На Буковині працівник військкомату за 450 дол. оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою, - прокуратура

У Чернівецькій області правоохоронцями викрито працівника військкомату, який за гроші оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, за 450 доларів підозрюваний оформив для військовозобов’язаного повістку із відстрочкою на місяць, щоб у разі зупинки представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вони не змогли його мобілізувати. Таким чином, із цим документом він міг вільно пересуватися містом.

За фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою співробитнику військкомату повідомлено про підозру (ч.3 ст.368 КК України). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і альтернативою внесення 100 тисяч гривень застави.

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