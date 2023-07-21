МЗС Польщі викликає російського посла на килим після скандальних заяв Путіна, - Моравецький
Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився черговими скандальними заявами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", - зазначив глава польського уряду.
Як відомо, 21 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні землі сучасної Польщі Варшава отримала "великою мірою завдяки позиції Сталіна".
Крім того, він звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.
Топ коментарі
+16 Огусто
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Ти кончений дегенерат, який не вчив у школі історію!
У вересні 1939 року, Україна руками сталіна повернула собі землі ЗУНР (етнічні українські території Західної України), які були окуповані ляхами у результаті програшу москви у війні 20-21-х років. Тобто ти пишучи свій висер, вигорожуєш катів і окупантів українців.
це організувати очну ставку ху@йла зі сталіним ,
та нехай розбираються ,
принаймні ми з поляками знаємо про що