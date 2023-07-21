Кошти на "Єдиний марафон" та ганебні серіали варто передати армії, "ЄС" ініціює законопроєкт, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що зараз пріоритетом має бути забезпечення та фінансування армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він нагадав, що ще у жовтні-листопаді 2021 "ЄС" презентувала 50-мільярдний законопроєкт, який передбачав доукомплектацію бойових бригад, створення стратегічних резервів, перевірку і замінування Чонгару, закупівлю нової техніки.
"Це могло б зупинити путіна. Дуже висока ціна заплачена за це. ... 24 лютого 2022 року я потиснув руку Зеленському і наголосив, що зараз він не мій опонент, а я не лідер опозиції в класичному розумінні цього слова. Ми маємо об’єднатися і перемогти путіна. І наша фракція повністю рухається в цьому напрямку", - сказав Порошенко.
За словами п'ятого президента, наразі перший пріоритет - армія.
"Кожна копійка, включно з 33 мільйонами, які хотіли вкрасти на ганебних серіалах, мають бути передані армії. Наша команда і мій Фонд поставили до армії тисячу квадрокоптерів, більше сотні "Посейдонів", бо держава витрачає кошти на серіали. Ми поставляємо зараз 40 "Фоденів", які за півтори хвилини розвантажують и завантажують чи контейнер з артилерійськими боєприпасами чи підбиту техніку. І багато, багато іншого", - додав він.
Лідер "ЄС" сказав, що політсила ініціюватиме законопроєкти, щоб передавати армії кошти з непрофільних державних видатків, зокрема і 2 млрд грн, які виділили на "Єдиний марафон".
"На дрони, на системи розмінування, на системи протиповітряної оборони і на засоби радіоелектронної боротьби, яких так не вистачає на фронті. На бронетехніку. У Верховній Раді ми ініціюємо проєкти законів, які підтримують волонтерство і благодійність, відновлюють справедливість, в тому числі і по відношенню до бізнесу, захищають інвестиційний клімат, малий та середній бізнес. Ми не допустимо згортання реформ, які наблизили Україну до Європейського Союзу за часів нашої каденції. Зокрема, децентралізації, яка була визнана найуспішнішою реформою, і зараз намагаються її зруйнувати", – зауважив Порошенко.
Він також наголосив на важливості ухвалення законів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС і для членства в НАТО.
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Є тільки на You T. та деякі місцеві по кабелютишком крутять під виглядом інших.
https://life.pravda.com.ua/culture/2023/07/20/255495/
Буде вписано в аннали,
Що ЗЕЛЕНИМ й чорт не брат.
Замість зброї серіали -
Те, що треба для солдат!
.
Нам снарядів треба тонни!
Просим їх, як жебраки,
І вкладаємо мільйони
В серіали залюбки.
.
Є пояснення законне
І красиве, як фінгал:
Не лякають орків дрони,
Налякає серіал.
.
Ех, народ ТОДІ не думав:
Як актор при булаві,
То війна - це чорний гумор,
Серіальчик. Се ля ві!
https://static22.tgcnt.ru/posts/_0/b8/b8e1e002cd530914bc89bb345b66e747.jpg
"Життя показало, що «Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО» - це не вузькопартійне гасло, а національна ідея українців"