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Новини
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Після того, як будуть озвучені результати розслідування щодо цієї катастрофи, я вам багато зможу розказати, що зробило МВС, - Клименко про трагедію в Броварах

клименко

Очільник МВС Ігор Клименко сподівається, що відомства, які понад пів року розслідують причини авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло тодішнє керівництво міністерства, таки озвучать причину трагедії, і він зможе розповісти більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода"

З часу авіаткатастрофи в Броварах минуло сім місяців, а відповідей немає.

Клименко запевнив, що стосувалося МВС і Національної поліції, то ці відомства, мовляв, зібрали увесь матеріал і передали органам досудового розслідування, які проводять це розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа у Броварах: перевіряється декілька версій, призначено понад 100 судових експертиз, - СБУ

Тож справа за ДБР, СБУ і Офісом генпрокурора, які мають назвати причину трагедії, коли вже закінчать всі експертизи.

На ремарку, що розслідування триває дуже довго, очільник МВС зазначив: "Це не до мене питання".

 "Дивіться, я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи і Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять.

Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося"", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі три версії катастрофи у Броварах залишаються робочими, - Клименко

Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер, що перевозив вище керівництво МВС, впав на дитячий садок. Внаслідок цього загинуло 18 осіб, зокрема попередній очільник МВС Денис Монастирський.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Бровари (279) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+16
За сім місяців слідства, із вцилілими "чорними скриньками", купою свідків, причетних до підготовки коптера до польоту, і не з'ясували, що трапилось?
Ну да, ну да...
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21.07.2023 18:39
+12
Зельониє не посадять самі себе. Ось така історія. Був витік інфи про спроби вкласти великі суми готівки на Заході, що ніби то накопичилась в Офісі Презедента. США провели розслідування, і сказали, що дістали підтвердження. Одне з джерел високопосадовець з МВС. Після того сталась катастрофа з Монастирським. Потім все затихло, поки не взяли якогось українця з диппаспортом в Швейцарії з великим кешем на руках. Пробував знайти серед бізнесменів точку для вкладення великих сум готівкою. На Заході це не проходить мимо уваги антикорупційних органів.
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21.07.2023 18:35
+12
"Вбивць Шеремета" за 3 доби знайшли були.
Ну тих, що "сповідували велич арійської раси".
А тут щось 7 місяців іпуться.
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21.07.2023 18:51
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Шось знає і мовчить -- непорядок .
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21.07.2023 18:24 Відповісти
Тому що не він був летіти, а хтось інший скорішь за всього... а ось хто він знає, якось так....
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21.07.2023 18:30 Відповісти
хто бачив генпрокурора, який він із себе, як його фамілія, якої статі чол чи жін?...
тобто, запитань набагато більше
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21.07.2023 18:43 Відповісти
Зараз модно без статі.
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21.07.2023 20:06 Відповісти
Чергова креатура Єрмака чи Татарова
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21.07.2023 20:53 Відповісти
Зара мовчу, а потім як скажу, можливо
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21.07.2023 18:27 Відповісти
Мабуть вийшли на слід крота в ОПі і їх прибрали.
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21.07.2023 18:33 Відповісти
А може наказ на переміщення гостомельської бригади НГУ був занадто важким для вертольоту?
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21.07.2023 19:06 Відповісти
я думаю там була підкладена вибухівка
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21.07.2023 18:34 Відповісти
Аж лячно стає від ваших розмов.. але винні будуть покарані, може не завтра.. але запам'ятайте - всі діяння, чи бездіяння проти України будуть покарані..
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21.07.2023 18:35 Відповісти
Зельониє не посадять самі себе. Ось така історія. Був витік інфи про спроби вкласти великі суми готівки на Заході, що ніби то накопичилась в Офісі Презедента. США провели розслідування, і сказали, що дістали підтвердження. Одне з джерел високопосадовець з МВС. Після того сталась катастрофа з Монастирським. Потім все затихло, поки не взяли якогось українця з диппаспортом в Швейцарії з великим кешем на руках. Пробував знайти серед бізнесменів точку для вкладення великих сум готівкою. На Заході це не проходить мимо уваги антикорупційних органів.
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21.07.2023 18:35 Відповісти
захід дає грошенята готівкою? чумайданами просто прямо на банкову?
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22.07.2023 06:50 Відповісти
Ти погано читав. В Офісі накопичено дуже багато готівки. Кажуть вже дві кімнати відведено. Сам здогадаєшся звідки у Зельоній бригаді з'являється кеш? Актуальна задача - кудись ці гроші діти. Кудись тихо вкласти. Самий для них прийнятний спосіб це на Захід. Але їх відслідкували. Бо великі "кишенькові" явний признак кримінального походження. Ніхто не бажав мати справу з першим. А другого "посланця" просто взяли в Швейцарії зі всією готівкою, і передали США.
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22.07.2023 11:01 Відповісти
За сім місяців слідства, із вцилілими "чорними скриньками", купою свідків, причетних до підготовки коптера до польоту, і не з'ясували, що трапилось?
Ну да, ну да...
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21.07.2023 18:39 Відповісти
Хаха. Я знаю, шо скажут. Скажут, шо малолетки игрались феерверком,а тут мимо вертолёт с Монастырским и упс.. Какая неприятность
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21.07.2023 18:47 Відповісти
Ну, чому ж малолєтки? Порошенко, Гео Лерос, генерал Кривонос, полковник Червінський. "Діспєтчєр Карлос подтвєрдіт!"©
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21.07.2023 20:20 Відповісти
"Вбивць Шеремета" за 3 доби знайшли були.
Ну тих, що "сповідували велич арійської раси".
А тут щось 7 місяців іпуться.
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21.07.2023 18:51 Відповісти
Злі язики вже давно плещуть,що Монастирський закрив не того-якогось крутого наркобарона і не хотів випускати,потім Монастирський трагічно загинув і....крутий наркобарон негайно вийшов на волю....
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21.07.2023 18:58 Відповісти
а мені пофіг... павуки в банці..

знаю..що ти знаешь? що тобі башку відріжуть як рот відкриешь? лопух
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21.07.2023 19:02 Відповісти
думаю Монастирський був в конфлікті з зевладою.ви замітили такий факт - бєспредел з ТЦК почався іменно після вбивства Монастирського.мабуть єдиний міністр який був не з зешобли.заважав він їм.
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21.07.2023 19:18 Відповісти
те, що борт був з браком (як й вся серія цих гелікоптерів) - майже 100%; недарма поляки від них відмовилися; зеленому підору не хочеться сваритися з макроном й це розумно: після бидлячої образи Воллесу, посваритися іще з французами буде занадто.
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21.07.2023 19:19 Відповісти
Макрон не є власником гелікоптерного заводу. Претензії не можливі. Хоча, ми можемо усе.
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21.07.2023 20:13 Відповісти
питання не у власності, а у репутації. репутація у тих краях іще щось важить. а "ейрбас" - це "перлина" французької промисловості. якщо піде розголос, що дефектний французький борт вбив керівництво цілого міністерства, то до репутації це додасть не дуже.
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21.07.2023 20:45 Відповісти
Якщо за справу взялося зелене ДБР, то все ясно....Діла не буде...🤮
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21.07.2023 19:24 Відповісти
Це був теракт зі сторони оп. Давно про це було в смі
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21.07.2023 19:53 Відповісти
Так наче з ОП влаштували аварію. Зачищають свої прой...и.
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21.07.2023 19:57 Відповісти
не отдал приказ зелёно-кацапов сдавать РОВД при заходе к ним дрг в первые дни, например Голосеевское сразу повязало и постреляло
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21.07.2023 19:58 Відповісти
А що там зі смертю депутата Полякова? На себе ще не вийшли?
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21.07.2023 19:58 Відповісти
Суд над Гуменюком тривав 8 років замість 5 по закону. Гадаю що й тут теж саме. Вже давно все з'ясовано-збили чи технічна несправність. А ви притягуєте версію з інопланетянами і чекаєте поки всі забудуть.
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21.07.2023 20:04 Відповісти
Цей клименко вважає, що своєю "таємничістю" він додасть зайвого рейтингу собі та зелено-синій шоблі?
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21.07.2023 20:09 Відповісти
Екіпаж тупо виконав наказ Монастирського, який вже вважав, і не безпідставно!, що для нього вже не існує правил дорожнього руху. А якісь там вимоги та правила щодо польотів в межах міст і сіл на нього "вєлікого" не розповсюджуються. То ж послухали "зазвєздьониша" і карма наздогнала миттєвою льотчиків і їх хазяїна. А от "супутні втрати" то таке - "баби єщьо наражают". Зверніть увагу ні про кого з 17 загиблих нічого не повідомляють. Немов їх і не було ніколи і не Монастирський їх убив, а вони скоїли ганебне самогубство"...
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21.07.2023 20:51 Відповісти
Також вважаю, що вирішили побикувати на французкам вєртальотє, але щось пішло не так...
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21.07.2023 21:33 Відповісти
У мєня для вас пісьмо, но я єго вам не отдам. Простоквашино, *****
Через хузнащо, винуваті в трагедії не затримані
Підозри нікому не було
Але я знаю докуя а ви нікуя
Про що був цей коментар?
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10.08.2023 21:12 Відповісти
 
 