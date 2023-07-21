Російський суд залишив на свободі військового армії РФ, який зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною стала його участь в агресії проти України
Суд залишив на волі російського військового, котрий зарізав матір трьох дітей. Пом’якшувальною обставиною було визнана його участь у війні з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські соцмережі.
Південний окружний військовий суд РФ залишив у силі покарання єфрейтору з Північної Осетії Едуарду Бітарову за вбивство колишньої дружини, нібито скоєне "в стані афекту". У травні 2022 року він завдав їй 16 ножових поранень і втік.
За вбивство матері трьох дітей йому присудили обмеження по військової служби на рік з утриманням 10% окладу в дохід держави.
Вирок намагалися оскаржити родичі загиблої, які заявили про домашнє насильство та вбивство з особливою жорстокістю.
Вони намагалися довести, що Бітаров не був у стані афекту, оскільки його дії після вбивства – телефонні дзвінки знайомим та родичам, зняття грошей у банкоматі, керування автомобілем – цього не підтверджують. Також вони вказали на те, що вбивця неодноразово змінював свідчення.
Проте суд як пом'якшувальні обставини вказав визнання провини, явку з повинною, наявність у нього трьох дітей (про яких, за словами близьких, він не дбав), а також участь у війні з Україною та статус ветерана бойових дій.
Більше того, суд відмовився переглянути розмір компенсації моральної шкоди рідним загиблої - вони вимагали виплати 10 мільйонів рублів, але суд ухвалив виплатити кожній із двох потерпілих по 400 тисяч рублів.
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Депутат Думы ХМАО Николай Ташланов заявил, что люди получат возможность заниматься любимым и полезным делом. Речь идет именно о тех, кто раскаялся в совершении противоправного деяния.
і був би відмазаний, оце многаходовочка