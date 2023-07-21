США готові йти на ризики: Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні, - Салліван

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

За його словами, рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.

Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.

Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.

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