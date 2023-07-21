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Ввечері 21 липня росіяни здійснили 3 авіаудари по Донеччині - поранено 4 людини

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Російські окупаційні війська в п’ятницю завдали трьох авіаударів по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни завдали 3 авіаударів по смт Нью-Йорк у Донецькій області", - написав він.

За його словами, зараз відомо про одного пораненого чоловіка і трьох поранених жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. ФОТО

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) Єрмак Андрій (1370)


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Ну і назви на Бамбасі. Не вистачає ще лондОну.
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21.07.2023 22:26 Відповісти
Нормальна назва.
Нью-Йорк набагато краща назва міста, ніж всілякі там Первомайський, Красноармейський,Краснопартизанский, та інші совкові назви міст та селищ на сході.
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21.07.2023 22:37 Відповісти
******** , як говорив Нікіта Сєргєєвіч...
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21.07.2023 22:36 Відповісти
 
 