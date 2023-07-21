Путін продовжує вірити, що може пережити Україну і всіх, хто її підтримує, - Блінкен
Для встановлення миру в Україні, треба переконати президента РФ Володимира Путіна, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотному", - зауважив глава американської дипломатії.
У цьому контексті Блінкен наголосив, що йдеться, передусім, про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7. Так, у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.
"Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту",- підкреслив Блінкен.
Він зауважив, якщо в цьому плані відбудуться зміни в голові Путіна, то, можливо, РФ змінить свою позицію. "Зараз ми цього не бачимо",- зазначив держсекретар США.
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Ржунимагу...
Він й@бнутий (с)
Замочите *****...
Ресурс ведь есть...
Кули ссыте...
.....
А самый лучший "месседж" - это подлодка с МБР, всплывшая в Средиземном Море, и демонстративно открывающая стартовые люки; корабль в Одессе, опять же, среди толпы журналистов, снимающих выгрузку ракет Tomahawk, и т.д.
Но, Вы же это и так знаете... Но, не делаете...
Просто всі ці інтервʼю звучать так ніби головний сенс цієї війни - поразка утіна. Він вже програв і вони всі щасливі. А те що гинуть стільки людей, стільки всього руйнується щодня і немає ніякого кінця цій війні, таке враження їм взагалі начхати
Натомість Україні важко відбивати атаки, та часто нема чим далекобійним відповісти. Партнери жують соплі та ще ставлять обмежувальні умови по використанню своєї зброї. Тобто таке враження, що роблять все для затягування війни.
Коли віра у уйла хиталась - то на вигляд був блідий та погрожував ЯЗ, а зараз самовпевнено мразота поводиться.
"Потрібно переконати Путіна" - як смішно блт
Хтось може уявити собі подібну заяву держсекретаря
США періода правління Рузвельта, десь так у 1943 році :
Для встановлення миру треба переконати Райхсканцлера Німеччини Гітлера, що
його режим не зможе пережити всю антигітлерівську коаліцію та всіх, хто її підтримує.
Пане Блінкен, скажену суку не вмовляють, її пристрелюють...
печалька😔
а півроку тому воно @бло сцяло пащу відкрити серед еретрей і тихо пукало в плєдік
https://www.facebook.com/miroshnyk.sergey/videos/1244955562769141 https://www.facebook.com/miroshnyk.sergey/videos/1244955562769141
Більш дієво було б клізьма на три відра скипідару.
Надежды юношей питают...
Час вже готуватись до землі, як казав Кличко