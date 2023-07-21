Люди, які власним коштом відремонтували постраждале від війни житло, зможуть отримати компенсацію, - Шмигаль
Кабінет Міністрів під час засідання 21 липня ухвалив зміни до програми єВідновлення, що дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів. Вже працює програма єВідновлення, за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла", — зазначив очільник уряду.
Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Міністерству цифрової трансформації детально прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації: "Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати".
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кошторис має складати той хто складає його для вас на ремонти, будівництво і тд
може й у нас буде 200% маржі
Місцева влада: прислали кількох людей, які сказали, що відновлювати немає чого. Жодних актів та висновків у письмовому вигляді не надали. Натомість, запропонували звертатися в приватні фірми, одразу попередивши, що це дорого 40-60 тисяч грн. Також повідомили, що це для відновлення від держави на майбутнє, бо місцева влада не допомагає тим, у кого серйозні руйнування. В мерії так само послали куди подалі.
Держава Україна: зареєстрували в Дії, де повідомили, що допомога є лише для часткового відновлення, а для найбільш постраждалих нема і невідомо коли буде.
ООН: запропонували допомогу встановленням вікон (у будинок, з вибитими стінами, який не підлягає ремонту)
Представники благодійної організації: запропонували відновити вікна (знову ж таки, у вщент розбитому будинку).
Отже, якщо є якісь мінімальні пошкодження типу розбитого шиферу та вікон - чимось допомагають. Хто постраждав найбільше - того посилають куди подалі.
По 2 категорії пошкоджень хати майже нема, а компенсація 200 тис. грн. За такі гроші можна лише нову кришу зробити.