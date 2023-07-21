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Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, - Зеленський провів перемовини з Ердоганом

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 липня провів телефонну бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував колезі за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію 🇹🇷 щодо членства України в НАТО.

Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу.

Крім цього, обговорили реалізацію Формули Миру. Попросив Президента Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детальне обговорення з Путіним зернової угоди забезпечить її продовження, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Ердоган Реджеп Таїп (927) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+18
Бляха-муха! Він про африканців більше переймається чим про Україну! Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?
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21.07.2023 21:26
+8
Пиарится. Украину спасать он уже устал, а тут такая тема, это же золотое дно для Спасителя всего Мира. И не нало оваций, он совсем не для этого делает такой мужественный шаг. Ну вот совсем не для этого. Совсем...
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21.07.2023 21:39
+6
А з головним споживачем - Китаєм - перемовини ніяк провести неможливо? А з представниками "колективного Півдня"? Теж ніяк? То може щось з дипкорпусом щось зробити треба?
Ой! Ви ж Пристайка звільнили! Потужний крок! Тепер точно в дипломатії ц нас будуть тільки перемоги дєрьмака-Зе-кулєбінськи!
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21.07.2023 21:39
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Бляха-муха! Він про африканців більше переймається чим про Україну! Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?
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21.07.2023 21:26 Відповісти
а то
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21.07.2023 21:35 Відповісти
Пиарится. Украину спасать он уже устал, а тут такая тема, это же золотое дно для Спасителя всего Мира. И не нало оваций, он совсем не для этого делает такой мужественный шаг. Ну вот совсем не для этого. Совсем...
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Україна за рік продала 30 млрд. тон зерна на 11 міліардів доларів

вот такі африканські бляхі мухі це-це і українські фермери
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21.07.2023 21:43 Відповісти
30 мільярдів тонн - це космічна цифра. може мали на увазі 30 млн. тонн? )
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21.07.2023 21:49 Відповісти
вибачаюсь дійсно 30 млн. тон різного збіжжя

це гроші агросектору і це налоги
а щодо "негрів", то щороку в світі вмирає 11 міліонів людей і сотні міліонів не голодують
писати в країні Голодомору що нам байдуже про голодуючих аморально
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21.07.2023 21:55 Відповісти
Нажаль хоч і багато було зроблено але історичної памяті голодомору наш народ не має.
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21.07.2023 22:09 Відповісти
"відсотки" отримають тисячі українських аграріїв від продажу свого зерна, яке буде набагато швидше і дешевше доставлене покупцям морем, ніж якби воно доставлялось залізницею чи автотранспортом до інших портів. а це притік в країну валюти і наявність в аграріїв обігових коштів для проведення озимої посівної і виплати заробітніх плат працівникам агросфери, розрахунків із своїми кредиторами і бюджетом. Бо коли це зерно гнитиме на полях, чи горітиме в терміналах, чи на кілька місяців довше і, відповідно, дорожче доправлятиметься до покупців.
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21.07.2023 21:47 Відповісти
не розуміють цього тільки ідіоти або боти
рашку однозначно треба викидати із цієї "сдєлки"
але ж за рік наш величніший ніхрєна не зробив для альтернативних маршрутів
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21.07.2023 21:58 Відповісти
"Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?"
Для тих, хто не має мізків : не тільки він, і не тільки аграрії-уся Україна отримувала.
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21.07.2023 22:16 Відповісти
краще помовчав би - дурість би не було видно...
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21.07.2023 22:45 Відповісти
Україна в усі часи славилася своїми багатими родючими черноземами. Ти в курсі, що зернотермінали в українських портах будувалися та працювали задовго до зе ? А знаєш чому ? Тому що Україна вирощувала на своїх родючих землях набагато більше, ніж сама споживала. І те що експортувалося-приносило чималий відсоток надходжень до держбюджету. Вище навіть цифру наводили, на скільки продавалося зернових. Тож для тебе твоє ж : "краще помовчав би - дурість би не було видно..."
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21.07.2023 22:55 Відповісти
та зрозуміло що ти представник мудрого наріду.

А подумати - чому уся путєнська срань так зацікавлена в "зерновій угоді" - починаючи з ООН, путєнських африканських посіпак, кварталу95 та т.і.
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22.07.2023 00:13 Відповісти
Та зрозуміло, що ти бот звичайний, день, як зарегений, та й не з України. Ще раз повторюю-Україна сама зацікавлена продавати своє зерно, тому що ми споживаємо втричі менше, ніж експортуємо. https://uatv.ua/uk/1-mlrd-dol-shhomisyatsya-zaroblyaye-********-na-eksporti-zerna-znachennya-zernovoyi-ugody-ta-manipulyatsiyi-rf-prokomentuvav-us/ 1 млрд дол. щомісяця заробляє Україна на експорті зерна "Ми майже 1 млрд 100 млн отримали за один лютий. Тому для України це дуже важливо, що ми отримуємо гроші до нашого бюджету, і, зокрема, завдяки Чорноморській зерновій ініціативі ми нашу економіку тримаємо на плаву", - зазначив економіст."
Втім, пояснювати щось боту-це марна справа.
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22.07.2023 08:06 Відповісти
"зазначив економіст"

шо ти цитуєш якогось там невідомого економіста.
Давай цитати Дєрьмака, або Хламідії, а краще зразе - найвеличнішого!

Так - Україна зацікавлена продавати - та чи зацікавлена Україна зняття санкцій. Весь світ б'ється щоб послабити паРашу, а наші шукають спосіб зняти санкції.
Та кому я пишу - мудрому? уже писав - якщо ООН зацікавлений - вони забезпечать вивіз і продаж.

я ж і кажу - мудрий нарід. Одне питання - за квартал95 голосував?
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22.07.2023 08:22 Відповісти
"шо ти цитуєш якогось там невідомого економіста."
Якщо вмієш користуватися гуглом, а не яндексом-знайдеш повно інформації на цю тему. Кормити бота я не збираюсь, тож шукай сам. А за кого я голосував-я вже багато разів казав на цьому форумі. Але ж ти одноденне, тому й не знаєш.
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22.07.2023 08:43 Відповісти
тільки пишеш? чи читати не вмієш?
повторю для тебе свій пост:

коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?

Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?

Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
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22.07.2023 08:24 Відповісти
"коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?"
До тебе самого не доходить ? Гуттереш - тому що він типу піклується про голодних. Ердоган має свою вигоду. Зеленський-тому що це міліарди грошей до дербюджету і це-підтримує економіку України. Не продамо зерно-воно просто згниє. Ми зацікавлені у тому, щоб його вивозили, а не чекати когось, хто запропонує, як його вивезти. А щодо *****-то він показує як він "зацікавлений". Трощить нам портову інфраструктуру, зернові термінали, погрожує топити усі суда у Чорному морі. Коротше, ботяро, мені набридло гаяти на тебе свій час.
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22.07.2023 08:52 Відповісти
я запитував - за квартал95 голосував?
ти не відповів.
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22.07.2023 08:58 Відповісти
коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?

Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?

Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
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22.07.2023 00:17 Відповісти
Чому ж, закон про держурядовців, їх гроші і сім'ї в Україні обов'язково, але без слуг,депутатів, коханок і сім'ї президента. Вони мають право жити за кордоном з повними гаманцями. Ми знаємо що підтримує Ердоган і як можна з ним домовитися .Це йти на умови мордору. Так про що там Зеленський....
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21.07.2023 22:59 Відповісти
Правильний крок зеленського!!!
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21.07.2023 21:31 Відповісти
???
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21.07.2023 21:34 Відповісти
Якщо кажу правильно,то вважаю,що правильно.Треба виставити росію терористичною країною та ізолювати від усіх.Африканці можуть собі іншого вожака знайти,не росію.У даній ситуації навіть їхня орієнтація на іран допоможе Україні
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21.07.2023 21:36 Відповісти
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?
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21.07.2023 21:41 Відповісти
хто визнав,африканці чи Китай?
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21.07.2023 22:02 Відповісти
А самое главное в мире мнение это африканцев (укажите подробнее страну) или Китая? Может гуглить научитесь?
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21.07.2023 22:07 Відповісти
ну дурне....
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22.07.2023 00:19 Відповісти
так,зеленський дурне,але тут робить правильно
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24.07.2023 14:58 Відповісти
А кто признал, а ну ка расскажи.
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21.07.2023 22:46 Відповісти
Иди и ищи, я что учитель тебе, мальчик?
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21.07.2023 22:53 Відповісти
Ты балабол, а не учитель. Не кидайся не подкрепленными утверждениями, чтобы с тебя не требовали доказательств, вот и всё.
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21.07.2023 22:56 Відповісти
Я уже сказал что я не учитель. Тебе это не понятно, хамло. Не надо за мной поввторять, шавка.
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?

Не тупи, а ищи, подоляшавка.
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21.07.2023 23:01 Відповісти
Нечего находить потому что такого признания в природе не существует. А ты балабол и трепло.
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21.07.2023 23:05 Відповісти
Пацанчик, до свидания.
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21.07.2023 23:07 Відповісти
Обкакался - иди стирай штаны.
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21.07.2023 23:23 Відповісти
Я уже сказал что я не учитель. Тебе это не понятно, хамло. Не надо за мной поввторять, шавка.
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?

Не тупи, а ищи, подоляшавка.

Где вас таких детей берут в подоляшвки?
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21.07.2023 23:45 Відповісти
Никто не признал, идиотина.
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21.07.2023 23:47 Відповісти
Признание России террористическим государством - международно-правовой акт, общественная дискуссия вокруг которого неоднократно возникала с 2014 года в связи с поддержкой Россией незаконных вооружённых формирований на украинском Донбассе, отравлениями Скрипалей и Навального, а также из-за полномасштабного вторжения на Украину и совершаемыми российскими войсками многочисленными военными преступлениями по отношению к мирным жителям Украины.

В разных формулировках назвали политический режим в России террористическим Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия, а также Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент и Парламентская ассамблея НАТО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Признание_России_террористическим_государством

Учись гуглить, рашотроллик. Вы, рашистские бдяди, очень палитесь со своим "какие ваши доуеазательства. Ну где вас таких тупых в рашотролли берут?
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Практически во всех этих странах до сих пор находятся террористические посольства и продолжается торговля с террористами.
Вот так вот "признали".
Но дурачёк уже радостно рот открыл.
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22.07.2023 00:14 Відповісти
Рашист, надо бы тебе выучить свой же язык... Почитай на досуге, если он у тебя есть в твоем плотном графике троллинга от ФСБ. Но...
https://russkiypro.ru/pravilnoe-pravopisanie-durachok-ili-durachjok/

Как правильно пишется: «дурачок» или «дурачёк»?
Согласно орфографической норме русского языка правильным является первый вариант:

ДУРАЧОК

Отметим, что сомнительная гласная «о» находится в суффиксе слова.

Данный случай регламентирует следующее правило:

«В суффиксах существительных после шипящих букв под ударением пишется гласная «о», а без ударения пишется буква «е».

Учись, рашист.
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22.07.2023 00:23 Відповісти
а не пнх ти би?
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21.07.2023 21:36 Відповісти
Що цього разу Зеля здаст. Крим мабудь.
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21.07.2023 21:37 Відповісти
скоординували перевірку українських суден рашистом...
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21.07.2023 21:38 Відповісти
Зеля підпише капітуляцію та скаже що помилково. Яка може бути перевірка суден терористом ? Це українці мають перевіряти в Стамбулі ті іноземні суда, що йдуть з вантажом до портів Московії.
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21.07.2023 22:02 Відповісти
А з головним споживачем - Китаєм - перемовини ніяк провести неможливо? А з представниками "колективного Півдня"? Теж ніяк? То може щось з дипкорпусом щось зробити треба?
Ой! Ви ж Пристайка звільнили! Потужний крок! Тепер точно в дипломатії ц нас будуть тільки перемоги дєрьмака-Зе-кулєбінськи!
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Вова ти йолуп!!! А ні, заробити треба, термін закінчується..... треба гроші на нову партію "ТИПУ ветерани"".
Боже бережи Україну.......
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21.07.2023 21:41 Відповісти
рашку з угоди викинути к ****** !

- Дядя Едик, дорогой, зачем нам буйло?
- Буйло нам не нужен !

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21.07.2023 21:51 Відповісти
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21.07.2023 21:56 Відповісти
Два імпотента зустрілися і думають як би допомогти Путлеру !
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21.07.2023 22:05 Відповісти
Активність зашкалює! З чого б це?
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21.07.2023 22:05 Відповісти
Відкати від турків. Раніше від доріг, зараз від зерна.
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21.07.2023 22:27 Відповісти
Йди на ... Шашлички
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21.07.2023 22:21 Відповісти
Віслюка і маладих рєгіонаф має бути знищено в самий страшний спосіб.
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21.07.2023 22:26 Відповісти
Перемовини...
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21.07.2023 22:42 Відповісти
а султан военный конвой прислать может....Договор ведь есть и с Ukrainoi и Лигой Наций.
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22.07.2023 07:50 Відповісти
 
 