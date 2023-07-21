Індія не може залишатися нейтральною щодо війни в Україні, коли існує несправедливість, - віцеканцлер Німеччини Габек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Індію засудити агресію Росії на території України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю віцеканцлера для DW.

Він зазначив, що "не можна залишатися нейтральними, коли існує несправедливість" і додав, що "завжди є агресор і є жертва, і якщо ви говорите, мовляв, "я не розрізняю агресора і жертву", то в певному сенсі не відображаєте реальну ситуацію".

Він наголосив, що поважає індійські "традиції та партнерство з Росією", однак вважає, що країна не може залишатися нейтральною, поки триває війна.

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"Я був би дуже радий, і це навіть допомогло б нашим відносинам, якби Індія принаймні знайшла б чіткі слова і сказала, що це агресія, це одностороння агресія, це війна Путіна", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що Індія дотримується нейтральної позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна не приєдналась до західних санкцій проти РФ та продовжує купувати в Росії енергоносії.

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