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На Буковині працівник військкомату за 450 дол. оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою, - прокуратура

доллар,курс,долар

У Чернівецькій області правоохоронцями викрито працівника військкомату, який за гроші оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, за 450 доларів підозрюваний оформив для військовозобов’язаного повістку із відстрочкою на місяць, щоб у разі зупинки представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вони не змогли його мобілізувати. Таким чином, із цим документом він міг вільно пересуватися містом.

За фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою співробитнику військкомату повідомлено про підозру (ч.3 ст.368 КК України). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і альтернативою внесення 100 тисяч гривень застави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люди у військовій формі під наглядом поліцейського заштовхують чоловіка до автомобіля у селищі Глибока Чернівецької області. ВIДЕО

Автор: 

Буковина (846) хабар (4695) військкомат (432)


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Топ коментарі
+14
Дійшло до того, що за те, щоб вийти на вулицю аби не викрали (попередньо побивши) треба заплатити новітнім рабовласникам.
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21.07.2023 17:50
+13
Таким чином, із цим документом він міг вільно пересуватися містом.

Правова держава... Країна зелених поні.
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21.07.2023 17:54
+6
Порадував себе трохи свіжою копіикою
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21.07.2023 17:40
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Порадував себе трохи свіжою копіикою
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21.07.2023 17:40 Відповісти
ну і скільки раз можна в чисту відстрочку робить, хтось напише, бо це видно з боку?
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21.07.2023 17:43 Відповісти
а за такою відстрочкою за кордон можна виїхати?
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21.07.2023 17:46 Відповісти
можна- на рашку!
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21.07.2023 17:57 Відповісти
В інтернеті кажуть, що з такою відстрочкою, можна чоловічий член відсмоктати.
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21.07.2023 18:36 Відповісти
так прикольно, бо Борисов типу тисячам таких робив довідки?
просто я х.з., але, це ж ВСЕ написано - і лікарі котрі підпис ставили про.... про те шо їх посадять?
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21.07.2023 18:14 Відповісти
Добрай души чєлавєк-з відстрочкою...
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21.07.2023 17:49 Відповісти
Дійшло до того, що за те, щоб вийти на вулицю аби не викрали (попередньо побивши) треба заплатити новітнім рабовласникам.
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21.07.2023 17:50 Відповісти
Все питання до влади..., мій брат один загинув на війні, другий воює біля Бахмуту вже коло року на передовій кінця і краю не видно..., коли буде забезпечена справедлива мобілізація усіх підарських ухилянтів!!! і ротація, а то одні живуть нормальним життям "тупо ухиляються", а інші мають гнити в окопах без кінця...
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21.07.2023 18:28 Відповісти
Так смотрите, какая ситуация: претензий к тому, кто "берёт" нету. Претензии только к тем, кто "заносит". А ведь по сути сотрудник ТЦК - это офицер, офицер - воюющей страны, офицер - с честью и совестью. Не он ли должен провести воспитательную беседу с тем, кто ему пытается "занести" ? Покажите мне хоть один случай, когда сотрудник ТЦК "слил" взяточника и поднял кипиш
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21.07.2023 19:25 Відповісти
Та вас,ботів їбаних,яких запускають сюди з однією метою-перекласти ненавість з корупціонерів на звичайних людей,та у котрих по 100500 братів на фронтах, тут як собак не різаних)
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21.07.2023 19:38 Відповісти
Ви б визначилися, чи ви за демократiю чи за тоталiтарнi методи. Або зеленi здiбнi, побудують режим гiрше путiнського, а незгодних на фронтi будуть тримати.
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21.07.2023 21:29 Відповісти
У нас в країні 73% населення - довпойопи. Так що ржи на здоров'я. Ти ж заради цього проголосував за клоуна 4 років тому.
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21.07.2023 18:37 Відповісти
Взагалі-то, я свого часу на роботі став мало не ворогом для колективу в намаганнях переконати наївних дурників, що клоун не може керувати країною і що ще з універу помітив, що в так званий КВН лізли ті, хто не хотів вчитися і намагався проскочити на халяву. Мені огидні і ЗЕбіли, і ті, хто їх вибрав, і всі ці квартали, КВНи, тупі комедії для бидла і т.п. тому з подібними звинуваченнями попрошу йди протореним русскім ваєнним корабльом шляхом.
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21.07.2023 18:45 Відповісти
Таким чином, із цим документом він міг вільно пересуватися містом.

Правова держава... Країна зелених поні.
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21.07.2023 17:54 Відповісти
Плакати?? Сміятися??? Ругатися...
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21.07.2023 18:03 Відповісти
Носи при собі не відстрочку, а 450$
До чого дожилися пі...ц 😃
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21.07.2023 18:09 Відповісти
Вот эта новость не вызывает резонанса. Наверное потому, что большинство считает нормой, что сотрудники ТЦК берут взятки)) И никто не пишет, что надо ТЦК-шника в буцегарню, при этом заехать ему с ноги в нос, как писали про парня, которого ублюдки в бусик запихивали силой))
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21.07.2023 18:10 Відповісти
Не пишуть,бо ця категорія дописувачів насправді така ж гнила аморальна бл@ядота,як і корумпована влада,такі самі канібали,але менші за розміром.вони частина цієї системи.
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21.07.2023 18:28 Відповісти
Да нет. Когда градус накала достигнет предела - их просто будут поодному нагло паковать в багажник евробляхи, и вывозить в спокойное место для беседы. Карма подлая сволчь, сегодня он, завтра его. Просто что с того фуцана щас взять, кроме анализов ?
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21.07.2023 18:49 Відповісти
ахметову коли повістку вручать???
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21.07.2023 18:15 Відповісти
а шуфричам.... і дубінскім з бужанскіми та мазурашами з гордонами?!
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21.07.2023 22:39 Відповісти
Таким чином, щоб забезпечити собі вільне пересування - треба платити.
Щоб не попасти на відео, як крутять представники ТЦК - треба платити.
Щоб не знімали з автобусу, не ловили зранку на дорогах, на прохідних підприємств - треба платити.

Абонентське обслуговування від ТЦК на місяць. Повістка як перепустка

І, цимес: заплатив, і здав працівника ТЦК
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21.07.2023 18:17 Відповісти
"Щоб не знімали з автобусу, не ловили зранку на дорогах, на прохідних підприємств - треба платити."
Є інший варіант - самостійно завітати до ТЦК.
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21.07.2023 18:32 Відповісти
Что то мне кажется, что если тцкшники решили поиграть в 90ые - 90е могут прийти к ним домой, с утюгами и паяльниками. И они отдадут тертым жизнью профессионалам все, лиш бы от них отстали. Просто профессионалы ждут, пока юные беспредельщики накопят побольше денег, что бы не заходить за мелочью.
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21.07.2023 18:30 Відповісти
Відразу видно діловий підхід✌ в мене є 2 паяльника😎
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21.07.2023 18:47 Відповісти
А у меня паяльная станция
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21.07.2023 18:56 Відповісти
на кіко срак?
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21.07.2023 19:09 Відповісти
На 75 Ватт та на жалах 900-ї серії
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21.07.2023 19:14 Відповісти
Щось дорого. Є знайомий, якому така повістка обійшлася у 2500 грн.
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21.07.2023 18:34 Відповісти
Ну так поэтому его и слили. Наглец слишком много требовал.
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21.07.2023 18:36 Відповісти
Скоріш за все, суму провокатори підкупу визначили самі: щоб важко було відмовитись...
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21.07.2023 18:57 Відповісти
Не так треба. Треба в Ужгороде купувати венгерский паспорт за 300 евро и по ньому легко виїжджати
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21.07.2023 18:46 Відповісти
за 300 евро ти навіть повістку з відсрочкою не купиш
А забув Ти разом з чорношкірими закарпатцями у одному тоборі живеш, все знаєш
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21.07.2023 18:55 Відповісти
Якось дуже дешево, крім того, в Ужгород ще треба потрапити, адже малоймовірно, що паспорти продають онлайн та відправляють поштою.
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21.07.2023 18:57 Відповісти
та то дурочка якій злі закарпатці насрали у підїзді, тому вона всюди їх приплітає , у неї цигани заробляють на бідних українцях міліони долярів здаючи їм в оренду свої бараки
300 евро паспорт мадярів коштував напевно ще за Кучми, але тоді їх роздавали тим хто мав родичів угорців чи вчився у мадярській школі.
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21.07.2023 19:02 Відповісти
То скажи що роблять в Німеччині товпи 30 ричних биків , які не розуміють українсьеьї мови ? Чи своїм зад прикриваєш ? Це ж не херсонські чі харківські купують )) да ? Своїм « патріотам « все можна ?
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22.07.2023 00:49 Відповісти
Нікого не збираюсь захищати, але на закарпатті хіба у парі сіл не розуміють української, там де реально всі мадяри живуть, чому ж вам тоді не муляють Чернівецькі які не разумеять української там біля кордонів всі на румунській говорять, хоча ні вони двомовні говорять спокійно румунською та ураїнською.
по-друге, всі ті як Ви кажете бички 30-ти річні скоріш за все в Німеччину з Чехії потрапили.
п.с. зараз простіше "купити" словацький чи румунський паспорт ніж мадярський
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22.07.2023 13:02 Відповісти
То місцеві мадьяри
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22.07.2023 00:51 Відповісти
У вас нулик стерся)
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21.07.2023 23:09 Відповісти
А як що і стерся , то за місяць вони повністю відбивають вартість паспорту. Вже на тачках ганяють з німецькими номерами.
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22.07.2023 00:52 Відповісти
А прокурор, який санкціонував провокацію підкупу, отримає підвищення чи статтю 370 ККУ?
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21.07.2023 18:53 Відповісти
правильно справа розвалиться в чесному при чесному суді. Там провокація взятками трактується як порушення законів, звісно якщо поділитись із суддівською та слідче-прокурорською мафією.
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21.07.2023 18:57 Відповісти
11.11.2022 Міністерство оборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал", яка не має ні виробничих підприємств, ні технічних можливостей для реалізацію угоди на поставку великої партії вкрай потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривен. 16.11.2022 після підписання договору міністр оборони Олексій Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом - майже 100% суми угоди. До сих пір ЖОДНОЇ міни ВСУ не отримало. Трьома траншами за 2022-2023 гроші виведені "постачальнику " за межі України. На момент липень 2023 дефіцит мін цього калібру в ВСУ складає 66%.
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21.07.2023 19:23 Відповісти
А може слід легалізувати можливість відкупитись,заплатив 20 000 доларів і гуляй собі,а за ці кошти наймати бійців з інших країн,а щоб не було бажання брати хабарі треба відрубувати руку тому хто бере і тому хто дає.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
А якщо боєць загине, хто 15 млн гривень заплатить?
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21.07.2023 23:11 Відповісти
якого хе платити компенсацiю, дуже багатi?
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21.07.2023 23:25 Відповісти
 
 