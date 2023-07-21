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Росія планує витіснити Україну зі світового ринку зерна та пропонує альтернативні шляхи постачання, - The Financial Times

зерно

За даними The Financial Times, Росія хоче витіснити Україну зі світового ринку зерна та просуває альтернативний план поставок в Африку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, російський диктатор Володимир Путін запропонував альтернативну ініціативу. Він пропонує схему, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини. А вже Туреччина розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Однак ні Катар, ні Туреччина не погодилися з даною ідеєю. Також, як заявило джерело, Катар навряд чи підтримає цю ідею.

Варто зауважити, що вперше подібну ідею Росія висунула ще у 2022 році, коли ненадовго вийшла з "зернової угоди".

Тоді ідея РФ полягала у тому, що країна-агресор мала відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Оплатити це все мав Катар, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Як розповіло джерело з української сторони, тоді було докладено всіх зусиль, щоб ідея не була втілена.

Також читайте: Убивши зернову угоду, Путін заробляє гарний прибуток, - Боррель

Автор: 

Африка (305) зерно (3116) росія (64958)


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Топ коментарі
+5
З продажи зерна держава отримує податки, а виробники гроші на зарплату та розвиток. Стверджувати, що Україна не має зиску з того зерна, це необізнаність.
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21.07.2023 21:25
+4
Навряд чи витіснення України вдасться здійснити росії. Україна експортує пшеницю таких сортів котрі йдуть на випічку хліба. Росія ж може експортувати пшеницю тільки фуражну для виготовлення комбікормів і тому годує власне населення хлібом для свиней. Пшениці для випічки хліба в самій росії не вистачає. А всі люди в світі не вважають себе свиньми
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21.07.2023 21:35
+3
Ну ось бізнес розборки почалися з силовим прикриттям. Отже африканці з голодухи не пухнутимуть-ООНи можуть спати спокійно. А стосовно поставок зерна з України то власники того зерна міжнародні холдинги мають свої важелі впливу, вони цим скористаються. Україні з того зерна жодного зиску, отже робити якісь політичні поступки не варто.
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21.07.2023 21:00
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Кацапье, засуньте свій план ху...лу в жопу.
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21.07.2023 20:53 Відповісти
Навряд чи витіснення України вдасться здійснити росії. Україна експортує пшеницю таких сортів котрі йдуть на випічку хліба. Росія ж може експортувати пшеницю тільки фуражну для виготовлення комбікормів і тому годує власне населення хлібом для свиней. Пшениці для випічки хліба в самій росії не вистачає. А всі люди в світі не вважають себе свиньми
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21.07.2023 21:35 Відповісти
Тут справа навіть не в якості зерна, а в його кількості. Немає в московії стільки зерна, що компенсувати втрату українського ринку. Разве що залишать своїх громадян та бурьонок напівголодними.
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21.07.2023 23:37 Відповісти
А що наш Кабмін? Буде й далі служити ОПі а не державі?
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21.07.2023 20:56 Відповісти
Ну ось бізнес розборки почалися з силовим прикриттям. Отже африканці з голодухи не пухнутимуть-ООНи можуть спати спокійно. А стосовно поставок зерна з України то власники того зерна міжнародні холдинги мають свої важелі впливу, вони цим скористаються. Україні з того зерна жодного зиску, отже робити якісь політичні поступки не варто.
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21.07.2023 21:00 Відповісти
З продажи зерна держава отримує податки, а виробники гроші на зарплату та розвиток. Стверджувати, що Україна не має зиску з того зерна, це необізнаність.
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21.07.2023 21:25 Відповісти
продукти в Україні дорожчі ніж в Польші і на рівні Німеччини.
Хай кернел і баєр думають куди дівати те гмо гівно, що вони сіють тут.
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21.07.2023 21:47 Відповісти
В польщі продукти дешевше, бо там все сільське господарство дотаційне. В Україні - ніхто нічого не дотує плюс війна.
В Німеччині до 24.02.2022 продукти були вдвічі, а іноді втричі дорожче ніж в Україні.
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21.07.2023 22:01 Відповісти
А в Україні і не потрібно нічого дотувати, лише дозволити продавати селянам і дрібним фермерам вирощені продукти з мінімальними податками і без тиску корупційної наглядово-дозвільної системи .Зайдіть в будь-який великий супермаркет і побачите там єгипетську картоплю, турецькі помідори, польські яблука бо їх власникам вигідніше та простіше ввезти товар за кордону ніж купувати у місцевих селян.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
Років 15-20 назад у Азії почали висівати так званий золотистий рис, який був отриманий генною модифікацією. Жовтий колір він має завдяки тому, що синтезує каротин. Зараз площа засівання земель таким рисом сягає 80 (може і більше) відсотків від загального. Завдяки вмісту високого рівню каротину в Азії значно зменшилася смертність. Ось Вам приклад цінності ГМО-продуктів.
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21.07.2023 22:45 Відповісти
Шкідливість ГМО-така ж сама афера як і озонові діри. Проблему озонових дір і фреону яких спричиняє їх утворення , вирішили виробництвом більш дорогого, але вже не "шкідливого" фреону. Так само на вивчення та боротьбу із шкідливим ГМО було витрачено мільярди , але зібрані дані так і не підтвердили , що вживання ГМО продуктів катастрофічно негативно впливає на людей і тварин так і не знайдено.
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21.07.2023 23:05 Відповісти
Цей "хитророзумний план" більш схожий на операцію по видаленню аденоїдів через сраку.
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21.07.2023 21:23 Відповісти
яка це нах альтернатива

під@рський карлік хоче продавати крадене в України зерно
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21.07.2023 21:37 Відповісти
путін просто хоче купити всіх.вони так привикли - або купити або вбити.
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21.07.2023 21:47 Відповісти
плять,куйло візьми для цієї авантюри Оман і все буде чікі-пікі.Хоча,,,,можливо і не буде.Головний банкір Оману , раптово "пішов до Бозі" після оманської зустрічі
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21.07.2023 21:48 Відповісти
Ну то треба у відповідь витіснити росію з світового ринку нафти і газу і використовувати альтернативні пропозиції і джерела
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21.07.2023 23:09 Відповісти
 
 