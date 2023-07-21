Рада отримала заяву Ткаченка про відставку. Її розглянуть на найближчому засіданні, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Верховна Рада отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - розповів Стефанчук.

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Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".