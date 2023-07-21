Люди, які власним коштом відремонтували постраждале від війни житло, зможуть отримати компенсацію, - Шмигаль

Кабінет Міністрів під час засідання 21 липня ухвалив зміни до програми єВідновлення, що дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів. Вже працює програма єВідновлення, за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла", — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Міністерству цифрової трансформації детально прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації: "Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати".

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