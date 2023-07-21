США в Радбезі ООН: Росія не має жодних правових підстав для виходу із зернової угоди
Вихід Росії із зернової угоди немає жодних правових підстав.
Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Давайте будемо відвертими, Росія не має жодних законних підстав для призупинення участі в цій угоді. Вони хочуть, аби ви повірили, що санкції заблокували їхній експорт, але це дуже далеко від істини – вони експортували більше зерна, ніж будь-коли раніше, і за вищими цінами", - заявила високопоставлена американська дипломатка.
Представниця США підкреслила, що Росія використовує Чорноморську ініціативу для шантажу: "Вона грає в політичні ігри, тримає людство в заручниках".
Томас-Грінфілд нагадала, що ООН, Туреччина й Україна публічно заявили, що прагнуть продовження зернової угоди.
"Світ явно прагне, щоби ця домовленість тривала. Тепер всі очі світу спрямовані на вас, на Росію",- звернулася представниця США до російської делегації в залі.
Вона наголосила, що для Москви не пізно скасувати її рішення та продовжити, а також розширити та повною мірою реалізувати Чорноморську зернову ініціативу.
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Росія зголосила себе "царіцею иорською" - це і є "правова підстава"?
Террор и право - вещи несовместные
Уничтожение параши должно быть буквальным- до последнего кацапа.
Це була промова лікаря-психолога (чи психіатра) стосовно стану свого пацієнта з новими, не відомими науці, симптомами?
У списку членів є Україна, Біларусь, СРСР. РФ не оформляла себе спадкоємицею СРСР бути членом ООН.
її знаходження у радбезі оон теж не має жодних правових підстав.
І що?