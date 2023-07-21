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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російський суд залишив на свободі військового армії РФ, який зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною стала його участь в агресії проти України

Суд залишив на волі російського військового, котрий зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною було визнана його участь у війні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські соцмережі. 

Південний окружний військовий суд РФ залишив у силі покарання єфрейтору з Північної Осетії Едуарду Бітарову за вбивство колишньої дружини, нібито скоєне "в стані афекту". У травні 2022 року він завдав їй 16 ножових поранень і втік.

За вбивство матері трьох дітей йому присудили обмеження по військової служби на рік з утриманням 10% окладу в дохід держави.

Вирок намагалися оскаржити родичі загиблої, які заявили про домашнє насильство та вбивство з особливою жорстокістю.

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Вони намагалися довести, що Бітаров не був у стані афекту, оскільки його дії після вбивства – телефонні дзвінки знайомим та родичам, зняття грошей у банкоматі, керування автомобілем – цього не підтверджують. Також вони вказали на те, що вбивця неодноразово змінював свідчення.

Проте суд як пом'якшувальні обставини вказав визнання провини, явку з повинною, наявність у нього трьох дітей (про яких, за словами близьких, він не дбав), а також участь у війні з Україною та статус ветерана бойових дій.

Більше того, суд відмовився переглянути розмір компенсації моральної шкоди рідним загиблої - вони вимагали виплати 10 мільйонів рублів, але суд ухвалив виплатити кожній із двох потерпілих по 400 тисяч рублів.

Російський суд залишив на свободі військового армії РФ, який зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною стала його участь в агресії проти України 01

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17236) росія (64958)


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Топ коментарі
+20
ну хай ще когось зарiже!Oто сусідам радість!!!!!!!!!!!
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21.07.2023 22:00
+12
Ета бил патріатічєскій парив, вєдь боєц знал - єсли нє зарєзал би он, то ета сдєлалі би натавскіє салдати.
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21.07.2023 22:06
+6
А тепер хай візьмуть поваром до *****....
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21.07.2023 22:01
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ну хай ще когось зарiже!Oто сусідам радість!!!!!!!!!!!
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21.07.2023 22:00 Відповісти
А дітям яка забава!!
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21.07.2023 22:29 Відповісти
Ага: зареж жену - получи годичную отсрочку от службы в армии!
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21.07.2023 22:42 Відповісти
А тепер хай візьмуть поваром до *****....
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21.07.2023 22:01 Відповісти
Суд має рацію !
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21.07.2023 22:03 Відповісти
То є так ...
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21.07.2023 22:08 Відповісти
Слово "дно" для рабссеи давно уже не подходит. Ну если только в абрревиатуре: "Дебильное Нацистское Отродье".
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21.07.2023 22:05 Відповісти
Ета бил патріатічєскій парив, вєдь боєц знал - єсли нє зарєзал би он, то ета сдєлалі би натавскіє салдати.
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21.07.2023 22:06 Відповісти
детишки-очень рады.
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21.07.2023 22:06 Відповісти
Детишки вырастут, попадут в очередную СВО - вернутся и зарежут троих матерей троих детей. Девять детишек вырастут, попадут в очередную СВО, вернутся - зарежут девять матерей троих детей. 27 детишек вырастут, попадут в СВО...
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21.07.2023 22:12 Відповісти
Цинічно , але...так, замість тисяч слів.
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22.07.2023 09:39 Відповісти
- Он зарезал её. Но зарезал её без уважения (с)
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21.07.2023 22:07 Відповісти
Пусть Сожрут Друг Друга !
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21.07.2023 22:09 Відповісти
Як з"їдять? Полностю, з ратицями і хвостами?
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21.07.2023 22:11 Відповісти
З ратицями, хвостами, лаптями, касавароткамі та какошніками. Під бояру.
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22.07.2023 11:22 Відповісти
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22.07.2023 15:29 Відповісти
вот вам и прицидент , режь , убивай , грабь , ...............я на войне был , мне можно , ....... а таких там тысячи , в УКРАИНЕ их ****** ежедневно по пол тысячи , по миру им бют головы стульями и кулаками , на международной политической арене вытирают об ноги уже откровенно , теперь вот им дали у себя резать друг друга зеленый свет , браво !!!! так держать кацапы !!!! через лет 20 вопроса - а что с ****** у кацапа не будет , будет вопрос - а куда девались все узкие кацапы ?
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21.07.2023 22:09 Відповісти
Убогий сброд . федерация .
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Баби ішшо нарожають.
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Это нормально! Ефрейтор параши должен быть всегда в состоянии дефекта...
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Какая душевная история, аккуратно так зарэзал, по-домашнему.
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21.07.2023 22:12 Відповісти
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21.07.2023 22:30 Відповісти
Хєрой, якого кацапи заслужили.
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21.07.2023 22:13 Відповісти
І нехай вони вбивають одне одного якомога більше!
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21.07.2023 22:15 Відповісти
де "звізда героя" Шойгуу
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21.07.2023 22:15 Відповісти
Это какой-то оксюморон в квадрате
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21.07.2023 22:15 Відповісти
Это сферический Лавров в вакууме.
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21.07.2023 22:25 Відповісти
А відомо, в якій школі "герой" буде викладати предмет "патріатічєскає васпітаніє"?
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21.07.2023 22:16 Відповісти
Не в школе, а в школах Ханты-Мансийского автономного округа(Югра)

Депутат Думы ХМАО Николай Ташланов заявил, что люди получат возможность заниматься любимым и полезным делом. Речь идет именно о тех, кто раскаялся в совершении противоправного деяния.
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21.07.2023 22:28 Відповісти
Югра? Та то ж мадяри!
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21.07.2023 22:31 Відповісти
Нет, угры и угорці это разные нации .Югор в переводе с фино-угрского - солнечный луч.
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21.07.2023 22:56 Відповісти
На шоу Малахова "Пусть говорят" или женихом завидным в передаче "Давай поженимся"
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21.07.2023 22:44 Відповісти
Цензлр ви ******, а українцям не до ***** що на мерзенній москальщині твориться, що українці ще мають якісь елюзії про варварську і криваву сутність тієї території і просто треба комусь, щось нагадать...
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21.07.2023 22:16 Відповісти
Ворога треба знати
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21.07.2023 22:19 Відповісти
символічне його дівоче і хваміліё і клікуха "едік пітаров". а то вже паспортісти необразовані перекрутили )))
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21.07.2023 22:17 Відповісти
І Юра горбунов посередині
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21.07.2023 22:17 Відповісти
Красота! Тепер всі расєяці, що повернуться живими з України, можуть різати всіх, хто їм не подобається і ніфіга їм за це не буде! Єх гуляй рускій мір!!!
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21.07.2023 22:18 Відповісти
надеюсь в белорашке чэвэка вагина наконец-то оторвется по полной
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21.07.2023 22:19 Відповісти
Одобряю.
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21.07.2023 22:21 Відповісти
ось це я розумію ******!!! всім ******М ******!!!
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21.07.2023 22:27 Відповісти
якби не зарізав він - це б зробили солдати нато
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21.07.2023 22:37 Відповісти
Стесняюсь спросить: а раз на фото не заблюрили фото горбатого дедушки - то Деда Мороза он тоже зарезал??
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21.07.2023 22:39 Відповісти
А на хрена ему жена ? Ему овца нужна ! Это же осетинский ******!
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21.07.2023 23:28 Відповісти
мать плюс-минус на человека похожа. Так не убивайте же ее. Пригодится
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21.07.2023 23:45 Відповісти
то якийсь москаль міг би замочити х*йла і піти в армію
і був би відмазаний, оце многаходовочка
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22.07.2023 01:25 Відповісти
Їжте кацапи,не заляпайтесь!
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22.07.2023 08:09 Відповісти
Ну хіба це держава ? це середньовічні варвари.
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22.07.2023 08:58 Відповісти
Зкріпно!
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22.07.2023 11:24 Відповісти
 
 