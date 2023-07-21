Думаю, депутати підтримають відставку Ткаченка, але я не бачу жодних підстав для цього, - "слуга народу" Потураєв
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ("Слуга народу") ще не визначився щодо голосування за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Разом з тим, він вважає, що підстав для його відставки немає.
Про це очільник гуманітарного парламентського комітету заявив в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я здивований так званою хвилею обурення щодо серіалів, адже бюджет на 2023 рік затверджувався в 2022 році та було відомо, що в ньому закладаються гроші на підтримку українського кіно, саме серіального", - зазначив народний депутат.
На думку голови парламентського комітету, у ситуації, що склалася навколо Ткаченка, дуже багато дивного.
"Мене ще більше дивує, коли деякі представники парламенту кажуть: "Чому ці гроші не йдуть на дрони і пікапи?", прекрасно знаючи, що міжнародна макрофінансова допомога має йти виключно на цивільні потреби. Тому вважаю це відвертою маніпуляцію", - заявив Потураєв.
Водночас народний депутат зазначив, що, хоч і критикував Ткаченка, коли була необхідність, проте на сьогодні не має жодних аргументів, щоб голосувати за його відставку.
"На сьогодні я не маю жодних аргументів, щоб я голосував за відставку, навіть попри заяву про звільнення. Моя позиція наразі не визначена. Я радше станом на сьогодні буду проти цього. Це буде скоріше політичний жест. Щодо інших парламентаріїв, думаю, що парламент у нас знаходиться під впливом того, що відбувається в соціальних мережах, і тому депутати підтримають відставку", - резюмував голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.
Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".
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Там таких, нащадків понаєхавших за рознарадкою Кремля, багато.
пишуть, що микита дніпропетровський
так для українців нормально....
Львівянин, патріот. Та хіба тільки він з російським прізвищем.
Та що ніяких просаків мені не закидуйте.
Микита Русланович Потураєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 4 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро )
Досить штучно насаджувати оце бидляцтво на екранах, українці не такі як папа.
Якби ви за бюджетні кошти знімали кіно про героїзм українських військових, а не про рецидивіста Поворознюка, то і шуму тако б не було.
Вона отримала нагороду в розмірі 32 тисячі доларів на церемонії у Лондоні.
Но що зе-поддонкам 32тисячі долярів!?!?
Їм подавай мільони за херню та марафон під марофетом
мільоне кіно
потім ше й премії в шість тисяч випишуть
Ці крахобори нічім не гидують
Покидьки....
Телебачення давно потребує нових, ********, цікавих ведучих та оновлення,
а не рагулів, чи безцеремонної осадчої з її єхидною чи то посмішкою чи то оскалом.
І мосійчучку пора замінити, скільки можна дивитися на одні тіж пики???!
Я вже навіть і телевізор не вмикаю, щоб незасмічувати голову цим лайном!
Скільки людей втратили житло, здоров'я, їм потрібна фінансова підтримка,а не відосики.
Те саме стосується і армії.
Отак хитали би частіше цих щурів, дивись, перемога би швидше наближалась.
На посаді голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєв неодноразово відзначився просуванням антиукраїнських ініціатив." (с) Вікіпедія
Га? І це голова комітету з гуманітарної політики України!! Виродження депутатів як гуманоїдів!