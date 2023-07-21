Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед. Втрати росіян становлять 2 роти і 24 одиниці техніки, - Тарнавський про наступ на Півдні

Протягом 21 липня на Таврійському напрямку тривають бої, Сили оборони вибивають росіян з позицій, є просування вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

У повідомленні зазначається: "Триває бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, танк, 16 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", міномет 2С4 "Тюльпан" та автомобільна техніка.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога. Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів".

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