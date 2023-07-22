Протягом 21 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 14 районів скупчення окупантів, 3 ЗРК, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 21 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських засобів та станцію РЕБ, - Генштаб