США готові йти на ризики: Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні, - Салліван
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.
За його словами, рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.
Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.
Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.
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Байдену це хто? Молдаван?
Війна йде в повному обсязі в чому ризик?
Ядерний удар?
Але великі сумніви що до США долетить ракета і не буде збита
Це якщо говорити про стратегічну як
Ну до тактично ядерного удару Україна вже була готова коли повертала Херсон
Там пройшов фейковий референдум щодо приєднання до Росії.
І захоплені території попадали під захист ядерної доктрини
Але коли кацапи зрозуміли що ядерний удар не зупинить вони його не застосували
А війна є війна ми кожного дня живемо і ризикуємо
Доживемо до завтра чи загинемо від ракети
США ще мабуть не збагнули що
Війна це ризик і смерть і вибирати немає чого
Спочатку запитуйте у Путіна!
Пари склалися негармонійні: Міллі (?) - Залужний (!); Ллойд (!) - Резнков (?);
Салліван (??) - Єрмак (???).
Мене обговорювали, нарешті щось зрушується.
Здається питання не в ракетах...а в переговорниках?, а в адміністрації Байдена не любителі серіалу "День за днем".
PS Тонкість моменту - ATACMS, які "в даний час виробляються на повну потужність ... зі швидкістю близько 500 штук на рік"
танків ‒ 4151 (+11 за добу) од,бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,артилерійських систем - 4658 (+29) од,РСЗВ - 697 (+4) од,засоби ППО ‒ 451 (+3) од,