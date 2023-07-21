На Буковині працівник військкомату за 450 дол. оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою, - прокуратура
У Чернівецькій області правоохоронцями викрито працівника військкомату, який за гроші оформив військовозобов’язаному повістку з відстрочкою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, за 450 доларів підозрюваний оформив для військовозобов’язаного повістку із відстрочкою на місяць, щоб у разі зупинки представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вони не змогли його мобілізувати. Таким чином, із цим документом він міг вільно пересуватися містом.
За фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою співробитнику військкомату повідомлено про підозру (ч.3 ст.368 КК України). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і альтернативою внесення 100 тисяч гривень застави.
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просто я х.з., але, це ж ВСЕ написано - і лікарі котрі підпис ставили про.... про те шо їх посадять?
Правова держава... Країна зелених поні.
До чого дожилися пі...ц 😃
Щоб не попасти на відео, як крутять представники ТЦК - треба платити.
Щоб не знімали з автобусу, не ловили зранку на дорогах, на прохідних підприємств - треба платити.
Абонентське обслуговування від ТЦК на місяць. Повістка як перепустка
І, цимес: заплатив, і здав працівника ТЦК
Є інший варіант - самостійно завітати до ТЦК.
А забув Ти разом з чорношкірими закарпатцями у одному тоборі живеш, все знаєш
300 евро паспорт мадярів коштував напевно ще за Кучми, але тоді їх роздавали тим хто мав родичів угорців чи вчився у мадярській школі.
по-друге, всі ті як Ви кажете бички 30-ти річні скоріш за все в Німеччину з Чехії потрапили.
п.с. зараз простіше "купити" словацький чи румунський паспорт ніж мадярський