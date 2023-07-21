Протягом 21 липня росіяни 26 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 161 вибух, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Новослобідська громада: здійснено артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано 5 вибухів АГС.

Есманська громада: були артобстріли (12 вибухів) та обстріл з АГС (5 вибухів). Також з ворожого гелікоптера здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу "НАР" (2 вибухи). Крім того, був обстріл з міномету (31 вибух).

Краснопільська громада: 43 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Шалигинська громада: був обстріл з АГС (5 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано 30 вибухів з мінометів та обстріл з СПГ-9 (2 вибухи).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині: пошкоджено агрофірму та лінію електропередач