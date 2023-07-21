Ввечері 21 липня росіяни здійснили 3 авіаудари по Донеччині - поранено 4 людини

Російські окупаційні війська в п’ятницю завдали трьох авіаударів по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни завдали 3 авіаударів по смт Нью-Йорк у Донецькій області", - написав він.

За його словами, зараз відомо про одного пораненого чоловіка і трьох поранених жінок.

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