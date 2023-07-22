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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 21 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 14 районів скупчення окупантів, 3 ЗРК, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 21 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських засобів та станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: 

авіація (4116) Генштаб ЗС (6507) артилерія (784)


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22.07.2023 01:59 Відповісти
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22.07.2023 01:59 Відповісти
Ага, воювали би ці х, що тріпаються, може би і повірив.
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22.07.2023 02:59 Відповісти
не чіпайте Валерія Залужного, людина на своєму місці - знає як коли і шо робити.
саме він зараз робить історію України...
всасуйтесь в зелену дупу скільки завгодно
тільки не чіпайте Валерія Залужного
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22.07.2023 04:49 Відповісти
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22.07.2023 05:58 Відповісти
 
 