Путін продовжує вірити, що може пережити Україну і всіх, хто її підтримує, - Блінкен

Для встановлення миру в Україні, треба переконати президента РФ Володимира Путіна, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотному", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому контексті Блінкен наголосив, що йдеться, передусім, про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7. Так, у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.

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"Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту",- підкреслив Блінкен.

Він зауважив, якщо в цьому плані відбудуться зміни в голові Путіна, то, можливо, РФ змінить свою позицію. "Зараз ми цього не бачимо",- зазначив держсекретар США.