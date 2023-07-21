Рада отримала заяву Ткаченка про відставку. Її розглянуть на найближчому засіданні, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ
Верховна Рада отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.
Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - розповів Стефанчук.
Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.
Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".
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2. В підголосовування владно-єрмаківських законів підтягує голосі ОПЗЖ
3 При ньому під час війни свободу слова "захищає"кремлівський ублюдок Шуфрич!
4 ПРи ньому з подачі Арахамії ,котрий мотався на луітаку Фрташа до Австрії, ВР списала борги Фірташу , а він під екстрадицією до США .
5... ВР пр ньому не друга рівноцінна коснттуційна гілка вдади , а дренаж для гнилі з-під зеленого болота під виглядом демократичног парламенту .
6 Він зараз головна загроза країні у час війни, коли дозволяє неконстуційно правити країною татарівсько-Єрмаківському ОПУ