Думаю, депутати підтримають відставку Ткаченка, але я не бачу жодних підстав для цього, - "слуга народу" Потураєв

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ("Слуга народу") ще не визначився щодо голосування за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Разом з тим, він вважає, що підстав для його відставки немає.

Про це очільник гуманітарного парламентського комітету заявив в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я здивований так званою хвилею обурення щодо серіалів, адже бюджет на 2023 рік затверджувався в 2022 році та було відомо, що в ньому закладаються гроші на підтримку українського кіно, саме серіального", - зазначив народний депутат.

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На думку голови парламентського комітету, у ситуації, що склалася навколо Ткаченка, дуже багато дивного.

"Мене ще більше дивує, коли деякі представники парламенту кажуть: "Чому ці гроші не йдуть на дрони і пікапи?", прекрасно знаючи, що міжнародна макрофінансова допомога має йти виключно на цивільні потреби. Тому вважаю це відвертою маніпуляцію", - заявив Потураєв.

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Водночас народний депутат зазначив, що, хоч і критикував Ткаченка, коли була необхідність, проте на сьогодні не має жодних аргументів, щоб голосувати за його відставку.

"На сьогодні я не маю жодних аргументів, щоб я голосував за відставку, навіть попри заяву про звільнення. Моя позиція наразі не визначена. Я радше станом на сьогодні буду проти цього. Це буде скоріше політичний жест. Щодо інших парламентаріїв, думаю, що парламент у нас знаходиться під впливом того, що відбувається в соціальних мережах, і тому депутати підтримають відставку", - резюмував голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".