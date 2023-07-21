УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12226 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 020 5

25 липня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, - Reuters

himars

25 липня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 400 млн доларів.

Сполучені Штати планують оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, до якого ввійде артилерія, протитанкова зброя, боєприпаси до NASAMS та HIMARS. Про це пише Reuters з посиланням на трьох американських посадовців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інспекція США засвідчила відсутність претензій до обліку наданої Україні зброї та техніки, – Міноборони

Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.

Автор: 

допомога (8300) США (22568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іноді, як все хоча приблизно порахуєш, так здається що вже кожного касапа можно було б купити... купити і нах викинути...
показати весь коментар
22.07.2023 00:08 Відповісти
Бо американські посадовці сильно завищують ціну зброї в цих пакетах, а потім для відновлення запасів з бюджету виділяється аналогічна сума і хтось з наближених до влади виробників зброї гарно заробляє.
показати весь коментар
22.07.2023 00:18 Відповісти
Ага.. насправді, 400млн. - це ринкова вартість 80-ти літаків f16... ще ракет до них на 400млн. і через три дні, касап уже під ростовом пасеться...
показати весь коментар
22.07.2023 00:25 Відповісти
Не,насправди пару километров асфальта и стадион+китайские аптечки,строимостью 2 доллара
показати весь коментар
22.07.2023 02:37 Відповісти
Поц Вова, скажи спасибо дяде Джо и поцелуй его в попу. Ведь у тебя в бюджете денег только на дебильные сериалы для дебилов и асфальт.
показати весь коментар
22.07.2023 06:16 Відповісти
 
 