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Новини Війна
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Агресія РФ - це війна не Путіна, а всього російського суспільства, - уряд Польщі

концерт,лужники,путін

Російське вторгнення до України не є тільки "війною Путіна", суспільство РФ підтримує агресію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив уповноважений ряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра - координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

У світлі останніх даних тези, які з’являються в багатьох публікаціях і коментарях, про те, що війна проти України - це "війна Путіна", є абсолютно безглуздими. Війну веде Росія, а злочинну політику підтримує російська еліта та суспільство", - пояснив він.

За словами Жарина, російське суспільство не тільки не бунтує проти імперських планів Кремля, але навіть шукає можливості служити в злочинних військових формуваннях.

"Армія приваблива для росіян", - додав він.

"Попри жорстоку війну проти України, масштаби російських злочинів і навіть втрати на фронті, російська армія все ще популярна серед росіян", - підсумував Жарин.

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Автор: 

Польща (8486) росія (64958)


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Топ коментарі
+22
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21.07.2023 16:35
+21
Саме так.Ось тому і потрібно рівняти все і всіх куди ми дістанемо не жаліти нікого.Вони нас не жаліють а вбивають.За кожен обстріл там повинно пакуатися в грунт в сотні разів більше.
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21.07.2023 16:29
+12
💯%! рашка- це колективний путін, пригожин..і т.п.! А з втратами вони ніколи не рахувались і не зважали на них! Вся їх ганебна історія про це свідчить!
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21.07.2023 16:35
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Саме так.Ось тому і потрібно рівняти все і всіх куди ми дістанемо не жаліти нікого.Вони нас не жаліють а вбивають.За кожен обстріл там повинно пакуатися в грунт в сотні разів більше.
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21.07.2023 16:29 Відповісти
Чернь лікує -- путя кинув виклик НАТО
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21.07.2023 16:31 Відповісти
******** московські!!
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21.07.2023 16:32 Відповісти
на жаль на Заході цього не розуміютьщо хворе абсолютно все народонасєлєніє рашки..аналог нацистської Намеччини.
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21.07.2023 16:34 Відповісти
💯%! рашка- це колективний путін, пригожин..і т.п.! А з втратами вони ніколи не рахувались і не зважали на них! Вся їх ганебна історія про це свідчить!
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21.07.2023 16:35 Відповісти
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21.07.2023 16:35 Відповісти
Саме тому що всі такі ж самі як і ***** ми називаю цю країну "*****стан". Там якесь суцільне збочення - "народ любить *****, а ***** любить народ", але треба враховувати що народ "пасивний" а ***** "активний" і звідси зрозуміло хто кого трахає...
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21.07.2023 16:39 Відповісти
Або просто - "піраміда "ахтунгів" (с)
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21.07.2023 17:17 Відповісти
так правда, це війна всього уїбанського кацапського народу
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21.07.2023 16:41 Відповісти
поляки единственные реалисты в ЕС во всем что касается Рашки. Что говорить, если мои родные сестры в России, приезжавшие раньше к нам каждое лето, верят не нам очевидцам с места событий, а своему зомбоящику.
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21.07.2023 16:44 Відповісти
Це злочиний рашиський режим і її тупе зомбоване бидло яке вірить зомбоящику тому відповідальність за злочине несе все їхнє "насиление" те що ви наробили ніколи не забудем .
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21.07.2023 16:57 Відповісти
ната не вмішується а повертати Кенігсбергську волость як збираєтесь, свинособак виганяти треба
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21.07.2023 17:15 Відповісти
Поляки боролись, борються і будуть боротись проти квардратночелюстних. Історія їх навчила.
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21.07.2023 18:08 Відповісти
Воює проти України не путін - воює проти України увесь расєйський народ.
Дайте відповідь на питання - як можна загнати в іншу країну 300 000 озброєних кацапських бійців без їхньої згоди.
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21.07.2023 18:16 Відповісти
Ну нарешті гонорова шляхта стала прозрівати або усвідомлювати усю ступінь загрози від москалів .
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21.07.2023 20:06 Відповісти
 
 