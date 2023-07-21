УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12226 відвідувачів онлайн
Новини
5 248 22

Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту

путін

Прокуратура Південноафриканської Республіки отримала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна на випадок, якщо він в’їде в країну.

У п'ятницю Високий суд Гаутенгу у Преторії підтвердив, що Міністерство юстиції нарешті направило ордер на арешт Путіна голові прокуратури ПАР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Це сталося більш ніж за два місяці після того, як відділ міжнародних відносин та співпраці направив своїм колегам з юстиції ордер Міжнародного кримінального суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту, - ЗМІ

Окружний прокурор звернувся до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він прибуде на саміт БРІКС у серпні.

Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, окружний прокурор попросив суд зобов'язати виконувати ордер на арешт щоразу, коли диктатор РФ приїжджає до країни. Уряд погодився, пише видання.

Автор: 

арешт (2520) путін володимир (23765) ПАР (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Ось самий найкращий ордер

показати весь коментар
21.07.2023 22:57
+10
Пускай вместо Х...йла пришлют на БРИКС Олежку Царёва

показати весь коментар
21.07.2023 23:03
+7
ага, спочатку переконалися що путін не приїде і тепер влаштовують цирк - рвуть сорочку на тілі, ми б його нехай тільки приїде.

але ми всі читали ща мекав президент пар перед своїм конституційним судом - сцикло.
показати весь коментар
21.07.2023 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось самий найкращий ордер

показати весь коментар
21.07.2023 22:57 Відповісти
ага, спочатку переконалися що путін не приїде і тепер влаштовують цирк - рвуть сорочку на тілі, ми б його нехай тільки приїде.

але ми всі читали ща мекав президент пар перед своїм конституційним судом - сцикло.
показати весь коментар
21.07.2023 22:57 Відповісти
Бреше як дихає. А дихає часто.

Президент московії володимир люциферович постійно бреше, як і його куратор, занепалий ангел - сатана. Старий бабаєв неодноразово заявляв журналістам, що держава не має жодного стосунку до приватної військової компанії «Вагнера, яка воює у Сирії та в Україні під Бахмутом. Після стресу і нервового зриву, пов'язаного з заколотом Євгена Пригожина і походом «зеків» на Москву, обнуленіш «чесно» зізнався, що «фінансування «вагнеру» за рік російським платникам податків обійшлося 86 мільярдів рублів».

Колишній офіцер КДБ багато разів відверто брехав Главам західних держав, що армія Сергія Хуже нетовича Шойгу не брала участі в захопленні українського Криму, і російських військ на сході Донбасу немає. Минув рік після анексії українського Криму та Верховний Головнокомандувач «другої за чисельністю армії у світі» на прес-конференції заявив, що особисто наказав окупувати Кримський півострів.

В інтерв'ю німецькому телеканалу «ARD» «збирач земель та морів росіянських» заявив:

«Так, я не приховую, звичайно, цей факт, ми ніколи його не приховували: наші Збройні Сили, щиро скажемо, блокували Збройні Сили України, розквартовані в Криму…». Нескінченна брехня є домінуючую скріпою вмираючої імперії.

Після повернення Криму до «рідної гавані» та приєднання до російської федерації руїн міста Маріуполя, громадяни Великої Імперії отримали можливість відпочивати на найкращих курортах африканських країн: Конго, Ефіопії та Уганди.

За правління обнуленого президента також значно зріс добробут народу і багато громадян отримали від Уряду подарунок - легковий автомобіль «Лада - Калина». Заради справедливості слід зауважити, що машину «на шару» отримують не всі росіяни, а лише ті, яким «катафалк» привіз додому чорний поліетиленовий пакет із фрагментами чоловіка чи сина, який загинув, звільняючи Україну від «укрофашиздів». Загалом за 490 днів «спецоперації» путіна в Україні чоловіче населення московії скоротилося на 229 000 одиниць.

За останні три століття угрофіни та мокша ініціювали 53 війни та збільшили свою територію у сім разів. Приблизно кожні десять років кремль починає військові дії на чужих територіях, мотивую свою агресію «міжнародним інтернаціональним боргом».
показати весь коментар
22.07.2023 00:40 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 22:57 Відповісти
Алмазы решают фсьо...
показати весь коментар
21.07.2023 22:58 Відповісти
Лаптєфюрер серло і туди не поїде.
показати весь коментар
21.07.2023 22:59 Відповісти
Путе уже на расеи придумали отмазку, говорят шо самолет президента могут сбить.
показати весь коментар
22.07.2023 07:24 Відповісти
..та ладно,подарите ***** велосипед,пусть со всей подворотней жмет в юар....
показати весь коментар
22.07.2023 07:45 Відповісти
асегай в задницу чего только пу туда не совали теперь вот асегай
показати весь коментар
21.07.2023 23:01 Відповісти
Пускай вместо Х...йла пришлют на БРИКС Олежку Царёва

показати весь коментар
21.07.2023 23:03 Відповісти
Сумно, як мені сумно, аж плясати хо 🤡
показати весь коментар
21.07.2023 23:11 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 23:20 Відповісти
Ну да, когда объявили что даже тройник путлера не прилетит, то можно и ордер прокуратуре выдать на арест
показати весь коментар
21.07.2023 23:53 Відповісти
не факт, может Хйло там мечтал втихаря, типа покажется, сюрпрайз, мачо, бабушки чепчики вверх будут кидать, Ленин похлопает с мавзолея, а тут - какие-то аборигены с бананами, верят в международное право, говорят, есть не будем, но посадим полюбасу. обидно.
показати весь коментар
22.07.2023 00:36 Відповісти
в Африке прям прилично как-то стало, окультурились, развиваются. у нас как-то наоборот.
показати весь коментар
22.07.2023 00:32 Відповісти
Заганяють всім світом щура в гниле відро, щоб прикончити. Хоча це по традиції зроблять свої - московити.
показати весь коментар
22.07.2023 00:34 Відповісти
.кто так пишет? Ордер выдан на арест *****,МУС подтвердил действия ЮАР,в случае приезда *****...
показати весь коментар
22.07.2023 10:16 Відповісти
 
 