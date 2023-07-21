Ввечері 21 липня росіяни здійснили 3 авіаудари по Донеччині - поранено 4 людини
Російські окупаційні війська в п’ятницю завдали трьох авіаударів по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни завдали 3 авіаударів по смт Нью-Йорк у Донецькій області", - написав він.
За його словами, зараз відомо про одного пораненого чоловіка і трьох поранених жінок.
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Нью-Йорк набагато краща назва міста, ніж всілякі там Первомайський, Красноармейський,Краснопартизанский, та інші совкові назви міст та селищ на сході.