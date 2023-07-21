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Новини Війна
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Люди, які власним коштом відремонтували постраждале від війни житло, зможуть отримати компенсацію, - Шмигаль

дніпро,руйнування

Кабінет Міністрів під час засідання 21 липня ухвалив зміни до програми єВідновлення, що дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів. Вже працює програма єВідновлення, за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла", — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Міністерству цифрової трансформації детально прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації: "Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати".

Також читайте: Понад 1400 заявників отримали грошову допомогу на ремонт житла за програмою "єВідновлення"

Автор: 

Кабмін (14071) компенсації (689) відбудова (354) єВідновлення (101)


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Топ коментарі
+5
Цей підарас вважає шо в людей є кошти... ЗЕлений лохотрон, відремонтуєшь , а потім попробуй доведи що воно було пошкоджене
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21.07.2023 16:49
+4
Як за звичяй ******
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21.07.2023 16:41
+4
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21.07.2023 17:13
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Як за звичяй ******
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21.07.2023 16:41 Відповісти
Цей підарас вважає шо в людей є кошти... ЗЕлений лохотрон, відремонтуєшь , а потім попробуй доведи що воно було пошкоджене
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Він навіть сам не вірить в то що він πιξдить !
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21.07.2023 16:55 Відповісти
Такі обіцянки треба давати під вибори))) профан)
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21.07.2023 17:00 Відповісти
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21.07.2023 17:13 Відповісти
є одно прохання
кошторис має складати той хто складає його для вас на ремонти, будівництво і тд
може й у нас буде 200% маржі
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21.07.2023 17:28 Відповісти
Як зараз "допомагають" якщо знищено будинок:
Місцева влада: прислали кількох людей, які сказали, що відновлювати немає чого. Жодних актів та висновків у письмовому вигляді не надали. Натомість, запропонували звертатися в приватні фірми, одразу попередивши, що це дорого 40-60 тисяч грн. Також повідомили, що це для відновлення від держави на майбутнє, бо місцева влада не допомагає тим, у кого серйозні руйнування. В мерії так само послали куди подалі.
Держава Україна: зареєстрували в Дії, де повідомили, що допомога є лише для часткового відновлення, а для найбільш постраждалих нема і невідомо коли буде.
ООН: запропонували допомогу встановленням вікон (у будинок, з вибитими стінами, який не підлягає ремонту)
Представники благодійної організації: запропонували відновити вікна (знову ж таки, у вщент розбитому будинку).
Отже, якщо є якісь мінімальні пошкодження типу розбитого шиферу та вікон - чимось допомагають. Хто постраждав найбільше - того посилають куди подалі.
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21.07.2023 17:32 Відповісти
А якщо вибиті тільки шибки пропонують виключно виготовлення всього вікна. Вікно безкоштовно, а демонтаж і монтаж нового за власний кошт. Курва. Мені потрібні три склопакети замінити, а пропонують влізти в заміну вікна і попасти на підвіконня, откоси, часткову покраску, заміну обоїв і тд.
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21.07.2023 18:58 Відповісти
Десятилетняя подписка на бесплатные сериалы?
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21.07.2023 17:34 Відповісти
канешна, шейте мешки, скоро шмыгаль даст бабло
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21.07.2023 17:38 Відповісти
155 справок из 99 организаций и получите 500 гривень
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21.07.2023 18:35 Відповісти
Да канєчно...

По 2 категорії пошкоджень хати майже нема, а компенсація 200 тис. грн. За такі гроші можна лише нову кришу зробити.
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21.07.2023 18:47 Відповісти
да кто вам пархатым верит
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21.07.2023 18:50 Відповісти
Не Киздиблд !! Ты говори , что компенсацию получат только льготные категории - то есть беременные афганцы. Даже лицам с третьей группой инвалидности вы не компенсируете нихрена !
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21.07.2023 18:52 Відповісти
Через полтора года озвучили ))) а теперь надо доказать !!!! Сколько ты потратил. То есть хранить чеки все это время должен был человек !!! Шапито блд ******
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21.07.2023 18:54 Відповісти
Навіть, якщо ви від фундаменту весь дом наново звели, отримаєте щирі побажання та пару тисяч гривень.
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21.07.2023 20:50 Відповісти
 
 