США в Радбезі ООН: Росія не має жодних правових підстав для виходу із зернової угоди

Вихід Росії із зернової угоди немає жодних правових підстав.

Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Давайте будемо відвертими, Росія не має жодних законних підстав для призупинення участі в цій угоді. Вони хочуть, аби ви повірили, що санкції заблокували їхній експорт, але це дуже далеко від істини – вони експортували більше зерна, ніж будь-коли раніше, і за вищими цінами", - заявила високопоставлена американська дипломатка.

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Представниця США підкреслила, що Росія використовує Чорноморську ініціативу для шантажу: "Вона грає в політичні ігри, тримає людство в заручниках".

Томас-Грінфілд нагадала, що ООН, Туреччина й Україна публічно заявили, що прагнуть продовження зернової угоди.

"Світ явно прагне, щоби ця домовленість тривала. Тепер всі очі світу спрямовані на вас, на Росію",- звернулася представниця США до російської делегації в залі.

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Вона наголосила, що для Москви не пізно скасувати її рішення та продовжити, а також розширити та повною мірою реалізувати Чорноморську зернову ініціативу.