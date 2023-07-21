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Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту, - ЗМІ

пар,путін

Уряд ПАР погодився видати ордер на арешт у будь-який час президенту РФ Володимиру Путіну, якщо той відвідає країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє News 24.

"Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі. Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов'язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли російський президент відвідуватиме країну. Уряд погодився", - йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю.

Крім цього, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що в понеділок міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, той набув офіційного статусу підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін візьме участь у саміті БРІКС по відеозв’язку, - Пєсков

Автор: 

арешт (2520) ПАР (156) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+28
Коли взнали шо не їде, пообіцяли арештувати. Такоє
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21.07.2023 19:25
+8
doshlo i do etih nakonec🤬
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21.07.2023 19:23
+8
О мля!! Вирішили підстрахуватись, щоб не приїхав точно!!
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21.07.2023 19:26
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doshlo i do etih nakonec🤬
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21.07.2023 19:23 Відповісти
Коли взнали шо не їде, пообіцяли арештувати. Такоє
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21.07.2023 19:25 Відповісти
ce hot shos - sravnite ce s ozabotoi OOH
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21.07.2023 19:26 Відповісти
Президент ПАР Сирил Рамафоса під час розмови з секретарем РБ РФ Патрушевим напряму заявив, що участь у саміті "людей, що зображають перших осіб держав-учасниць саміту", неприпустима. Саме після цього Патрушев віддав наказ звернути підготовку делегації.
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21.07.2023 20:40 Відповісти
З ***** мені якісь патрушеви, тай ніколи ми паРашу не пишемо з великої букви
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22.07.2023 00:53 Відповісти
nu da, net by sniat smeshnye serialy kak koe-kto
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21.07.2023 19:27 Відповісти
тупі нігрили
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21.07.2023 20:00 Відповісти
"Неизвестный науке ZVерь." Семён Скрепецкий. Живопись, масло, холст.
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21.07.2023 19:25 Відповісти
ащо сталось? ваш діхлофос протверезів?
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21.07.2023 19:25 Відповісти
товариш, дивимось на Єлдака, на клоунаду, на Яйцерєзнікоффа....
а потім бикуємо на Дихлофоса.

слиш, це виглядає як - Рожа з гівна висовується і кричить: Чо ви не хотітє путіна арештувать?
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21.07.2023 19:29 Відповісти
О мля!! Вирішили підстрахуватись, щоб не приїхав точно!!
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21.07.2023 19:26 Відповісти
Ай-яй-яй! 🤗 Війні між ПАР і кацапією бути? 🤔
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21.07.2023 19:26 Відповісти
а не смійся. вони з Ізраїловкою робили "коє-што". Ну і студентів багато відправляли на Москву.
а совок балувався з ..... "чемоданчиками", так шо .... їм не треба дронів, якщо можуть просто "дещо" привести в "дію"
ну і реально, це ж реально. не тільки москва може натякати на чемоданчики?
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Ці нічого не робили. Ці вджобували на плантації. Ті що робили - то інша цивілізація.
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21.07.2023 19:42 Відповісти
ну навіть нічого, але ми..... ех ми...
а зате чорнозем, вон, сто країн африки году.......
вали
я просто за то шо не дуже треба кричати шо хтось тупий, дивлячись на напр. Кулебу або Резнікова-голубе яйце.
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21.07.2023 19:45 Відповісти
Інопланетяни, які керували цієб територіжю у попередньому житті в більшості виїхали за її межі разом з чемоданчиком. І країна, яка реально претендувала бути у G-8, повернулася до рівня середньосттатистичної африканської країни. Ця країна опустилася нижче розвитку Трансвааля, чи Оранжевої республіки 19 століття.
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21.07.2023 20:17 Відповісти
Ну ооооось....так і дійде до інших, що або ти визнаєш міжнародне Право, або за кораблем
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21.07.2023 19:26 Відповісти
Для інфошума,годиться.
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21.07.2023 19:27 Відповісти
Шум не шум, недомірок вже півроку сидить в ******, сцить навіть кудись в Азію чи Африку двинути
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21.07.2023 19:30 Відповісти
Які сміливі аборигени..
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21.07.2023 19:28 Відповісти
Аборигені можуть навіть з'їсти *********, навіть без солі
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21.07.2023 20:12 Відповісти
Нормально.
***** має сидіти вдома і носа свого не потикати
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21.07.2023 19:28 Відповісти
да это наиграно. там тот Рамафосу немало опирается на пригожинцев.
не было бы такого срача, точно! по каналам Лошади давно бы решили кому и куда ехать и когда то.
Мосоны, везде они(играет в карты с Рокфеллером)
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21.07.2023 19:31 Відповісти
Вот вам и БРИКС.. Крепнет единство народов и рас..)))
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21.07.2023 19:32 Відповісти
Опа!
Камон вальдемар, камон!
Ін зе у гості!
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21.07.2023 19:33 Відповісти
Ой які хоробрі, дочекались поки Путлєр сам передумав їхати і вирішив послати замість себе позор світової дипломатії - Лаврова і тепер беруть ордер на його арешт. Що ж ви тоді ці місяці крутились, немов вуж на сковороді і розказували про неготовність його арештувати? Клоуни.
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21.07.2023 19:33 Відповісти
Юмористы!)))
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21.07.2023 19:36 Відповісти
А шо сі стресло, ''жрать хоцца"?
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21.07.2023 19:37 Відповісти
А шо случилось, чего так разухарились? Ах да, пуйло ж не приедет, можно пытаться выпендриваться)) Кино и немцы.
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21.07.2023 19:39 Відповісти
Не збрехав пес Ков. Ліліпутін дійсно візьме участь у самміті БРІКС.
В якості гіркіна
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21.07.2023 19:43 Відповісти
Отожбо голодуха люта тітка.
Мородці афроамериканці-я хвалю вас. ✋
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21.07.2023 19:51 Відповісти
Преторія поступила круто, хоч і з запізненням А винний сам Хутін пуй своїми дурацькими погрозами війной ЮАР, виходом з зернової угоди і бомбардуванням портів. Естафета за Індією. Там молже поміняють місцями події - спочатку арештують, а потім об'являть.
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21.07.2023 19:58 Відповісти
Цирк поїхав, клоуни залишились.
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21.07.2023 20:00 Відповісти
Майбутнє *********:
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21.07.2023 20:09 Відповісти
Вот тєбє пуйло і дєдушка с органом бабушкі
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21.07.2023 20:09 Відповісти
Gut
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21.07.2023 20:24 Відповісти
З цими свинопсами, та русофобами із паре, швидко цирки обанкротятся!
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21.07.2023 21:25 Відповісти
это позор какой-то !
а не жахнуть ли по Претории ядерной бомбой ?
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21.07.2023 21:28 Відповісти
Рамафос ніби збирається в московію на якись конгрес. Тепер усі продукти мають везти із собою. Щоб не познайомитися не тільки з Новичком. а й з Бувалим.
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Ну от і чуднєнько."И волки сыты и овци целы."І з путіним домовились що не приїде і ордер приготували і обличчя на міжнародному рівні не втратили.
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21.07.2023 23:56 Відповісти
посадить плейшнера и конец войне!
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22.07.2023 00:22 Відповісти
 
 