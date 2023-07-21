Протягом 21 липня росіяни 26 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 161 вибух, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Новослобідська громада: здійснено артобстріл (4 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано 5 вибухів АГС.
Есманська громада: були артобстріли (12 вибухів) та обстріл з АГС (5 вибухів). Також з ворожого гелікоптера здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу "НАР" (2 вибухи). Крім того, був обстріл з міномету (31 вибух).
Краснопільська громада: 43 міни скинув ворог на територію громади.
Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).
Шалигинська громада: був обстріл з АГС (5 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано 30 вибухів з мінометів та обстріл з СПГ-9 (2 вибухи).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури".
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