопрєдєлєно""? чи як?
бо дуже багато є такого шо передбачали і воно саме таки ставалось всупереч, особливо (а може завдяки) крикам про шашлики на День обіду.
такий "прикол" такскть.
ти сам може ворожила на картах як і всі баби - ну і шо? мало було несправдивостей?
так шо вірити треба в Аллаха - він просто і ясно каже - ви всі раби, а хто не раб, то значить ескімос
нє, ну реально. все, виходить, вже визначене? може Ілон Маск кричить шо Єрмак не переможе путіна - знає шо раб пана не переможе, бо просто не може і не хоче.
ну так, хочу помилятись блаблабла
2. а шо, не хватало тобі коли він срав на повістки і не кривлявся шо "рус"армія"просто пєрєдвігаєт граніци"?
причому тупо - відео ж є - нє, біомаса пішла і
залила сала Фольцманупроголосувала зазе
Хамство на заході не вітається.
бо така малява шо писала за Абрашку Агрохімія - коштує мінімум 50млн. євро
навіщо так розкидатися кадрами,
думаю, президент Зеленський шкодить такими кроками єдності нашого народу,
головне це відданість Україні, а не відданість конкретній особі, і якщо Пристайко віддано служив державі, безглуздо руйнувати його кар'єру, швидше за все через особисту образу, за обставин жахливого кадрового голоду у міністерстві,
і таке рішення не зміцнює, а послаблює репутацію Зеленського в умовах війни Оркостану на знищення України.
ну тоді досить професійно ви написав.
правда, як же смішно, якщо ви ЦЕ серйозно(про Зелю принаймні)
давай цитату.
я вище написав товаришу шо він "заслішком лизнув", або непогано "потролив".
а ви за кого? написав то - за зе? шо він щось написав типу? ну так цитату плз.
на що я маю відповідати - "він написав там то на то і ето то" - і? я то не бачу то, про що ви то
ми не побачимоьПристайка в іншій іпостасі 😠
Що не персонаж - то учасник скандалу, вор, чи просто олігофрен, друзі дитинстства самі знаєте кого.
Лядь! Які гризла нажерли під час війни! І не говоріть, що з голоду опухли чи на діабет захворіли.
При них - посадять на 5 років за крадіжку двох баночок кави....
Інші - то не вори.
До времени
Когда в Украине президенты будут уходить в отставку
По причине вечеринки
Во время какой- нибудь очередной эпидемии
А не будут хамить всему миру
Замаравшись
Вагнергейтом
Ермаком с Татаровым
Чонгаром
И бесконечным марафоном лжи
Але як можна робити такі відверто непрофесійні кроки, звільнити Пристайка за те, що він виконував свою роботу, прикривав твою дурну дупу.