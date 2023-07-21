Кожен з нас є потенційною жертвою російської агресії, - представник Євросоюзу в ООН Скоог

Оголосивши про намір завдавати ударів по всіх суднах, які виходять з або прямують до українських портів, Росія перетворила усіх людей на потенційних жертв своєї агресії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник ЄС при Організації Олаф Скоог, передає Цензор.НЕТ.

"Постійний член Ради Безпеки погрожує атакувати будь-який човен, що входить до частин Чорного моря, незалежно від його вантажу чи прапора. Тобто тепер усі ми - потенційні мішені російської агресії", - сказав Скоог.

Він наголосив, що своїми діями РФ чітко продемонструвала відсутність бажання сприяти продовольчій безпеці у світі.

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"Росія бомбардує склади із зерном та іншу інфраструктуру в українських портах, які є ключовими для глобальної продовольчої безпеки. Вона завдала удару по Чорноморській зерновій ініціативі. Все ж вона стверджує, що переймається глобальною продовольчою безпекою", - зазначив дипломат.

Скоог пояснив, що Росія насправді прорахувала свої економічні переваги від знищення українського експорту збіжжя. "Проста правда полягає у тому, що Росія зробила цинічний розрахунок: заблокувавши експорт з України, вона заробить більше на своєму експорті", - зауважив він.

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За його словами, протягом року Росія експортувала рекордну кількість зерна та майже повернула свій довоєнний ринок добрив.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати їжу як зброю та повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. ЄС продовжить відстоювати продовольчу безпеку. Їжу не можна використовувати як політичний засіб. Ми залишаємося відкритими до спільного з ООН пошуку рішень, які сприятимуть відновленню зернової угоди", - підсумував представник ЄС.

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