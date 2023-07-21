Росія планує витіснити Україну зі світового ринку зерна та пропонує альтернативні шляхи постачання, - The Financial Times

За даними The Financial Times, Росія хоче витіснити Україну зі світового ринку зерна та просуває альтернативний план поставок в Африку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, російський диктатор Володимир Путін запропонував альтернативну ініціативу. Він пропонує схему, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини. А вже Туреччина розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Однак ні Катар, ні Туреччина не погодилися з даною ідеєю. Також, як заявило джерело, Катар навряд чи підтримає цю ідею.

Варто зауважити, що вперше подібну ідею Росія висунула ще у 2022 році, коли ненадовго вийшла з "зернової угоди".

Тоді ідея РФ полягала у тому, що країна-агресор мала відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Оплатити це все мав Катар, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Як розповіло джерело з української сторони, тоді було докладено всіх зусиль, щоб ідея не була втілена.

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