Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту, - ЗМІ
Уряд ПАР погодився видати ордер на арешт у будь-який час президенту РФ Володимиру Путіну, якщо той відвідає країну.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє News 24.
"Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі. Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов'язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли російський президент відвідуватиме країну. Уряд погодився", - йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю.
Крім цього, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що в понеділок міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.
Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, той набув офіційного статусу підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей.
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а потім бикуємо на Дихлофоса.
слиш, це виглядає як - Рожа з гівна висовується і кричить: Чо ви не хотітє путіна арештувать?
а совок балувався з ..... "чемоданчиками", так шо .... їм не треба дронів, якщо можуть просто "дещо" привести в "дію"
ну і реально, це ж реально. не тільки москва може натякати на чемоданчики?
а зате чорнозем, вон, сто країн африки году.......
вали
я просто за то шо не дуже треба кричати шо хтось тупий, дивлячись на напр. Кулебу або Резнікова-голубе яйце.
***** має сидіти вдома і носа свого не потикати
не было бы такого срача, точно! по каналам Лошади давно бы решили кому и куда ехать и когда то.
Мосоны, везде они(играет в карты с Рокфеллером)
Камон вальдемар, камон!
Ін зе у гості!
В якості гіркіна
Мородці афроамериканці-я хвалю вас. ✋
а не жахнуть ли по Претории ядерной бомбой ?