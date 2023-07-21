Уряд дав старт масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА, - віцепрем’єр Федоров
Експеримент у частині розробки, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їх бойових частин для сил безпеки та оборони України, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Федоров зазначив: "Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах.
Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно.
Тепер ситуація зміниться. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.
Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.
Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва. Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech".
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і це не випуск дронів, а лиш ***********
я правильно зрозумів, чи млять щось недочитав???
бо гордитись таким досягненням в кінці другого року війни може лиш кончений ідіот
А який це має стосунок до виробництва бомб?
Діджиталізація дає можливість зменшити бюрократію і хабарництво в державі, покращити отримання державних послуг громадянам. Дія - один інструментів полегшення життя, однак таких інструментів в ідеалі має бути багато аби закривати більшість проблем. Це робота розробників на роки вперед. До цього іде весь цивілізований світ.
а потім вчергове вийде зелене бидло у спортивних кальсонах й скаже, що "манал я воллесу щоранку дякувать"... сумно, але у країні, де запанувало дно, саме так і буде...
)додумались же!(
та почекай.те
ще ж не на часі, треба серіальчики і гречку
роздать, ой, підтримати громадян.
Але є ще питання якості - чи будуть ці припаси бойовими? Бо минулого року мт вже виробляли 100-мм осколково-фугасні снаряди до гармат МТ-12 "Рапіра"... з них половина простл не відстрілювалася з гармати, а частина з тих, що вистрілили - не детонували... Оьак-от...
Таки точно вони збираються 100 років воювати - з такою швидкістю реакції
Звісно, це - реакція на масований суспільний розголос проблеми, який стався останніми тижнями, без нього - і цього б не було