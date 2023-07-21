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Кошти на "Єдиний марафон" та ганебні серіали варто передати армії, "ЄС" ініціює законопроєкт, - Порошенко

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що зараз пріоритетом має бути забезпечення та фінансування армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що ще у жовтні-листопаді 2021 "ЄС" презентувала 50-мільярдний законопроєкт, який передбачав доукомплектацію бойових бригад, створення стратегічних резервів, перевірку і замінування Чонгару, закупівлю нової техніки.

"Це могло б зупинити путіна. Дуже висока ціна заплачена за це. ... 24 лютого 2022 року я потиснув руку Зеленському і наголосив, що зараз він не мій опонент, а я не лідер опозиції в класичному розумінні цього слова. Ми маємо об’єднатися і перемогти путіна. І наша фракція повністю рухається в цьому напрямку", - сказав Порошенко.

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За словами п'ятого президента, наразі перший пріоритет - армія.

"Кожна копійка, включно з 33 мільйонами, які хотіли вкрасти на ганебних серіалах, мають бути передані армії. Наша команда і мій Фонд поставили до армії тисячу квадрокоптерів, більше сотні "Посейдонів", бо держава витрачає кошти на серіали. Ми поставляємо зараз 40 "Фоденів", які за півтори хвилини розвантажують и завантажують чи контейнер з артилерійськими боєприпасами чи підбиту техніку. І багато, багато іншого", - додав він.

Лідер "ЄС" сказав, що політсила ініціюватиме законопроєкти, щоб передавати армії кошти з непрофільних державних видатків, зокрема і 2 млрд грн, які виділили на "Єдиний марафон".

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"На дрони, на системи розмінування, на системи протиповітряної оборони і на засоби радіоелектронної боротьби, яких так не вистачає на фронті. На бронетехніку. У Верховній Раді ми ініціюємо проєкти законів, які підтримують волонтерство і благодійність, відновлюють справедливість, в тому числі і по відношенню до бізнесу, захищають інвестиційний клімат, малий та середній бізнес. Ми не допустимо згортання реформ, які наблизили Україну до Європейського Союзу за часів нашої каденції. Зокрема, децентралізації, яка була визнана найуспішнішою реформою, і зараз намагаються її зруйнувати", – зауважив Порошенко.

Він також наголосив на важливості ухвалення законів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС і для членства в НАТО.

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Автор: 

Порошенко Петро (15162) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+83
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21.07.2023 16:58
+78
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21.07.2023 16:57
+51
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21.07.2023 17:02
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Мабуть лапоть не знає.
Є тільки на You T. та деякі місцеві по кабелютишком крутять під виглядом інших.
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21.07.2023 20:51 Відповісти
Він давно вже не власник телеканалів
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21.07.2023 19:36 Відповісти
Які це конкуруючи,та ще 3 телеканали?! Та ще й власник! І хто власник з "ЄС" ? Таких не бачу!
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21.07.2023 20:26 Відповісти
Без малого пів мільярда гривень (448 млн.) на серіали під час війни, це вже повний треш. Так хто ж насправді керує Країною?
https://life.pravda.com.ua/culture/2023/07/20/255495/
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21.07.2023 18:01 Відповісти
ганебні СЕРЕали від ганебної влади.ну как би єта сказать,хуже нє будєт - вот как єта будєт работать.
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21.07.2023 18:08 Відповісти
Серіал "Інгулець"
Буде вписано в аннали,
Що ЗЕЛЕНИМ й чорт не брат.
Замість зброї серіали -
Те, що треба для солдат!
.
Нам снарядів треба тонни!
Просим їх, як жебраки,
І вкладаємо мільйони
В серіали залюбки.
.
Є пояснення законне
І красиве, як фінгал:
Не лякають орків дрони,
Налякає серіал.
.
Ех, народ ТОДІ не думав:
Як актор при булаві,
То війна - це чорний гумор,
Серіальчик. Се ля ві!
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21.07.2023 18:19 Відповісти
Ну що ви так! Серіал про двух ухилянтів,яких переховує крімінальник - ця тема дуже близька сердцю 4х разовому ухиляну В.А.З.!!!
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21.07.2023 20:30 Відповісти
Вы шо, марафон - это святое. Если его резко закрыть - это всё равно, что хроническому алкашу перекрыть доступ к вотке. Начнётся алкогольный делирий, человек начнёт трезветь и прозревать от реальности со всеми вытекающими последствиями: начнёт нести чушь, будет кидаться на людей, ему будут мерещиться галлюцинации. Марафон - это святое, марафон - это "наркотик" победы
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21.07.2023 18:20 Відповісти
Ну, вроде, гнида Ткаченко подал у видставку. Жду, шо зеленский скоро назначит его послицей в Монако, шоб отдохнул от праведного разпила культурного бабла. А на его место великий Бонэвтик поставит гениального и трудолюбивого ,,во все дырки затычка" Дерьмака, бо шож культурные деньги без присмотра остануться. Непорядок. Кстати, куда Дерьмак ещё свои фсбшные загребущие ручонки не запустил? Кажись уже все ведомства под ним
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21.07.2023 18:33 Відповісти
На міністра призначать лисого (Кошувий чи як його) з кварталу.
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21.07.2023 20:35 Відповісти
Там на роботу тре ходити хоча б на пару годин, щоб пісюльку намалювати де покажуть.
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21.07.2023 23:13 Відповісти
Він намалює "зе+" на штампі замість підпису!
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22.07.2023 09:33 Відповісти
в Британії місце звільнилось...
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21.07.2023 22:59 Відповісти
Правильно, наш сивочолий гетьмане! Ураааа!
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21.07.2023 18:39 Відповісти
Поддерживаю.
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21.07.2023 18:49 Відповісти
Погано, що адміни не зацитували https://t.me/PresidentPoroshenko/6611 наступну месагу Пороха :
https://static22.tgcnt.ru/posts/_0/b8/b8e1e002cd530914bc89bb345b66e747.jpg
"Життя показало, що «Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО» - це не вузькопартійне гасло, а національна ідея українців"
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21.07.2023 20:03 Відповісти
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