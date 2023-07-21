Після того, як будуть озвучені результати розслідування щодо цієї катастрофи, я вам багато зможу розказати, що зробило МВС, - Клименко про трагедію в Броварах
Очільник МВС Ігор Клименко сподівається, що відомства, які понад пів року розслідують причини авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло тодішнє керівництво міністерства, таки озвучать причину трагедії, і він зможе розповісти більше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода"
З часу авіаткатастрофи в Броварах минуло сім місяців, а відповідей немає.
Клименко запевнив, що стосувалося МВС і Національної поліції, то ці відомства, мовляв, зібрали увесь матеріал і передали органам досудового розслідування, які проводять це розслідування.
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Тож справа за ДБР, СБУ і Офісом генпрокурора, які мають назвати причину трагедії, коли вже закінчать всі експертизи.
На ремарку, що розслідування триває дуже довго, очільник МВС зазначив: "Це не до мене питання".
"Дивіться, я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи і Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять.
Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося"", - підкреслив він.
Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер, що перевозив вище керівництво МВС, впав на дитячий садок. Внаслідок цього загинуло 18 осіб, зокрема попередній очільник МВС Денис Монастирський.
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Ну да, ну да...
Ну тих, що "сповідували велич арійської раси".
А тут щось 7 місяців іпуться.
знаю..що ти знаешь? що тобі башку відріжуть як рот відкриешь? лопух
Через хузнащо, винуваті в трагедії не затримані
Підозри нікому не було
Але я знаю докуя а ви нікуя
Про що був цей коментар?