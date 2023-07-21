Уряд дав старт масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА, - віцепрем’єр Федоров

Експеримент у частині розробки, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їх бойових частин для сил безпеки та оборони України, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Федоров зазначив: "Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах.

Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно.

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Тепер ситуація зміниться. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.

Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.

Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва. Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech".

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