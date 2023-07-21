Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, - Зеленський провів перемовини з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 липня провів телефонну бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував колезі за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію 🇹🇷 щодо членства України в НАТО.

Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу.

Крім цього, обговорили реалізацію Формули Миру. Попросив Президента Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар".

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