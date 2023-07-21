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Новини
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Рада отримала заяву Ткаченка про відставку. Її розглянуть на найближчому засіданні, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

ткаченко

Верховна Рада отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - розповів Стефанчук.

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Рада отримала заяву Ткаченка про відставку. Її розглянуть на найближчому засіданні, - Стефанчук 01

Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Автор: 

ВР (14943) відставка (1459) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+8
1 Віддав неконституційному баризі з ОПУ кажуть ще й шпигуну Єрмаку канал РАДА
2. В підголосовування владно-єрмаківських законів підтягує голосі ОПЗЖ
3 При ньому під час війни свободу слова "захищає"кремлівський ублюдок Шуфрич!
4 ПРи ньому з подачі Арахамії ,котрий мотався на луітаку Фрташа до Австрії, ВР списала борги Фірташу , а він під екстрадицією до США .
5... ВР пр ньому не друга рівноцінна коснттуційна гілка вдади , а дренаж для гнилі з-під зеленого болота під виглядом демократичног парламенту .
6 Він зараз головна загроза країні у час війни, коли дозволяє неконстуційно правити країною татарівсько-Єрмаківському ОПУ
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21.07.2023 17:07
+5
Сашка хитрожопый. Он неприятности жопой заранее чувствует. Гораздо раньше многих и многих. Решил уйти потихому, заранее, без киевского каштана или фонаря.
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21.07.2023 16:51
+5
Я тіхо в лєс уйду.
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21.07.2023 16:53
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Сашка хитрожопый. Он неприятности жопой заранее чувствует. Гораздо раньше многих и многих. Решил уйти потихому, заранее, без киевского каштана или фонаря.
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21.07.2023 16:51 Відповісти
Самый умный - Аваков. Русскоговорящий "ах, какой министр!" - ушёл летом, именно тем летом, когда Штаты первый раз озвучили информацию о будущей полномасштабной войне. Хитрый и умный - ушёл заранее и исчез. Чтобы потом крайним не назначили за про...бы этой войны, когда будет разбор полётов
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21.07.2023 18:43 Відповісти
Ткн-ПнХ!!!
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21.07.2023 16:52 Відповісти
А вашу відставку ..?
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Я тіхо в лєс уйду.
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21.07.2023 16:53 Відповісти
Стефнчуку приготуватися -за ЗРАДУ ВЕРХОВНІЙ РАДІ!
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21.07.2023 16:57 Відповісти
1 Віддав неконституційному баризі з ОПУ кажуть ще й шпигуну Єрмаку канал РАДА
2. В підголосовування владно-єрмаківських законів підтягує голосі ОПЗЖ
3 При ньому під час війни свободу слова "захищає"кремлівський ублюдок Шуфрич!
4 ПРи ньому з подачі Арахамії ,котрий мотався на луітаку Фрташа до Австрії, ВР списала борги Фірташу , а він під екстрадицією до США .
5... ВР пр ньому не друга рівноцінна коснттуційна гілка вдади , а дренаж для гнилі з-під зеленого болота під виглядом демократичног парламенту .
6 Він зараз головна загроза країні у час війни, коли дозволяє неконстуційно правити країною татарівсько-Єрмаківському ОПУ
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21.07.2023 17:07 Відповісти
Не розглядати а вибивати ті грошики шо він на серіальчики пустив
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21.07.2023 16:57 Відповісти
та **** там рассматривать , - под зад ногой и точка , и этого дебила с 1+1 тоже , но еще лучше было бы закрыть эту парашную помойку ,
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21.07.2023 17:02 Відповісти
Щось там у болоті трапляється-головний помічник папи Бені зданий в переробку ? !Може на місце Пристайко? Цікаво в який бачок зі сміттям його вкинуть?
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21.07.2023 17:43 Відповісти
А яке відношення міністр культури має до цього, бюджет приймали 295 депутатів а потім ще президент підписав, а винен міністр це як?
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21.07.2023 18:07 Відповісти
а пропозиції хто по твоєму готує і подає?
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21.07.2023 20:31 Відповісти
Головне, щоб лайно не сплило в іншому місці
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21.07.2023 18:14 Відповісти
А 14 дней отрабатывать будет?
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21.07.2023 18:45 Відповісти
Як і завжди в ЗЕленого антимайдану - попри всі попередження і прохання вивезти з зони ризику музейні цінності і національні надбання, здав це все москалям. А тепер з чемоданом $ поїде на Лазурні береги
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21.07.2023 20:46 Відповісти
Мавр принял 28 млн. за герб на тётке, и 33 млн. на сериал - мавр может уходить ?
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21.07.2023 21:49 Відповісти
А навіщо нам взагалі міністерство культури, міністерство молоді та спорту? Гроші ділити і розкладати по кишеням? Митцям так потрібен міністр? Чи молодь зі спортом без міністра не обійдуться? А скільки біля них чиновників ще харчується! В усіх цивілізованих країнах таких міністерств не має, а культура і спорт значно на вищому рівні!
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22.07.2023 13:37 Відповісти
 
 