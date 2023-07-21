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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку ЗСУ використовують тактичне новаторство, щоб просуватися з мінімальними втратами, - Череватий

війна,зсу

Українські захисники на Бахмутському напрямку ведуть розмірений та поступальний наступ.

Як передає Цензор.НЕТ  із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Потрібно врахувати той фактор, що ми тут (на бахмутському напрямку. - Ред.) ведемо дуже розмірений і поступальний наступ, з урахуванням того, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Тому максимально використовуємо маневр, охоплення, використовуємо різноманітне тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу", - пояснив він.

За словами Череватого, щодня ЗСУ визволяють сотні метрів української території, а щотижня - кілометри.

"Дійде час - і це будуть десятки кілометрів. Тобто цей процес розмірений, постійний, але невпинний", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: За добу рекордних 908 обстрілів та 11 авіанальотів з боку ворога. Відбулося 29 боєзіткнень

Череватий повідомив, що на бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу і тиснути на ворога, тоді як ворог "відчайдушно чинить опір".

"519 разів ворог обстріляв наші позиції, один авіанальот здійснив. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень, під час яких знищено 74 окупантів, 152 дістали поранень і один потрапив у полон", - сказав він.

Також знищено ворожий танк, шість бойових машин піхоти, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", гаубицю Д-30, а також контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок" і три склади з боєприпасами.

Читайте: Створено всі умови, щоб повернути Бахмут, - Сирський

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+9
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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21.07.2023 17:29
+7
"тактичне новаторство" это так завуелировано кассетные боеприпасы называют?
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21.07.2023 17:07
+7
ПаРашка підготувала новітню психологічну зброю...


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21.07.2023 17:13
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"тактичне новаторство" это так завуелировано кассетные боеприпасы называют?
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21.07.2023 17:07 Відповісти
- людоловів для штурмів Сирського
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21.07.2023 20:51 Відповісти
Напалмом ?
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21.07.2023 17:10 Відповісти
гайдая, як воєнрадника, тихенько юзають. той розказує в вузькому колі, тепер не про кремінну, а про бахмут ))
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21.07.2023 17:12 Відповісти
А ну расскажи.А то кацапы не в курсе.Может меньше языком ляпать.И наших больше выживет.
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21.07.2023 17:12 Відповісти
ПаРашка підготувала новітню психологічну зброю...


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21.07.2023 17:13 Відповісти
Це якось можна розбачити?
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21.07.2023 17:30 Відповісти
Мабуть можна, якщо зловживати алкоголем...
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21.07.2023 17:31 Відповісти
Тоді, без шансів.
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21.07.2023 17:36 Відповісти
Новый заградотряд для орков? Такое увидишь, поймёшь, что назад дороги нет ))
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21.07.2023 17:39 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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21.07.2023 17:29 Відповісти
з урахуванням того, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Джерело:

А як можна тоді починати хоч якийсь наступ? І вже тим більше кричати про це на весь світ протягом 2-х місяців.
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21.07.2023 17:36 Відповісти
А як можна тоді починати хоч якийсь наступ?

Это называется - не числом, а умением.
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21.07.2023 21:29 Відповісти
"На Бахмутському напрямку ЗСУ використовують тактичне новаторство і зараз я про все це розтеліпаю язиком!"
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21.07.2023 19:51 Відповісти
Сподіваюсь викладати ці новаторські прийоми у загал не стануть. Московити вчаться. Нам достатньо і фото знищених ворогів.
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21.07.2023 21:43 Відповісти
 
 