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Новини Війна
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Путін продовжує вірити, що може пережити Україну і всіх, хто її підтримує, - Блінкен

блінкен

Для встановлення миру в Україні, треба переконати президента РФ Володимира Путіна, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотному", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому контексті Блінкен наголосив, що йдеться, передусім, про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7. Так, у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.

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"Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту",- підкреслив Блінкен.

Він зауважив, якщо в цьому плані відбудуться зміни в голові Путіна, то, можливо, РФ змінить свою позицію. "Зараз ми цього не бачимо",- зазначив держсекретар США.

Автор: 

путін володимир (23765) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+12
Переконати маніяка неможливо.
Він й@бнутий (с)
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21.07.2023 22:41
+8
******* переконаннями...
Замочите *****...
Ресурс ведь есть...
Кули ссыте...
.....
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21.07.2023 22:41
+8
Зміни в голові путіна зробить тільки куля
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21.07.2023 22:46
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Это сенсация!
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21.07.2023 22:40 Відповісти
Змiни в голвi *****...
Ржунимагу...
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21.07.2023 22:54 Відповісти
Переконати маніяка неможливо.
Він й@бнутий (с)
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21.07.2023 22:41 Відповісти
******* переконаннями...
Замочите *****...
Ресурс ведь есть...
Кули ссыте...
.....
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21.07.2023 22:41 Відповісти
Ваш месседж только подстегивает его (хйла) энтузиазм.
А самый лучший "месседж" - это подлодка с МБР, всплывшая в Средиземном Море, и демонстративно открывающая стартовые люки; корабль в Одессе, опять же, среди толпы журналистов, снимающих выгрузку ракет Tomahawk, и т.д.
Но, Вы же это и так знаете... Но, не делаете...
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21.07.2023 22:41 Відповісти
Самый демонстративный месседж это как раз не всплывшая руская подлодка с МБР после очередных заявлений из бункера о "ядерном пепле". Это ведь угрозы не Украине, а непосредственно USA, UK.
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21.07.2023 23:44 Відповісти
Ваш вариант лучше моего. Признаю.
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21.07.2023 23:58 Відповісти
***** просто дуже часто відбирає бухло в Дімона, а може й не тільки бухло...
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21.07.2023 22:41 Відповісти
Е нєєєєєє, дімка не отдасть просто так, тілько в неравнам баю на виделках
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21.07.2023 22:49 Відповісти
***** под сильной наркотой, у него рак. Поэтому и говно свое прячет. И прочие выделения. Это реально смертельно больной маньяк-педофил. Но у него есть хоть и старое и изношенное ЯО. Стоит ли испытывать на своей шкуре (при этом я имею ввиду весь мир) реальность угроз этого умирающего старикана, который готов забрать вместе с собой всю планету Земля?
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21.07.2023 22:52 Відповісти
В ********** любая кухарка нажмет на ядерную кнопку если дотянется, они все *******. И такое ощущение, что ***** рассматривается как наименее ******* среди остальных претендентов.
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21.07.2023 23:59 Відповісти
А вот тут ошибочка. Рабссеянам нужен царь. Без него они не просто голодное быдло, а агрессиное и кровожадное стадо, которого сами бояре рабссеи бояться.
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Так там уже и кандидатов в цари очередь. И этих кандидатов похоже боятся больше чем умирающее *****. Не удивлюсь если он последние годы живет на западных преператах по специальным для него поставкам. На экстракте из рогов оленя столько не живут.
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22.07.2023 00:14 Відповісти
Нажаль,пуйло не один в кремлі такий.Як би там не було,лисого гарсона переграв,ультрарадикалів щемить,не так усе просто,ці совкові вампіри ще крові поп"ють по дорозі до пекла.
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21.07.2023 22:44 Відповісти
Цар всєя лаптєй дурілка картонна. Там всім командує кремлівське політбюро.
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21.07.2023 22:51 Відповісти
Зміни в голові путіна зробить тільки куля
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21.07.2023 22:46 Відповісти
Том, типа Круз, давай порадуй, миссия ВЫПОЛНИМА, часть2, ***** *****, хоть ты)))!!!
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21.07.2023 23:11 Відповісти
странно, чего США воевали с Гитлером, а не уговаривали его и убеждали. а потом американский палач нацистов еще и повесил. надо было балабонить, как Блинкин.
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21.07.2023 22:47 Відповісти
и из- за евреев не пойму чего все возбудились. ну убили пару десятков или сотен тысяч. Не надо было гитлера провоцировать, а договариваться надо было, переговоры, то се. Немцев на олимпиаду пригласить, зерновую сделку обсудить.... а то сразу "геноцид геноцид"....
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21.07.2023 23:46 Відповісти
Один з ниъх капітан команди КВН, а інший майор КДБ. Часи міняються.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
Та справа ж не в тому у які фантазії він там вірить. Справа в тому що кожного дня гинуть українці, руйнуються міста, земля, кожен день бомби, ракети, шахеди. Це реальність.
Просто всі ці інтервʼю звучать так ніби головний сенс цієї війни - поразка утіна. Він вже програв і вони всі щасливі. А те що гинуть стільки людей, стільки всього руйнується щодня і немає ніякого кінця цій війні, таке враження їм взагалі начхати
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21.07.2023 22:49 Відповісти
А чого ж йому не вірити. Немале бабло за продаж ресурсів в бюджет поступає, рівень кацапського життя сильно не впав, Більшість Західних компаній не пішла, Західні товари різними шляхами течуть рікою на кацапський ринок, військова промисловість працює, з моб. ресурсом критичних проблем нема, снаряди та ракети не закінчуються, шахеди справно постачаються.
Натомість Україні важко відбивати атаки, та часто нема чим далекобійним відповісти. Партнери жують соплі та ще ставлять обмежувальні умови по використанню своєї зброї. Тобто таке враження, що роблять все для затягування війни.
Коли віра у уйла хиталась - то на вигляд був блідий та погрожував ЯЗ, а зараз самовпевнено мразота поводиться.
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21.07.2023 22:49 Відповісти
Блинкен умнічка. Все в тему. У карліка зміни в голові відбудуться, коли її гільотують, а так тільки про половые органи курска каторый утонул і половцев, каторые создали Турцию.
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21.07.2023 22:52 Відповісти
так замочіть гада - у вас же там знамениті ЦРУ, ФБР, МІ6, всякі Ешелони, і шпигуни в кожному смартфоні Епл - у чому проблема?

"Потрібно переконати Путіна" - як смішно блт
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21.07.2023 22:53 Відповісти
Він сподівається на перемогу Трампа та Ле Пен, які заблокують військову та фінансову допомогу Україні якщо не повністю, то хоча б більшу її частину.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
Для встановлення миру в Україні, треба переконати президента РФ Володимира Путіна, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен Джерело:

Хтось може уявити собі подібну заяву держсекретаря
США періода правління Рузвельта, десь так у 1943 році :

Для встановлення миру треба переконати Райхсканцлера Німеччини Гітлера, що
його режим не зможе пережити всю антигітлерівську коаліцію та всіх, хто її підтримує.

Пане Блінкен, скажену суку не вмовляють, її пристрелюють...
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21.07.2023 22:53 Відповісти
усіма силами реанімують ***** в міжнародному медійному просторі...
печалька😔
а півроку тому воно @бло сцяло пащу відкрити серед еретрей і тихо пукало в плєдік
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21.07.2023 22:55 Відповісти
не пытайтесь понять россиЯнский дурдом, там своя безнадежная клиническая атмосфера...
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21.07.2023 23:06 Відповісти
А если бить этой головой о батарею - в ней будут нужные изменения ?
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21.07.2023 23:08 Відповісти
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21.07.2023 23:24 Відповісти
Напугать Украину

https://www.facebook.com/miroshnyk.sergey/videos/1244955562769141 https://www.facebook.com/miroshnyk.sergey/videos/1244955562769141
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21.07.2023 23:27 Відповісти
Well, if he has complete control over his country's population, nuclear weapons and huge resources, and if he has support (open or silent) of a number of countries who see the decline ofthe West and the emergence of China and are pushing for much greater roles on the world stage, why wouldn't he think so? If he sees, on a daily basis, numerous manifestations of the West's fear and hesitation, if he knows for a fact that no Western government can afford getting involved in a real military conflict with a nuclear power, or it will be immediately swept away by the scared voters, why in the world would he not think he can tire everyone out and eventually prevail?
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21.07.2023 23:36 Відповісти
Не розморозите ленд-ліз і будете дозувати зброю і гратися в дипломатію з п'ятою колоною, ***** матиме реальний шанс
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21.07.2023 23:51 Відповісти
Увесь світ бігає кругом ********* старого маразматика і не знає, що робити. Та найміть вже кіллера і не парьтеся.
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22.07.2023 00:04 Відповісти
Який меседж? В безголову чуню.
Більш дієво було б клізьма на три відра скипідару.
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22.07.2023 00:24 Відповісти
воно буде клонувати себе щоб бути довічним фашистським царьком параши
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22.07.2023 01:15 Відповісти
"Путін продовжує вірити"

Надежды юношей питают...
Час вже готуватись до землі, як казав Кличко
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22.07.2023 02:04 Відповісти
 
 