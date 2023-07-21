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Новини
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Думаю, депутати підтримають відставку Ткаченка, але я не бачу жодних підстав для цього, - "слуга народу" Потураєв

потураев,микита,потураєв

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ("Слуга народу") ще не визначився щодо голосування за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Разом з тим, він вважає, що підстав для його відставки немає.

Про це очільник гуманітарного парламентського комітету заявив в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я здивований так званою хвилею обурення щодо серіалів, адже бюджет на 2023 рік затверджувався в 2022 році та було відомо, що в ньому закладаються гроші на підтримку українського кіно, саме серіального", - зазначив народний депутат.

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На думку голови парламентського комітету, у ситуації, що склалася навколо Ткаченка, дуже багато дивного.

"Мене ще більше дивує, коли деякі представники парламенту кажуть: "Чому ці гроші не йдуть на дрони і пікапи?", прекрасно знаючи, що міжнародна макрофінансова допомога має йти виключно на цивільні потреби. Тому вважаю це відвертою маніпуляцію", - заявив Потураєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попросив Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики, - Зеленський. ВIДЕО

Водночас народний депутат зазначив, що, хоч і критикував Ткаченка, коли була необхідність, проте на сьогодні не має жодних аргументів, щоб голосувати за його відставку.

"На сьогодні я не маю жодних аргументів, щоб я голосував за відставку, навіть попри заяву про звільнення. Моя позиція наразі не визначена. Я радше станом на сьогодні буду проти цього. Це буде скоріше політичний жест. Щодо інших парламентаріїв, думаю, що парламент у нас знаходиться під впливом того, що відбувається в соціальних мережах, і тому депутати підтримають відставку", - резюмував голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Берлінська - "слузі народу" Потураєву: Армію не забезпечено дронами і на 10%, а 573 мільйони витрачають на Музей Голодомору

Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Автор: 

відставка (1459) Ткаченко Олександр (509) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+24
Вони живуть в якомусь другому виміри, хлопці аптечки, взуття тактичне просять я вже некажу про щось суттєве. Скоти
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21.07.2023 16:50
+19
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21.07.2023 16:46
+17
Нікіта Потураєв кацап-піджидок. Тобто жидобільшовик. Цим все сказано.
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21.07.2023 16:46
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Ахах...
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21.07.2023 16:44 Відповісти
для зелених , це карадіжкі і розбазарювання бюджету нормально....
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21.07.2023 16:50 Відповісти
Черговий наіоб номер 2?
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21.07.2023 16:44 Відповісти
Ні куя не зрозумів але дуже цікаво.
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21.07.2023 16:45 Відповісти
,,нездоровий сарказм президента,,
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Ще один ******!!!
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21.07.2023 16:45 Відповісти
Потураєв палкий імітатор розуму та патріотичності - усіх за дурнів тримає
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21.07.2023 16:47 Відповісти
Вони живуть в якомусь другому виміри, хлопці аптечки, взуття тактичне просять я вже некажу про щось суттєве. Скоти
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21.07.2023 16:50 Відповісти
Просто похоже він у долі із ткаченком.
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21.07.2023 19:17 Відповісти
Нікіта Потураєв кацап-піджидок. Тобто жидобільшовик. Цим все сказано.
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Потураєв - слизький галицький малорос.
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Потураєв родом з Дніпра.
Там таких, нащадків понаєхавших за рознарадкою Кремля, багато.
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21.07.2023 16:51 Відповісти
ненависть до галицьких так і випинається...
пишуть, що микита дніпропетровський
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Ніякої ненависті до галичан у мене немає. Просто серед галичан чомусь зустрічаються ватніки та колоради. Не знав, що Потураєв з Дніпра, бо у нього дуже хороша українська.
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21.07.2023 17:01 Відповісти
І так з часів незалежності,за одного зашкваренного "націоналіста" сто зашкварених ватників "юго-вастока" не помічають.
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21.07.2023 17:10 Відповісти
а чом би їм не зустрічатись...галичани, як і всі нормальні українці віддали голоси за слуг народу зеленського, а сумарно з голосом вакарчука, якого ******* всі нормальні українці це більше ніж у єс порошенка аж удвічі...
так для українців нормально....
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21.07.2023 17:10 Відповісти
Щоб наступний раз не попадати в просак з галичанами то звертайте увагу на призвіще в основному з закінченнями няк нюк чук ий(ополячені) інші повоєнні звісно по різному там осіли.
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21.07.2023 18:47 Відповісти
А як тоді Микола Савельєв, журналіст, головний редактор газети Ратуша?
Львівянин, патріот. Та хіба тільки він з російським прізвищем.
Та що ніяких просаків мені не закидуйте.
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21.07.2023 18:53 Відповісти
Читайте уважно ПОВОЄННІ,а Савельев і тд,спитайте у нього звідки його дід.
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21.07.2023 19:14 Відповісти
Нікіта не дніпровський, і навіть не дніпропетровський. Нікіта "днєпрапєтровскій".
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21.07.2023 18:57 Відповісти
Вікіпедія:

Микита Русланович Потураєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 4 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро )
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21.07.2023 16:54 Відповісти
а чому це галицький? що галичани тобі в боржч наклали? він просто кончена кацапська мерзота.
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21.07.2023 20:34 Відповісти
*****?
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22.07.2023 18:22 Відповісти
"закладаються гроші на підтримку українського кіно, саме серіального" - так серіали бувають різні. ***** про "інгулецьку" свиню важко назвати нормальним серіалом. Мовчу вже про те, що при прийнятті бюджету ніхто не оголошував, що саме і хто саме буде знімати.
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21.07.2023 16:46 Відповісти
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21.07.2023 16:46 Відповісти
які ж гарні стьоби - Вас ще в 95-ий на сценарну роботу запросять
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21.07.2023 16:50 Відповісти
Олексія Голобуцького, але він не піде...
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21.07.2023 16:52 Відповісти
+++++ Голобуцькому - він дуже гострий , як політтехнолог з його почуттям гумору !!!
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21.07.2023 16:55 Відповісти
цей підараєв поперед ткаченка йти має
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21.07.2023 16:46 Відповісти
господи там не втовпитися - а Безумна , а ота з некачествинними дітьми, а .... неможливо , на цензорі не дадуть стільки місця для списку))
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21.07.2023 16:53 Відповісти
Підстави вже давно є для вас усіх !!! 200 відсотків перезавантаження системи.
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21.07.2023 16:47 Відповісти
а ти запитай - ті, хто дає міжнародну допомогу, вважають такі цивільні витрати доречними...
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21.07.2023 16:47 Відповісти
Зовсім не цікаво девиться як це гιβно в ВР із себе вдають ліверну ковбасу коли щось підтримують чи не підтримують.
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21.07.2023 16:47 Відповісти
Шоб вас слуг всех раздуло от запора, тварей ненасытный и паскудных.
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21.07.2023 16:48 Відповісти
Щирий українець Потураєв щиро не розуміє, чому дрони під час війни потрібні більше, ніж веселі серіальчки. Тому декілька питань: Потураєв не щирий? Потураєв не українець? Потураєв не розумний? Потураєв ввадає нерозумними всіх нас?
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Просто зеленожопая Абизяна из породы арахамиевых!
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21.07.2023 16:55 Відповісти
Ця ЗЕгнида не серіальчики - воно хоче 500млн грн на музей голодомору....скотино, тут скоро може бути новий голодомор падлюка якщо кацапи прорвуться....
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21.07.2023 16:56 Відповісти
а вилазять же вилазть як ! як глисти на часник
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Ну то включаи безтолковку -- чи в тебе голова для того -- шоб петля не спадала
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Дядя Патураєв ти дурак-і це не запитання а твердження...
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21.07.2023 16:52 Відповісти
В каких помойных ямах и сортирах Украины боневтик набирал свою стаю ?
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21.07.2023 16:53 Відповісти
По объявлению, гребли всех подряд кто может заплатить
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21.07.2023 18:36 Відповісти
Так зніміть серіал про оборону Маріка з Редісом, Калиною, Вождем, Сліпом, Гендольфом в ролі камео...
Досить штучно насаджувати оце бидляцтво на екранах, українці не такі як папа.
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21.07.2023 16:54 Відповісти
Ахахаха.. найшли в кого питатися, таке ж саме гімно.
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21.07.2023 16:57 Відповісти
Думаю, депутати підтримають відставку Ткаченка, але я не бачу жодних підстав для цього, - "слуга народу" Потураєв щоб побачив Потураєв підстави для звільнення Ткаченка. звільнити потрібно і його, можливо прозріє...???
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21.07.2023 16:57 Відповісти
Серали бувають різні, каZап Потураєв.
Якби ви за бюджетні кошти знімали кіно про героїзм українських військових, а не про рецидивіста Поворознюка, то і шуму тако б не було.
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21.07.2023 16:58 Відповісти
"Художниця з Глазго Шарлотта Проджер виграла престижну премію Тернера за два автобіографічні фільми - один з яких повністю знятий на iPhone", - йдеться у повідомленні.

Вона отримала нагороду в розмірі 32 тисячі доларів на церемонії у Лондоні.
Но що зе-поддонкам 32тисячі долярів!?!?
Їм подавай мільони за херню та марафон під марофетом
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21.07.2023 17:04 Відповісти
непогадо буде якшо за зняте
мільоне кіно
потім ше й премії в шість тисяч випишуть
Ці крахобори нічім не гидують
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21.07.2023 17:08 Відповісти
зеленое ******** шапито друг друга прикрывают
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21.07.2023 17:04 Відповісти
потураєв це кацапська підстілка.
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21.07.2023 17:07 Відповісти
400 лямів на музей голодомору не піде,якого потураєв так захищав напевно відсоток непоганий мав капнути тому зеленому кліщу!
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21.07.2023 17:07 Відповісти
Всіх, хто не бачить підстав, треба запакувать і відвезти під Бахмут - викинуть в чистому полі, поближче до нуля, і хай там прозрівають!
Покидьки....
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21.07.2023 17:11 Відповісти
А цинічного баригу горбунова часом не виженуть?
Телебачення давно потребує нових, ********, цікавих ведучих та оновлення,
а не рагулів, чи безцеремонної осадчої з її єхидною чи то посмішкою чи то оскалом.
І мосійчучку пора замінити, скільки можна дивитися на одні тіж пики???!
Я вже навіть і телевізор не вмикаю, щоб незасмічувати голову цим лайном!
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21.07.2023 17:21 Відповісти
треба вимагати закон по отзиву нардепiв, це божевлля якесь, безугли, тищенки,потураеви,арахамii...
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21.07.2023 17:29 Відповісти
https://youtu.be/Xhjc28VyiCM
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21.07.2023 17:40 Відповісти
Він просто харчевался біля Ткаченка і абідна. Потураєв не є українцем, якби був, то Асланбек Дудаєв ( він же Сурков) не відмічав би його як свого пацана в роботі проти України.
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21.07.2023 17:58 Відповісти
напевно в них без всіляких табу)))
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21.07.2023 18:06 Відповісти
Просто ******* тварі, які в мзду серіали???
Скільки людей втратили житло, здоров'я, їм потрібна фінансова підтримка,а не відосики.
Те саме стосується і армії.
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21.07.2023 18:06 Відповісти
Очередная ЗЕгнида. В ОТСТАВКУ!!
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21.07.2023 18:38 Відповісти
Пора распускать эту быдляцкую раду
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21.07.2023 18:42 Відповісти
Так цьому слузі і треба, за язик ніхто не тягнув таке ляпать, теж знайшов час вважати себе самостійним політиком.
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21.07.2023 18:47 Відповісти
Рейтинг найяєчнішого захитався.
Отак хитали би частіше цих щурів, дивись, перемога би швидше наближалась.
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21.07.2023 19:35 Відповісти
О, ще один довбойоб виліз, ПНХ чмо
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21.07.2023 20:00 Відповісти
Ця гнида фсбешна ненажреться неяк на крові Українців
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21.07.2023 21:07 Відповісти
"2015 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/Surkov_leaks зламаному листуванні Суркова з російською агентурою Потураєв фігурує як «точка входа» - особа, яка може становити інтерес для Кремля та просувати в Україні російські інтереси, вказано, що з ним проведено попередні розмови про проблему проросійської позиції в Україні, і ця тема викликала у нього інтерес, він зацікавлений у співпраці й готовий запропонувати ідеї та проєкти.

На посаді голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєв неодноразово відзначився просуванням антиукраїнських ініціатив." (с) Вікіпедія
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21.07.2023 22:11 Відповісти
А чому б потураєву не поїхати на передову, наприклад, в Бахмуті, і обговорити в Воїнами- Героями, які серіали за 33 млн. знімати. А може, відмовитися від мандату та залишитися там боронити Батьківщину, а не ховатися у ВР від мобілізації?
Га? І це голова комітету з гуманітарної політики України!! Виродження депутатів як гуманоїдів!
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26.07.2023 12:47 Відповісти
 
 