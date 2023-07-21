Що далі, то менше шансів вижити у Чорноморського флоту РФ. Наші спроможності вже не обмежуються тільки "Нептунами", - Міноборони
Україна за рік, після знищення російського крейсера "Москва", наростила свої спроможності для ліквідації кораблів Чорноморського флоту РФ.
Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Гаврилов прокоментував заяву Міноборони, що з 21 липня всі судна, які прямують у Чорному морі в напрямку морських портів РФ і тимчасово окупованих Росією українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення, "з усіма відповідними ризиками".
Гаврилов сказав, що можливості України зробити ці ризики реальними зараз набагато більше, ніж на початку війни, і вони будуть ще більшими.
За його словами, наявні можливості дозволять Україні "загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму".
"Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу "Нептун". Є ще інші системи. Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", – сказав він.
Гаврилов заявив, що "чим довше війна затягуватиметься, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі" завдяки "технологічним рішенням, які у нас закриватимуть цю тему".
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От в чому хня наших балаболів з Міноборони, які дуже ефектно сказали, але чи наважиться банкова підтвердити слова?
Московити заявили, що з 20 буде топити цивільні суда, які йдуть в Україну - і суда перестали ходити
У Резнікова заявили, що з 21 топитимуть усі суда, які йдуть до московії чи України (певно ж про окуповані порти йдеться) - але вони продовжують йти…
Тепер або ми починаємо їх топити, або похайпували і обісрались?
Резніков, за понти треба відповідати!
Не зочу, щоб ми знов на увесь світ виявилися клоунами, як Медведев з ядерною бомбою!
Вже 10 годин чекаю!
Дайте політичну команду, а Залужний і ЗСУ зроблять!
Сподіваюсь на вашу підтримку і поширення цього звернення
Дивно, правда?
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна знову також відновить свою територію. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
Что касается смелых стратегических замыслов тов. Гаврилова, то на ум приходит поговорка: "Нашему б теляти да волка поймати". Как вариант: "Не хвались на рать едучи - хвались с рати идучи" (не хвались едучи на рать, а хвались сидючи с_рать ).
Или, как верно выразился выше тов.
"Больше дела, меньше трындежа".
А можна навести приклади цього «просування», хоч які-небудь?!