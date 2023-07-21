Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту
Прокуратура Південноафриканської Республіки отримала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна на випадок, якщо він в’їде в країну.
У п'ятницю Високий суд Гаутенгу у Преторії підтвердив, що Міністерство юстиції нарешті направило ордер на арешт Путіна голові прокуратури ПАР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Це сталося більш ніж за два місяці після того, як відділ міжнародних відносин та співпраці направив своїм колегам з юстиції ордер Міжнародного кримінального суду.
Окружний прокурор звернувся до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він прибуде на саміт БРІКС у серпні.
Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, окружний прокурор попросив суд зобов'язати виконувати ордер на арешт щоразу, коли диктатор РФ приїжджає до країни. Уряд погодився, пише видання.
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