Протягом 21 липня росіяни завдали масового ракетного удару, застосувавши 14 крилатих ракет і завдали 12 авіаційних ударів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 21 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", 6 крилатих ракет "Онікс", 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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