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Норвегія протягом 5 років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро, - посол Андресе
Норвегія планує протягом наступних п’яти років надати Україні допомоги на 7 млрд євро.
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Норвегія протягом п'яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро", - повідомила посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд Андресе на зустрічі з керівництвом Держприкордонслужби.
Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки і подальшу співпрацю в умовах стримування Україною повномасштабної російської агресії.
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Богдан Хмельницький #556703
показати весь коментар21.07.2023 16:34 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Олійник #474484
показати весь коментар21.07.2023 20:12 Відповісти Мені подобається 0
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