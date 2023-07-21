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США готові йти на ризики: Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні, - Салліван

байден,зеленський,саміт

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

За його словами, рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.

Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.

Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача касетних боєприпасів Україні не впливає на "моральний авторитет" Києва чи Вашингтона, - Салліван

Автор: 

Байден Джо (2883) ракети (4008) Салліван Джейк (292) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+33
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21.07.2023 22:55
+30
арахимия , как живой на фото !
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21.07.2023 23:25
+29
Мона і про асфальт.
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21.07.2023 23:01
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на Крымском мосту взрывы и работа ПВО
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22.07.2023 11:01 Відповісти
Трампапа хочешь? Говно в квадрате
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22.07.2023 12:12 Відповісти
так идите на риски.. блеать.. это же не ваши риски
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22.07.2023 12:11 Відповісти
Чиї? Байдена? А якже ризики українців, котри по війні вибрали клоуна( і не Рейгана) ************? Дуже впевнений у тому, щоб оті українці, що вибрали клоуна ************ України, наїлися всього того, шо несе з собою рюский мир.
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22.07.2023 12:51 Відповісти
Ще не всі наїлися, там ще багато ''свідків боневтіка найвеличнішого''. Про різні закордонні батальйони взагалі мовчу-вони за зелених голосуватимуть і надалі.
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22.07.2023 15:14 Відповісти
Колись валодька ульянов писав про таких як Саллі - шаг вперед, два назад. А його кредо ірландського соціаліста звучить просто - допомагай Україні так, щоб Росія не програла.
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22.07.2023 13:18 Відповісти
Вася, а ще Порошенко винний, що Зе-пушило виділяє гроші на серіали і рєзнікову, а не на армію
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22.07.2023 13:20 Відповісти
За його словами, рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену. Джерело:

Байдену це хто? Молдаван?
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22.07.2023 13:49 Відповісти
румын
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22.07.2023 17:46 Відповісти
Краще менше пафосно говорити а більше робити
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22.07.2023 14:57 Відповісти
В кацапів завжди ''ерекція'' коли по писку отримують. То що зважати завжди на кацапське виття!
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22.07.2023 15:11 Відповісти
США боїться РФ?
Війна йде в повному обсязі в чому ризик?
Ядерний удар?
Але великі сумніви що до США долетить ракета і не буде збита
Це якщо говорити про стратегічну як
Ну до тактично ядерного удару Україна вже була готова коли повертала Херсон
Там пройшов фейковий референдум щодо приєднання до Росії.
І захоплені території попадали під захист ядерної доктрини
Але коли кацапи зрозуміли що ядерний удар не зупинить вони його не застосували
А війна є війна ми кожного дня живемо і ризикуємо
Доживемо до завтра чи загинемо від ракети
США ще мабуть не збагнули що
Війна це ризик і смерть і вибирати немає чого
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22.07.2023 15:13 Відповісти
Під ялинку покладуть максимум 6 ракет, а верещать будуть на весь світ пів року. Тай те що покладуть - запишуть в борг України за ценою Боінга 777
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22.07.2023 15:41 Відповісти
буратінка обіцяє вигнати усіх ФСБшників з владних структур та взятися нарешті за реформи (та ніхєра не робить), а Байден обіцяє надати АТАСМS/F-16/Reaper MQ-9 (та ніхєра не надає). Реальна ******* політика у дії...
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22.07.2023 20:53 Відповісти
1000 атакамсів - то є швидкий розгром русні. Байден тягне то все під вибори. Має дати під ялинку...
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22.07.2023 15:20 Відповісти
Именно с этими боеприпасами +Ф-16 и войну можно было бы звкончить до Нового Года,освободив Украину на границах 91г.Но увы Западу нужна как они говорят "хорошая война" где нет победителя.Этим самим можно ловить рыбку в мутной воде,цена зерна растет а нефти и газа падает,все как доктор Байден прописал...
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22.07.2023 15:30 Відповісти
Я не розумію-і скільки це ще буде обговорюватися?! У той час, коли гинуть наші хлопці, вони балакають!
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22.07.2023 15:58 Відповісти
Вони розмовляють якщо шо.
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22.07.2023 21:43 Відповісти
Ключове слово "наші". Не американські. І Америка робитиме щоб так все й залишалося. Побачать що загрози для них нема, а є певна вигода - будуть в Україні і ATCMSи.
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23.07.2023 09:10 Відповісти
І коли ж вона це побачить?!
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23.07.2023 15:39 Відповісти
Трудно сказать кто в США принимает решения, может быть даже это группа людей, но точно не Байден.
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22.07.2023 18:32 Відповісти
Байден з Обамою--"голубі міра"...
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22.07.2023 20:54 Відповісти
Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ. Джерело:
Спочатку запитуйте у Путіна!
Пари склалися негармонійні: Міллі (?) - Залужний (!); Ллойд (!) - Резнков (?);
Салліван (??) - Єрмак (???).
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22.07.2023 19:02 Відповісти
буде приймати Байдену....Що Цензор, з російскої комп перекладає?
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22.07.2023 19:34 Відповісти
обговорюють постачання ATACMS
Мене обговорювали, нарешті щось зрушується.
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22.07.2023 21:13 Відповісти
Мені цікаво скільки життів Українців коштує беня? Звісно байден його вимагає на платівці...
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23.07.2023 03:44 Відповісти
А які ризики???? У випадку нападу рассасосії на США ( хоча це вже смішно звучить, бо вся їх армія вже закопана в Україні) , у бруднодупих немає шансів, а що до нас .... так нам вже по#бать , нас ітак вбивають кадее день, ми вже і ядерки не боїмося . Тож, бл#, які ризики ???
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23.07.2023 07:27 Відповісти
Тут одне, поруч інше - У США немає достатніх запасів ATACMS для передачі Україні, - Washington Post Джерело: ц1-За словами офіційних осіб США, адміністрація Байдена твердо дотримується, принаймні, на даний момент своєї відмови відправити армійські ракети великої дальності в Україну, незважаючи на зростаючий тиск з боку американських законодавців і прохання київського уряду. ц2-На питання на Aspen Security Forum у четвер, що стоїть на першому місці у списку потреб України у сфері безпеки, Андрій Єрмак, голова офісу президента Зеленського, сказав: «Моя відповідь буде дуже простою. На даний момент це дуже зрозуміло. Ми потребуємо і чекаємо на рішення щодо ATACMS».
Здається питання не в ракетах...а в переговорниках?, а в адміністрації Байдена не любителі серіалу "День за днем".
PS Тонкість моменту - ATACMS, які "в даний час виробляються на повну потужність ... зі швидкістю близько 500 штук на рік"
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23.07.2023 08:17 Відповісти
На полгода минимум уже опоздали с поставками этих ракет... Как итог очень тяжело дается контрнаступление. По ориксу мы потеряли 400+ единиц техники, а рашисты 800+. В два раза больше, но раньше они теряли в четыре раза больше...
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23.07.2023 08:22 Відповісти
Інші бойові втрати Росії на сьогоднішній день приблизно склали:

танків ‒ 4151 (+11 за добу) од,бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,артилерійських систем - 4658 (+29) од,РСЗВ - 697 (+4) од,засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
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23.07.2023 09:28 Відповісти
ATACMS на Коломойського!
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23.07.2023 09:42 Відповісти
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