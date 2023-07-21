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Новини Війна
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Що далі, то менше шансів вижити у Чорноморського флоту РФ. Наші спроможності вже не обмежуються тільки "Нептунами", - Міноборони

гаврилов

Україна за рік, після знищення російського крейсера "Москва", наростила свої спроможності для ліквідації кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гаврилов прокоментував заяву Міноборони, що з 21 липня всі судна, які прямують у Чорному морі в напрямку морських портів РФ і тимчасово окупованих Росією українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення, "з усіма відповідними ризиками".

Гаврилов сказав, що можливості України зробити ці ризики реальними зараз набагато більше, ніж на початку війни, і вони будуть ще більшими.

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За його словами, наявні можливості дозволять Україні "загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму".

"Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу "Нептун". Є ще інші системи. Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", – сказав він.

Гаврилов заявив, що "чим довше війна затягуватиметься, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі" завдяки "технологічним рішенням, які у нас закриватимуть цю тему".

Автор: 

Міноборони (7318) Чорноморський флот рф (622)


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Топ коментарі
+58
Больше дела, меньше трындежа.
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21.07.2023 22:31
+35
Раніше спочатку топили, а потім вже тринділи, а зараз частіше триндять.
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21.07.2023 22:33
+24
Так шмаляйте туди щоб аж якоря порозлітались.
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21.07.2023 22:31
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Больше дела, меньше трындежа.
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21.07.2023 22:31 Відповісти
Слава Буданова і Резникова не дае спокою, хоча вон там всі такі піэдо.оли як і зеленський
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21.07.2023 22:54 Відповісти
Бригинец Нетелемарофон

От в чому хня наших балаболів з Міноборони, які дуже ефектно сказали, але чи наважиться банкова підтвердити слова?

Московити заявили, що з 20 буде топити цивільні суда, які йдуть в Україну - і суда перестали ходити
У Резнікова заявили, що з 21 топитимуть усі суда, які йдуть до московії чи України (певно ж про окуповані порти йдеться) - але вони продовжують йти…

Тепер або ми починаємо їх топити, або похайпували і обісрались?
Резніков, за понти треба відповідати!
Не зочу, щоб ми знов на увесь світ виявилися клоунами, як Медведев з ядерною бомбою!

Вже 10 годин чекаю!
Дайте політичну команду, а Залужний і ЗСУ зроблять!

Сподіваюсь на вашу підтримку і поширення цього звернення
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21.07.2023 23:34 Відповісти
Так шмаляйте туди щоб аж якоря порозлітались.
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21.07.2023 22:31 Відповісти
Скоріше б.
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21.07.2023 22:32 Відповісти
Раніше спочатку топили, а потім вже тринділи, а зараз частіше триндять.
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21.07.2023 22:33 Відповісти
Хлопців, що потопили Москву схоже так і не нагородили, очевидно вони це спланували на своєму рівні. Мабуть тому і був успіх.
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21.07.2023 22:41 Відповісти
Хотілось би!
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21.07.2023 22:34 Відповісти
все ждут отмашки президента
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21.07.2023 22:35 Відповісти
хером он отмашку даст , по роялю , твой презик.
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21.07.2023 22:42 Відповісти
А вдруг тебе по лбу даст?)
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21.07.2023 23:18 Відповісти
Він і твій президент, чи ти москаль?
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21.07.2023 23:28 Відповісти
воно - зелений під...с
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21.07.2023 23:57 Відповісти
это ты Гаврилову ответил? так, а чего мне пишешь?
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22.07.2023 13:46 Відповісти
Дій немає, лдин зелєнскій піздьож? Зараз як перднемо по москалям, тіки нізя ***** бомбу скине....
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21.07.2023 22:35 Відповісти
Ща как снимем сериальчик про какую нибудь х-ню и весь флот утонет
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22.07.2023 07:09 Відповісти
угу,і тому кацапи на морозі спокійно мінують далі наше узбережжя...
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21.07.2023 22:36 Відповісти
Пустая болтовня не подкрепленная оружием и политической волей его применить, ведет только к позору и потере репутации. Кто делает такие заявления неужели этого не понимает?
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21.07.2023 22:36 Відповісти
Збіговиську випадкових чуваків у всіх владних структурах по барабану, головне перд.ти у телевізор, піпл схаває.
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22.07.2023 01:16 Відповісти
менше слів - більше "крейсерів мАсвабад"...на дно ...
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21.07.2023 22:36 Відповісти
а чего ж не потопите ржавые корыта, что бы твари не били ракетами по мирным гражданам...
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21.07.2023 22:38 Відповісти
"зермак" уклав "зернову угоду"...
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21.07.2023 22:47 Відповісти
Хотілось би почути слова підкріплені конкретними результативними діями. Давно щось кацапські військові кораблі не тонули. Кацапні без флоту у чорноморському регіоні гаплик.
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21.07.2023 22:38 Відповісти
А в нас оті ''Нептуни'' ще залишилися, чи всі пішли на ''мацкву''? Бо зелені заморозили всю ракетну програму. А закордонними ракетами поставщики нас обмежують застосування по цілях
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21.07.2023 22:38 Відповісти
Вони зараз більше по мінометних пострілах працюють. Шарашка зі статутним фондом у 120 тис. мала би поставити мін на 1,4 млрд. Але щось пішло не по плану, не за графіком.
Дивно, правда?
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21.07.2023 22:46 Відповісти
Якщо наші засоби,валяйте,якщо імпортні то по не військовим небажано,буде хай від партнерів.
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21.07.2023 22:41 Відповісти
******* язиком, це не москальські лоханки на дно пускаьи? Холуї ЗЄлі так звиздять, що аж ригати хочеться?
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21.07.2023 22:42 Відповісти
Загалом то ніякого чорноморського флоту вже рік як не існує. Єдиний корабль першого рангу втрачено. То ж зараз це тільки ФЛОТИЛІЯ. І "фахівець" МО мав би розуміти різницю. Але то "в ідеалі".
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21.07.2023 22:43 Відповісти
Балаканина.
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21.07.2023 22:43 Відповісти
Турки не випустять, а нам потрібно топити ці корита.
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21.07.2023 22:46 Відповісти
Яке Туапсе? У нас Севас "під боком"! Де?
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21.07.2023 22:46 Відповісти
Тема буде закрита, коли останній банд корабль ессен перевернеться у новоросійському порту, а екіпажі потоплених корит підуть штурмувати кремль і звільняти гіркіна. Потім мирна конференція, на якій мордору закривається вихід в Чорне море так як Кубань в якості компенсації за розрушене, і вбитих дходить Україні, а Імарат Кавказ отримує вихід до Чорного моря.
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21.07.2023 22:47 Відповісти
Если бы могли, то молча топили бы и загоняли... А так, только трындите, все в стиле "зе-манды". Больше слов/обещаний - меньше дела.
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21.07.2023 22:54 Відповісти
Нарід хоче бачити не заяви про спроможність, а фітки потоплених корит орків, #хібанеясно? 🙄
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21.07.2023 22:57 Відповісти
Та невже томагавками обзавелись?
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21.07.2023 22:59 Відповісти
Это из серии "величайшего контрнаступа в истории". А как до дела дошло - так лучше б и не начинали.
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21.07.2023 23:00 Відповісти
Так амеры же говорили, шобы не лезли раньше времени.
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21.07.2023 23:03 Відповісти
Амеры говорили выйти в начале весны из Бахмута, так как войска понадобятся в контрнаступлении. Но мы же умные. Куда нам до американцев.
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21.07.2023 23:26 Відповісти
Зато теперь мы топчемся возле Бахмута где-то там. но контрнаступление тоже топчется.
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21.07.2023 23:27 Відповісти
Да и Залужный говорил, но после того разговора зебил не разрешил Сирскому напрямую подчиняться пану Залужному.
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21.07.2023 23:49 Відповісти
Ну дык и хреначьте крымский мост ******....
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21.07.2023 23:45 Відповісти
Хто такий Гаврилов? Щн одон кцапв с системі МінОборони, що нівелює всю його діяльність?
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21.07.2023 23:49 Відповісти
Що би робити такі заяви, треба мати репутацію трохи більшу ніж у примітивного мародера.
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21.07.2023 23:54 Відповісти
це - новий піздабол зелених в міноборони?
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21.07.2023 23:59 Відповісти
ІПСО надто сира. Лоханки свинособак давно не занурювалися.
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22.07.2023 00:18 Відповісти
Загнати не потрібно, а знищити потрібно.Калібри і з Туапсе дістануть.
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22.07.2023 00:35 Відповісти
29 квітня 1918 року був захоплений Крим і Чорноморський флот а на цій території звільненій від москви встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна знову також відновить свою територію. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
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22.07.2023 03:19 Відповісти
Заявление минобороны само по себе ничуть не умнее, чем заявление РФ по этому же поводу: и одно, и другое противоречат правилам войны на море, и если РФ можно "выёживаться" (снявши голову по волосам не плачут), то Украине следует поостеречься (в займы живете и воюете) и пореже себя выставлять в глупом виде.
Что касается смелых стратегических замыслов тов. Гаврилова, то на ум приходит поговорка: "Нашему б теляти да волка поймати". Как вариант: "Не хвались на рать едучи - хвались с рати идучи" (не хвались едучи на рать, а хвались сидючи с_рать ).

Или, как верно выразился выше тов.
"Больше дела, меньше трындежа".
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22.07.2023 05:05 Відповісти
це добре.
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22.07.2023 06:59 Відповісти
Спроможності не **********, не ракети, та дрони
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22.07.2023 07:02 Відповісти
...лучше всего мокшанские корыта топить в фарватере.....Хотя можно и нужно везде... Бычкам и крабам нужны новые рестораны
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22.07.2023 08:42 Відповісти
В такому тоні можна було розмовляти перед початком війни, якби діюча влада за два роки не зупинила фінансування ракетної галузі, і на початок війни ми мали б два три дивізіони нептунів, і переконаний за таких обставин рф не наважилась би на напад, а так оборонній ракетній галузі була нанесений такий удар, що вона не може відновитись до сьогоднішого часу.
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22.07.2023 08:48 Відповісти
ДЕ РЕАЛЬНІ СПРАВИ ? ....... просто СЛОВА НАБРИДЛИ !
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22.07.2023 10:34 Відповісти
Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", - сказав він Джерело:

А можна навести приклади цього «просування», хоч які-небудь?!
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22.07.2023 11:01 Відповісти
Njeponjal, tak pochemu russkij chernomorskij flot jeshcho njepotopljen? 'Vozmozhnostji imejutsja'... Tak v chjem djelo, ilji vsjo-zhe eto chistij '********'???
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22.07.2023 12:09 Відповісти
 
 