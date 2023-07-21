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Новини Війна
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Індія не може залишатися нейтральною щодо війни в Україні, коли існує несправедливість, - віцеканцлер Німеччини Габек

габек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Індію засудити агресію Росії на території України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю віцеканцлера для DW.

Він зазначив, що "не можна залишатися нейтральними, коли існує несправедливість" і додав, що "завжди є агресор і є жертва, і якщо ви говорите, мовляв, "я не розрізняю агресора і жертву", то в певному сенсі не відображаєте реальну ситуацію".

Він наголосив, що поважає індійські "традиції та партнерство з Росією", однак вважає, що країна не може залишатися нейтральною, поки триває війна.

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"Я був би дуже радий, і це навіть допомогло б нашим відносинам, якби Індія принаймні знайшла б чіткі слова і сказала, що це агресія, це одностороння агресія, це війна Путіна", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що Індія дотримується нейтральної позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна не приєдналась до західних санкцій проти РФ та продовжує купувати в Росії енергоносії.

Читайте також: Зустріч G20 в Індії завершиться без спільної заяви через розбіжності щодо війни в Україні, - Reuters

Автор: 

Німеччина (7326) Індія (667) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+5
Вихідці з Індії досягли великих успіхів в англомовних країнах, а не в **********. Кацапи зневажають всіх кого приручили.
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21.07.2023 16:58
+3
так вони і не нейтральні, вони путіну **********.
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21.07.2023 17:31
+2
так індія не нейтральна, індія на стороні кацапів, тому коли війна закінчиться і у України будуть технології треба буде підтримувати військово Пакистан шо б вони їм там добряче вїбали
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21.07.2023 18:08
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Так вони готують свій сценарій миру в Україні-мабуть це буде болівудський сценарій з піснями та танцями...
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21.07.2023 16:55 Відповісти
Вихідці з Індії досягли великих успіхів в англомовних країнах, а не в **********. Кацапи зневажають всіх кого приручили.
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21.07.2023 16:58 Відповісти
Ріши Сунак хто?)
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21.07.2023 18:08 Відповісти
Там вже давно свинособаки брешуть на Україну, пропагандонія в дії, вони за бабло настроїли індусів проти нас
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21.07.2023 17:01 Відповісти
Индия проституточная страна.
Везде во всех странах индийцы и грязь.
Друг с Канады пишет, в городе одни индийские морды. Везде!
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21.07.2023 17:08 Відповісти
кацап не палиться, я твій текст років п'ять як читаю, куди тим індійцям до вас, вперде всея
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21.07.2023 17:20 Відповісти
в Індії, потомки індейцо Джо
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21.07.2023 17:22 Відповісти
Це жарт чи троллінг?
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Молодець! Дякуємо за підтримку
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21.07.2023 17:26 Відповісти
так вони і не нейтральні, вони путіну **********.
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21.07.2023 17:31 Відповісти
так індія не нейтральна, індія на стороні кацапів, тому коли війна закінчиться і у України будуть технології треба буде підтримувати військово Пакистан шо б вони їм там добряче вїбали
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21.07.2023 18:08 Відповісти
треба повінь.. або землетрус
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21.07.2023 19:20 Відповісти
Хочу щоб китайці мочили індусів років 20...проститути.
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21.07.2023 19:55 Відповісти
Індуси в твітері в один голос обзивають українців нацистами і пособниками Пакистану. Отож хай йдуть лісом
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21.07.2023 20:47 Відповісти
 
 