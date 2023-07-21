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МЗС Польщі викликає російського посла на килим після скандальних заяв Путіна, - Моравецький

матеуш,моравецький

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився черговими скандальними заявами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. 

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", - зазначив глава польського уряду.

Як відомо, 21 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні землі сучасної Польщі Варшава отримала "великою мірою завдяки позиції Сталіна".

Крім того, він звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.

Автор: 

Польща (8486) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+16
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21.07.2023 23:13
+14
відправте його на болота "для консультацій", хай пистує
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21.07.2023 23:04
+11
Спросите кацапского посла почему их крыса в Африку засцяла ехать ))
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21.07.2023 23:06
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відправте його на болота "для консультацій", хай пистує
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21.07.2023 23:04 Відповісти
Спросите кацапского посла почему их крыса в Африку засцяла ехать ))
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21.07.2023 23:06 Відповісти
забояфсь просто
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21.07.2023 23:08 Відповісти
теперь только с бункера вонять будет )
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21.07.2023 23:11 Відповісти
Нi,пiдстилив килимок у чумодан, в думках-менше бздю-не унюхають, хибна думка...
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21.07.2023 23:19 Відповісти
Чого? Вона б звідти не повернулась. Там ще й "обіжєні" вагнерівці сидять досі...
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21.07.2023 23:58 Відповісти
Яка саме?

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22.07.2023 23:54 Відповісти
Щоб наочно побачити, що ***** бреше, достатньо подивитись на політичну карту Європи в вересні 1939 року і *******. Якщо у людини все в порядку з зором та розумом, то вона побачить, скільки території втратила Польща на Сході.
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21.07.2023 23:11 Відповісти
Польща втратила українські Волинь і Львів?
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21.07.2023 23:30 Відповісти
Не тільки. Якщо брати Україну, то це територія від нашого західного кордону і по річку Збруч (по ній проходив кордон між СРСР і довоєнною ІІ Річ Посполитою). Тобто це 5 західних областей (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська і Рівненська). Були втрачені також території ******** західної Білорусі а також частини Литви з Вільнюсом включно. А столицею довоєнної Литви був Каунас. А отримала Польща в замін значно менше, це території ******** Західно-Поморського, Любуського, Нижньо-Сілезійського, Опольського а також частково Поморського, Куявсько-Поморського, Великопольського Сілезійського і Вармінсько-Мазурського воєводств. Ці землі до війни належали до ІІІ Рейху, хоча етнічнію більшістю там були західно-слов'янські народи (Поморяни, Лужичани, Кашуби, Сілезійці), які себе ідентифікували як частина польського народу. А вже після війни в 1951 році між СРСР і ПНР була умова про радянсько-польський обмін ділянками територій, в результаті якого Польща передала УРСР територію частини ********* Сокальського і Червоноградського районів, а в замін УРСР віддала Польщі дуже мальовничий і туристично привабливий Бещадський повіт, який був частиною тодішньої Дрогобицької області.
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22.07.2023 01:53 Відповісти
а може Холмщину Україні повернете, Підляшшя? тому не тринди, а сиди тихенько не будь х..лом.
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22.07.2023 07:21 Відповісти
Шановний, ображати це по москальськи, а ми ж з вами культурні люди, хочемо в Європейську Сім'ю - правда?! Я посто відповів людині на питання. В даному випадку мова не йде про якісь територіальні суперечки. Я краще вас знаю, що до "операції Вісла" землі, про які ви згадали і не тільки, населяли етнічні Українці. Так, радикали з обох сторін мріють про повернення своїх "законних" територій, але чи нам Українцям це потрібно, мало нам рашистів?!
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22.07.2023 17:09 Відповісти
я про те, що так як кордони історично склались, міжнародно визнані, а тому мають бути непорушними, тоді буде повага і мире співіснування, ми ж справді не кацапи. а твоя відповідь половинчаста.
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22.07.2023 21:38 Відповісти


Ти кончений дегенерат, який не вчив у школі історію!
У вересні 1939 року, Україна руками сталіна повернула собі землі ЗУНР (етнічні українські території Західної України), які були окуповані ляхами у результаті програшу москви у війні 20-21-х років. Тобто ти пишучи свій висер, вигорожуєш катів і окупантів українців.
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22.07.2023 05:42 Відповісти
це сенктатн зрадниці тімашонки
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22.07.2023 07:19 Відповісти
гандонченко, це що х..ловська підстилка тімашонка тобі розказала, а давніш мап не було, тільки ті що х..ор їй дав?
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22.07.2023 07:22 Відповісти
Польше вообще не нужен кацапский посол.
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21.07.2023 23:11 Відповісти
Нужен. Присылать путину его палец за пальцем.
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21.07.2023 23:14 Відповісти
замотайте в килим і відправте ***** !
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21.07.2023 23:12 Відповісти
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21.07.2023 23:13 Відповісти
Польща нарешті досягла рівня Німеччини і Франції, звісно якщо не викине кацапо-посла «на Родіну» із одночасним розривом дипвідносин.
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21.07.2023 23:16 Відповісти
Вибачте, а в якому сенсі "Польща нарешті досягла рівня Німеччини і Франції"?
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21.07.2023 23:21 Відповісти
Самий надійний варіант -
це організувати очну ставку ху@йла зі сталіним ,
та нехай розбираються ,
принаймні ми з поляками знаємо про що
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21.07.2023 23:22 Відповісти
На килим визвали.. А бутилки?
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21.07.2023 23:25 Відповісти
Додайте гітлєра. Бо він був першим "дарітєлєм".
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21.07.2023 23:26 Відповісти
Польща різко відповідає на антиісторічні закиди хутіна пуя, президент України вікритим текстом видає спічі про повернення Криму і необхідності знищення крмського мосту, ЮАР готує документи на арешт карліка, очевидно такі ж документи видасть і Індія. У мордора і її вождя є проблеми але стая вбивць - андрофагів цього ще помічають.
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21.07.2023 23:28 Відповісти
польські фєрмєри заблокують український кордон у відповідь на слова путєна...)))
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21.07.2023 23:39 Відповісти
Просто интересно, а сколько людей на расее знают когда началась вторая мировая и кто собственно её начал?
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21.07.2023 23:48 Відповісти
Все почалося у 1935 році, коли пілсудський разом із гітлером підписали акт про ненапад. Непублічною частиною цього договору був дозвіл німцям на використання польської території для військової атаки на радянський союз
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22.07.2023 05:46 Відповісти
У вас руснявоє лайно в голові і поверхові знання. Е-
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22.07.2023 10:55 Відповісти
После таких заявлений куйла я бы разорвал дипотношения с касается
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21.07.2023 23:50 Відповісти
С кацапией
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21.07.2023 23:53 Відповісти
Касапутін пішов ва банк..
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22.07.2023 00:13 Відповісти
 
 