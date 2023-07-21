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Новини
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Уряд дав старт масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА, - віцепрем’єр Федоров

дрон,безпілотник

Експеримент у частині розробки, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їх бойових частин для сил безпеки та оборони України, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Федоров зазначив: "Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах.

Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів

Тепер ситуація зміниться. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.

Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.

Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва. Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech".

Також читайте: Міноборони України прийняло на озброєння 28 моделей БПЛА українського виробництва з лютого 2022 року

Автор: 

технології (803) Федоров Михайло (874) дрони (4632)


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Топ коментарі
+24
Не минуло й півтора роки. Оперативно.
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21.07.2023 20:12
+13
Не пройшло і чотири роки. А що до цьогоробила влада, руйнувал армію і кричала "Байден дай"? Мабуть послали на зході і попросили робити свою зброю, а не знімати кіно про поровознюка і фінансувати телеканали "1+1" бені-медведчука, на яких США ввели санкції і "Фрідом" на російській мові.
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21.07.2023 20:14
+11
Алілуя!!!! Нарешті, виконавець "Львівський арсенал"...
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21.07.2023 20:15
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Не минуло й півтора роки. Оперативно.
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21.07.2023 20:12 Відповісти
Орки уже нас догоняют по дронам и беспилотникам а они еще только чешутся.
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21.07.2023 20:14 Відповісти
Догоняют? Вы серьезно? Орки штампуют дроны в промышленных масштабах.
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21.07.2023 20:32 Відповісти
Мы за счет поставок только держались и волонтеров.
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21.07.2023 20:55 Відповісти
50000 в місць - таке у них виробництво дронів
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21.07.2023 20:43 Відповісти
Не пройшло і чотири роки. А що до цьогоробила влада, руйнувал армію і кричала "Байден дай"? Мабуть послали на зході і попросили робити свою зброю, а не знімати кіно про поровознюка і фінансувати телеканали "1+1" бені-медведчука, на яких США ввели санкції і "Фрідом" на російській мові.
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21.07.2023 20:14 Відповісти
Алілуя!!!! Нарешті, виконавець "Львівський арсенал"...
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21.07.2023 20:15 Відповісти
Вже і гроши перевели, як завжди, 100% передплата...
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21.07.2023 20:18 Відповісти
Постанова визначає порядок отримання статусу виробника *********** для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва. - То есть пока получишь статус, удовлетворишь все требования... Года через 2 может и начнется само производство.
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21.07.2023 20:17 Відповісти
щось мені здаєтьсяМадяр свої цукерки хрен зареєструє.
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21.07.2023 20:42 Відповісти
Є відео старту, з перерізанням лєнточок, чи пострілом зі стартового пісталєта? Комунізмом пахне: десятки моделей, значний ріст...., бляха кктастрофічно їх бракує на вчора, а вони дають старт.
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21.07.2023 20:21 Відповісти
Уряд не дієздатний і це зробили ви разом. Все керується по за конституційний спосіб з банкової
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21.07.2023 20:22 Відповісти
Вже навіть тупі орки обігнали нас в прийнятті цього рішення.
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21.07.2023 20:25 Відповісти
Пока, млять, петух жареный не клюнет!!!
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21.07.2023 20:25 Відповісти
запам"ятайте дату!!!! вольового рішення молодої гіперперспективної команди
і це не випуск дронів, а лиш ***********
я правильно зрозумів, чи млять щось недочитав???
бо гордитись таким досягненням в кінці другого року війни може лиш кончений ідіот
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21.07.2023 20:25 Відповісти
А коМанду і обрали ідіоти.
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21.07.2023 20:29 Відповісти
Это пока что только запуск бюрократической машины... Сначала ты удовлетвори все требования, которые прописаны в этом постановлении и только потом сможешь законно изготавливать. Но, не факт что МинОбороны сделает заказ у тебя.
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21.07.2023 20:30 Відповісти
Нагадайте, хто такий цей Федоров, що він росказує про виробництво БП?
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21.07.2023 20:27 Відповісти
Це той хто "дію" вигадав і запустив, за якою черга в пів планети стала..
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21.07.2023 20:29 Відповісти
Навіть не зважаючи на маячню щодо "вигадав" і чергу, яка є в уяві тільки зебілів...

А який це має стосунок до виробництва бомб?
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21.07.2023 20:34 Відповісти
У Німеччині для того, щоб отримати банківську карту, можна витратити цілий місяць. Рівень діджиталізації там близький до нуля. Ніякими "діями"в Німеччині і не пахне. І чергу за нею німці не займають. При цьому з рівнем життя все ОК, з виробництвом ОК, з освітою і розвитком технологій ОК. І ось виникає питання, а може ми не з того почали? Може спочатку треба будувати будинок, а потім звертати увагу на вивіску? Дія аж ніяк не впливає на життя пересічного українця, не впливає не виробництво і бізнес, вона взагалі ні на що не впливає. Так, можливо це доволі зручний застосунок. Але що це дає окрім понтів?
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21.07.2023 21:35 Відповісти
Ти пишеш віддверту дурість порівнюючи непорівняне, маніпулюючи несумісними речами.
Діджиталізація дає можливість зменшити бюрократію і хабарництво в державі, покращити отримання державних послуг громадянам. Дія - один інструментів полегшення життя, однак таких інструментів в ідеалі має бути багато аби закривати більшість проблем. Це робота розробників на роки вперед. До цього іде весь цивілізований світ.
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21.07.2023 22:13 Відповісти
Федоров, а нам, диванним завсегдателям, єто обязательно знать? Клоуни ви били, клоунами и остались. Сцена - вот ваше все
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21.07.2023 20:29 Відповісти
А БПЛА?
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21.07.2023 20:33 Відповісти
Та щоб ви так оперативно до справляння своїх природних потреб готувалися!
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21.07.2023 20:35 Відповісти
"на старт, вніманіє, марш!!" - воно виглядає десь так, цілком кумедно, якби не війна. цей зелений міністр має на увазі, що якась типу "робоча група кабміну" узгодила якусь постанову, де зазначено щось на кшталт "ізискать, організовать, найті і обєспєчіть"... відповідальності - жодної, виконавці, судячи з того, що анонсує міністр інформполітики, то й займатиметься міністерство інформполітики ?! чи хто? не "оборонпром", не мінстратегпром, а саме воно. звісно, як завжди, просруть час й гроші. все, як прийнято у зеленому шапіто.
а потім вчергове вийде зелене бидло у спортивних кальсонах й скаже, що "манал я воллесу щоранку дякувать"... сумно, але у країні, де запанувало дно, саме так і буде...
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21.07.2023 20:40 Відповісти
дык все намного хуже, чем при совке, никаких "на старт " и т.п. тут просто с высочайшего позволения (через полтора года войны проснулись?) "разрешили" частным компаниям (условно при разбомбленных предприятиях отсутствии средств производства, реактивов, мозгов, плюс запрете выезда заграницу) причем - исключительно по желанию (потому как не факт что это кто-то купит, есть же госзакупки яиц по 17, тут очевидно тоже такие же будут, конкуренции нет), заниматься производством боеприпасов для беспилотников, еще и с оговорками и регистрацией. типа если раньше - сразу бы пришли и посадили, то теперь - вперед, рискните. одним словом - гиганты мысли. только почему-то "само" не получается на войне. точнее получается - но очень хреново и не туда куда надо.
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22.07.2023 00:09 Відповісти
Це не уряд, а сграя *******
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21.07.2023 20:42 Відповісти
Завод, який є в структурі власності Пороха (шкода..., а, може, і правильно, що Юра Бірюков його не називає) вже давно робить гранати для дронів; і робить без ДОЗу.
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21.07.2023 20:45 Відповісти
Як при комуністах - все в маси((ще їдьте та сфоткайтеся але зачекайте,щоб по вас також прилетіло.
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21.07.2023 20:49 Відповісти
Йо, невже вже ''відкат'' в ОПу занесли що там аж на таке розродилися.
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21.07.2023 20:52 Відповісти
Агрохімія кришує все що пов'язано з розробкою, фінансуванням, проходженням випробувань Всіх дронів
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21.07.2023 21:05 Відповісти
Масстарт -- ну хоть шось
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21.07.2023 20:54 Відповісти
Дякуємо(Залужний закріпляє прапор Зеленого Клину на Владивостоцькій думі), вже не треба.
)додумались же!(
та почекай.те
ще ж не на часі, треба серіальчики і гречку роздать, ой, підтримати громадян.
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21.07.2023 20:59 Відповісти
Повна брехня... Шапіто....
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21.07.2023 21:36 Відповісти
Твари! Тормозили по заданию ФСБ?
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21.07.2023 22:24 Відповісти
Ти диви як швидко
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21.07.2023 22:55 Відповісти
О-го-го! А мої побратими "переробляють" ВОГи, 30-мм снаряди, використовують гранати... Ох, який молодчина Резніков... скільки ж він на цьому *********?..
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21.07.2023 23:00 Відповісти
До речі - коли ж це почнеться? Бо між "дати старт" і "почати робити" в Україні ой як довго... Хоча, якщо буде можливість ******** багато, то виробництво розпочнуть швидше.
Але є ще питання якості - чи будуть ці припаси бойовими? Бо минулого року мт вже виробляли 100-мм осколково-фугасні снаряди до гармат МТ-12 "Рапіра"... з них половина простл не відстрілювалася з гармати, а частина з тих, що вистрілили - не детонували... Оьак-от...
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21.07.2023 23:09 Відповісти
Через 4 роки скаженого дерибану у владі, і півтора після повномасштабного вторгнення. І тільки дякуючи шаленому тиску суспільства після опублікування кацапами початку збірки своїх дронів.
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21.07.2023 23:24 Відповісти
Не пройшло і 10 років, як "уряд дав старт" тому, що він мав зробити в перший же день війни.

Таки точно вони збираються 100 років воювати - з такою швидкістю реакції

Звісно, це - реакція на масований суспільний розголос проблеми, який стався останніми тижнями, без нього - і цього б не було
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21.07.2023 23:37 Відповісти
Та ну нах..,це не фальстарт?Это уровень,я сразу зауважал.
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22.07.2023 02:20 Відповісти
Уряд "соизволил" дати дозвіл...аж тепер...я в ****
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22.07.2023 04:43 Відповісти
 
 