Агресія РФ - це війна не Путіна, а всього російського суспільства, - уряд Польщі

Російське вторгнення до України не є тільки "війною Путіна", суспільство РФ підтримує агресію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив уповноважений ряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра - координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

У світлі останніх даних тези, які з’являються в багатьох публікаціях і коментарях, про те, що війна проти України - це "війна Путіна", є абсолютно безглуздими. Війну веде Росія, а злочинну політику підтримує російська еліта та суспільство", - пояснив він.

За словами Жарина, російське суспільство не тільки не бунтує проти імперських планів Кремля, але навіть шукає можливості служити в злочинних військових формуваннях.

"Армія приваблива для росіян", - додав він.

"Попри жорстоку війну проти України, масштаби російських злочинів і навіть втрати на фронті, російська армія все ще популярна серед росіян", - підсумував Жарин.

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