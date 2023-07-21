Кислиця в Радбезі ООН: Росія намагається спровокувати голод, щоб змусити світ відмовитись від санкцій
Виходом із зернової угоди Росія намагається спричинити голод і тим самим змусити західні держави відмовитися від запроваджених проти неї санкцій.
Про це заявив у п’ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Кислиця зазначив, що перші дні після відмови РФ від Чорноморської зернової ініціативи "однозначно засвідчили підґрунтя цього підступного кроку". Не обтяжуючи себе вигадуванням будь-яких правдоподібних пояснень, Росія взялася за цілеспрямоване руйнування українських потужностей експорту зерна, сказав він.
Для атак на портову інфраструктуру 18-20 липня Москва використала 56 крилатих ракет, зокрема "Калібр", "Онікс", Х-22, "Іскандер" Х-59, та 87 безпілотників іранського походження.
Так, було знищено 60 тис. тонн збіжжя, 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, зернові термінали, резервуари й причали портів Одеси й Чорноморська, зазначив дипломат.
Підступна мета виходу з угоди "була розкрита самою Росією на початку червня на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі", пояснив Кислиця. За його словами, російська пропагандистка Маргарита Симоньян у присутності президента РФ Володимира Путіна відкрито заявила: "Уся наша надія на голод... Це означає, що зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції, і будуть з нами дружити, тому що зрозуміють, що це необхідно".
За оцінками експертів, подальші атаки на українські порти, неможливість експорту зернових морськими шляхами призведуть у короткостроковій перспективі до зростання цін на кукурудзу та пшеницю, додав він.
Кислиця також нагадав, що наміри Росії розглядати іноземні судна як військові цілі грубо порушують її зобов'язання за міжнародним правом перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство в Чорному морі.
Відповідна заява РФ, за словами постпреда, спрямована на залякування нейтральних держав, вона стосується всього Чорного моря, а не лише зони навколо українських портів, і не робить винятків для медичних та інших гуманітарних вантажів, як того вимагає міжнародне право.
Заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський в ультимативній формі зажадав від країн Заходу в обмін на повернення до зернової угоди виведення всіх операцій із російським зерном з-під санкцій; повернення для російських банків, які торгують сільгосппродукцією, платіжної системи SWIFT; зняття обмежень на постачання у РФ сільгосптехніки та запчастин до неї; поліпшення умов фрахтування, страхування суден та відповідної логістики; безперебійного функціонування аміакопроводу Тольятті – Одеса; розблокування російських активів, пов’язаних із сільським господарством; забезпечення гуманітарного характеру "зернового коридору".
Як повідомлялося, у п’ятницю Рада безпеки ООН розглянула ситуацію, що склалася у зв’язку з виходом Росії із Чорноморської зернової ініціативи.
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Згадуємо чотирьох вершників апокаліпсису...
Двох з них ЗЄ вже в Україні привітав.
а тут, Україна випала з торгів і світовий голод
думаю це повна пісдьож
маленький відсоток з НЗ світу і нікуя не буде
але є привід ще раз нагадати Україні що можна віддати якусь частину території
це політична гра в хто кого розведе
а наше завдання не повестися
не хочете голоду
ібіть ***** в хвіст і гриву а не торгуйте з ним
Ворожа ракета знищила офіс українсько-турецького експортера зерна
Будівлю в центрі Одеси, яку було знищено російською ракетою вночі 20 липня, займав досить серйозний експортер сільгосппродукції - українсько-турецька компанія Sintez Group & Co LLC.
Як з'ясувала «Думська», група брала активну участь у так званій «зерновій ініціативі» - двох угодах, підписаних Україною, Росією, Туреччиною та ООН, що регламентували експорт агропродукції із заблокованих українських портів і гаваней РФ.
«Синтез Груп і К« заснована 2005 року, співпрацює з контрагентами з понад 40 країн планети. Найбільший переробник і експортер жовтого шліфованого гороху в Україні, а ще вона вивозить насіння соняшнику, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сорго, сою, ріпак, нут, коріандр, сочевицю, висівки, борошно, комбікорм, гірчицю.
У компанії три переробні заводи, два з яких розташовані в Одеській області України, третій - у Туреччині. Стратегічний партнер Sintez Group - Hakan Agro DMCC, що базується в Дубаї.
Від редакції. Судячи з усього, цей удар був «привітом» персонально президенту Туреччини Реджепу Ердогану, і це чергове підвищення ставок у рамках великої гри навколо «зернової ініціативи». Аналіз ситуації в чорноморському регіоні, причини й наслідки чергової кризи; чим все це загрожує для України обговоримо в черговому випуску постійного подкасту «Український Спротив». Він вийде найближчим часом.
https://dumskaya.net/news/raketno-dronovyy-udar-po-tcentru-odessy-privet-e-177488/ua