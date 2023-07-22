Протягом 21 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 14 районів скупчення окупантів, 3 ЗРК, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 21 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога".
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саме він зараз робить історію України...
всасуйтесь в зелену дупу скільки завгодно
тільки не чіпайте Валерія Залужного