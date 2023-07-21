УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10008 відвідувачів онлайн
Новини
1 495 22

США в Радбезі ООН: Росія не має жодних правових підстав для виходу із зернової угоди

томас-грінфілд

Вихід Росії із зернової угоди немає жодних правових підстав.

Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Давайте будемо відвертими, Росія не має жодних законних підстав для призупинення участі в цій угоді. Вони хочуть, аби ви повірили, що санкції заблокували їхній експорт, але це дуже далеко від істини – вони експортували більше зерна, ніж будь-коли раніше, і за вищими цінами", - заявила високопоставлена американська дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця в Радбезі ООН: Росія намагається спровокувати голод, щоб змусити світ відмовитись від санкцій

Представниця США підкреслила, що Росія використовує Чорноморську ініціативу для шантажу: "Вона грає в політичні ігри, тримає людство в заручниках".

Томас-Грінфілд нагадала, що ООН, Туреччина й Україна публічно заявили, що прагнуть продовження зернової угоди.

"Світ явно прагне, щоби ця домовленість тривала. Тепер всі очі світу спрямовані на вас, на Росію",- звернулася представниця США до російської делегації в залі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єгипет засуджує вихід Росії із "зернової угоди"

Вона наголосила, що для Москви не пізно скасувати її рішення та продовжити, а також розширити та повною мірою реалізувати Чорноморську зернову ініціативу.

Автор: 

Радбез ООН (852) Томас-Грінфілд Лінда (51) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
А які "правові підстави" для так званої "зернової угоди"?
Росія зголосила себе "царіцею иорською" - це і є "правова підстава"?
показати весь коментар
21.07.2023 21:01
+6
А зачем террористу правовые обоснования?
Террор и право - вещи несовместные
показати весь коментар
21.07.2023 21:01
+4
Так рашці закон не писании .
показати весь коментар
21.07.2023 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так рашці закон не писании .
показати весь коментар
21.07.2023 21:00 Відповісти
Та які можуть бути правові підстави, щоб вони взагалі давали дозвіл на експорт продукції суверенної держави? Тут не закони, тут тотальне беззаконня.
показати весь коментар
21.07.2023 21:16 Відповісти
з бандюганами говорити про права?? нонсенс ще прочитайте чортам в аду Отче наш
показати весь коментар
21.07.2023 21:00 Відповісти
А які "правові підстави" для так званої "зернової угоди"?
Росія зголосила себе "царіцею иорською" - це і є "правова підстава"?
показати весь коментар
21.07.2023 21:01 Відповісти
"царіцею морскою"
показати весь коментар
21.07.2023 21:02 Відповісти
і "золотая рибка" - ООН - "у нєйо на посилках"...
показати весь коментар
21.07.2023 21:34 Відповісти
Я тільки хотів написати які підстави для цієї "зернової угоди". Що це таке? А ООН сприймає цю угоду як щось легітимне. На основі ЧОГО???!!!
показати весь коментар
22.07.2023 01:55 Відповісти
А зачем террористу правовые обоснования?
Террор и право - вещи несовместные
показати весь коментар
21.07.2023 21:01 Відповісти
Пока параша полностью не уничтожена- она будет срать всему миру.
Уничтожение параши должно быть буквальным- до последнего кацапа.
показати весь коментар
21.07.2023 21:05 Відповісти
Мордор і ''законне право'' несумісні речі!
показати весь коментар
21.07.2023 21:10 Відповісти
Слова "Право" і "Московія" в одному реченні? І при цьому між ними немає слів "Не дорівнює"?
Це була промова лікаря-психолога (чи психіатра) стосовно стану свого пацієнта з новими, не відомими науці, симптомами?
показати весь коментар
21.07.2023 21:12 Відповісти
А на все інше, що вони творять в Україні - мають правові підстави?
показати весь коментар
21.07.2023 21:14 Відповісти
Бесполезно сопли пускать.
показати весь коментар
21.07.2023 21:17 Відповісти
*********, як зясувалось, взагалі не має права бути правонаступником СРСР в ООН і мати право вето в Радбезі. І що? ***** окупував ООН, а потішний тип грає роль Генерального Секретаря ООН. Уявляєте? Ні? То прикиньте що ця посада є по суті посадою "Президент Цивілізованого Світу". І якесь ментально слабке тіло чомусь ігнорує засадничі принципи ООН і займає цю посаду... Ліга Націй була більш принциповою організацією...
показати весь коментар
21.07.2023 21:17 Відповісти
Так РФ взагалі у ООН незаконна - її нема у списку членів ООН.
У списку членів є Україна, Біларусь, СРСР. РФ не оформляла себе спадкоємицею СРСР бути членом ООН.
показати весь коментар
21.07.2023 21:29 Відповісти
росія і правові підстави....вони там в ООН що - канабісу обкурились,чи кінського кізяка ?
показати весь коментар
21.07.2023 21:37 Відповісти
ну раз немає прав треба бомбити
показати весь коментар
21.07.2023 21:47 Відповісти
Черговий оонівський треш. На яких підставах кацапи взагалі щось вимагають. Чорне море не їхнє, порти не їхні, кораблі не їхні , зерно бл не їхнє, навіть робітники які працюють в портах і на кораблях і то не їхні - то які правові підстави знищувати кораблі які будуть йти в порти? Бо ***** так захотілося, а оонівські нікчеми знову йому сраку лижуть?
показати весь коментар
21.07.2023 21:47 Відповісти
во-во...
показати весь коментар
21.07.2023 22:02 Відповісти
що це за скиглення- кацапи розуміють тільки киздюлини ..., що показуе ЗСУ - нехай частково і вашою допомогою...
показати весь коментар
21.07.2023 22:01 Відповісти
"Вихід Росії із зернової угоди немає жодних правових підстав",-
її знаходження у радбезі оон теж не має жодних правових підстав.
І що?
показати весь коментар
21.07.2023 23:01 Відповісти
Дурдом. Про які правові підстави може йти мова в ракурсі зернової угоди, якщо сама угода є наслідком порушення рашкою всіх міжнародних прав, договорів і меморандумів? Альо, держдеп, ваші дипломати відірвані від реальності.
показати весь коментар
22.07.2023 00:11 Відповісти
 
 