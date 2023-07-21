На Бахмутському напрямку ЗСУ використовують тактичне новаторство, щоб просуватися з мінімальними втратами, - Череватий

Українські захисники на Бахмутському напрямку ведуть розмірений та поступальний наступ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Потрібно врахувати той фактор, що ми тут (на бахмутському напрямку. - Ред.) ведемо дуже розмірений і поступальний наступ, з урахуванням того, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Тому максимально використовуємо маневр, охоплення, використовуємо різноманітне тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу", - пояснив він.

За словами Череватого, щодня ЗСУ визволяють сотні метрів української території, а щотижня - кілометри.

"Дійде час - і це будуть десятки кілометрів. Тобто цей процес розмірений, постійний, але невпинний", - додав речник.

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Череватий повідомив, що на бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу і тиснути на ворога, тоді як ворог "відчайдушно чинить опір".

"519 разів ворог обстріляв наші позиції, один авіанальот здійснив. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень, під час яких знищено 74 окупантів, 152 дістали поранень і один потрапив у полон", - сказав він.

Також знищено ворожий танк, шість бойових машин піхоти, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", гаубицю Д-30, а також контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок" і три склади з боєприпасами.

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