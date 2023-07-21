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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кожен з нас є потенційною жертвою російської агресії, - представник Євросоюзу в ООН Скоог

олаф,скоог

Оголосивши про намір завдавати ударів по всіх суднах, які виходять з або прямують до українських портів, Росія перетворила усіх людей на потенційних жертв своєї агресії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник ЄС при Організації Олаф Скоог, передає Цензор.НЕТ.

"Постійний член Ради Безпеки погрожує атакувати будь-який човен, що входить до частин Чорного моря, незалежно від його вантажу чи прапора. Тобто тепер усі ми - потенційні мішені російської агресії", - сказав Скоог.

Він наголосив, що своїми діями РФ чітко продемонструвала відсутність бажання сприяти продовольчій безпеці у світі.

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"Росія бомбардує склади із зерном та іншу інфраструктуру в українських портах, які є ключовими для глобальної продовольчої безпеки. Вона завдала удару по Чорноморській зерновій ініціативі. Все ж вона стверджує, що переймається глобальною продовольчою безпекою", - зазначив дипломат.

Скоог пояснив, що Росія насправді прорахувала свої економічні переваги від знищення українського експорту збіжжя. "Проста правда полягає у тому, що Росія зробила цинічний розрахунок: заблокувавши експорт з України, вона заробить більше на своєму експорті", - зауважив він.

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За його словами, протягом року Росія експортувала рекордну кількість зерна та майже повернула свій довоєнний ринок добрив.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати їжу як зброю та повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. ЄС продовжить відстоювати продовольчу безпеку. Їжу не можна використовувати як політичний засіб. Ми залишаємося відкритими до спільного з ООН пошуку рішень, які сприятимуть відновленню зернової угоди", - підсумував представник ЄС.

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Автор: 

ООН (3342) Євросоюз (13327) зерновий коридор (583)


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Кожен з нас президент.
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21.07.2023 21:48 Відповісти
такий безвідповідальний підхід
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22.07.2023 00:58 Відповісти
Неужели начало доходить?
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21.07.2023 22:07 Відповісти
Європейські країни вже стали жертвами політики та пропаганди *****.
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22.07.2023 01:37 Відповісти
***** на своих ************ срать, с чего он будет за представителей евросоюза переживать?
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21.07.2023 22:17 Відповісти
А чьо не кинетической, потенциалынах...
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21.07.2023 22:25 Відповісти
"...заблокувавши експорт з України, вона заробить більше на своєму експорті" Джерело: https://censor.net/ua/n3432714
То зробіть так, щоб заробила не росія, а Аргентина, Канада, Австралія...
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21.07.2023 22:37 Відповісти
 
 