Російський суд залишив на свободі військового армії РФ, який зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною стала його участь в агресії проти України

Суд залишив на волі російського військового, котрий зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною було визнана його участь у війні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські соцмережі.

Південний окружний військовий суд РФ залишив у силі покарання єфрейтору з Північної Осетії Едуарду Бітарову за вбивство колишньої дружини, нібито скоєне "в стані афекту". У травні 2022 року він завдав їй 16 ножових поранень і втік.

За вбивство матері трьох дітей йому присудили обмеження по військової служби на рік з утриманням 10% окладу в дохід держави.

Вирок намагалися оскаржити родичі загиблої, які заявили про домашнє насильство та вбивство з особливою жорстокістю.

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Вони намагалися довести, що Бітаров не був у стані афекту, оскільки його дії після вбивства – телефонні дзвінки знайомим та родичам, зняття грошей у банкоматі, керування автомобілем – цього не підтверджують. Також вони вказали на те, що вбивця неодноразово змінював свідчення.

Проте суд як пом'якшувальні обставини вказав визнання провини, явку з повинною, наявність у нього трьох дітей (про яких, за словами близьких, він не дбав), а також участь у війні з Україною та статус ветерана бойових дій.

Більше того, суд відмовився переглянути розмір компенсації моральної шкоди рідним загиблої - вони вимагали виплати 10 мільйонів рублів, але суд ухвалив виплатити кожній із двох потерпілих по 400 тисяч рублів.