Після того, як будуть озвучені результати розслідування щодо цієї катастрофи, я вам багато зможу розказати, що зробило МВС, - Клименко про трагедію в Броварах

Очільник МВС Ігор Клименко сподівається, що відомства, які понад пів року розслідують причини авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло тодішнє керівництво міністерства, таки озвучать причину трагедії, і він зможе розповісти більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода"

З часу авіаткатастрофи в Броварах минуло сім місяців, а відповідей немає.

Клименко запевнив, що стосувалося МВС і Національної поліції, то ці відомства, мовляв, зібрали увесь матеріал і передали органам досудового розслідування, які проводять це розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа у Броварах: перевіряється декілька версій, призначено понад 100 судових експертиз, - СБУ

Тож справа за ДБР, СБУ і Офісом генпрокурора, які мають назвати причину трагедії, коли вже закінчать всі експертизи.

На ремарку, що розслідування триває дуже довго, очільник МВС зазначив: "Це не до мене питання".

"Дивіться, я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи і Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять.

Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося"", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі три версії катастрофи у Броварах залишаються робочими, - Клименко

Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер, що перевозив вище керівництво МВС, впав на дитячий садок. Внаслідок цього загинуло 18 осіб, зокрема попередній очільник МВС Денис Монастирський.