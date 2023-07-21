МЗС Польщі викликає російського посла на килим після скандальних заяв Путіна, - Моравецький

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився черговими скандальними заявами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", - зазначив глава польського уряду.

Як відомо, 21 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні землі сучасної Польщі Варшава отримала "великою мірою завдяки позиції Сталіна".

Крім того, він звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.