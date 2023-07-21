25 липня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, - Reuters

25 липня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 400 млн доларів.

Сполучені Штати планують оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, до якого ввійде артилерія, протитанкова зброя, боєприпаси до NASAMS та HIMARS. Про це пише Reuters з посиланням на трьох американських посадовців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.

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Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.