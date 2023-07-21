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Протягом 21 липня росіяни завдали масового ракетного удару, застосувавши 14 крилатих ракет і завдали 12 авіаційних ударів, - Генштаб

ракета

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 21 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", 6 крилатих ракет "Онікс", 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети "Онікс", якими російські окупанти атакували Одесу, українська ППО не може збивати, - Ігнат

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Генштаб ЗС (6507) крилаті ракети (1070) обстріл (28274)


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21.07.2023 19:59 Відповісти
Т.е., не сбили вообще ничего?
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21.07.2023 20:09 Відповісти
Мабуть щось збили, але відповіді по Цапії немає і не скоро буде, бо асфальт і марафон не літають, від слова зовсім. А Боневтік на протязі 4-х роеків тільки це й робив, тільки туди направляв всі гроші і тільки за 10 місяців перед виборми щось тільки заговорив про ЗСУ.
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21.07.2023 20:18 Відповісти
а де видповидь на 1000 км тильки красти вмиемо
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21.07.2023 20:17 Відповісти
Такое впечатление, шо кацапея нашла способы не нарываться на ирисы, петриоты, насамсы или им сдали систему ПВО?
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21.07.2023 22:21 Відповісти
Все ж таки відчувається ракетний голод на росії.Ще восени вони сипали ракетами по 100 за раз. Тепер немає таких атак.
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21.07.2023 23:00 Відповісти
 
 