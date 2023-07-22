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Новини
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Росіяни готуються до проведення "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

выборы,рф,вибори

У вересні у РФ відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві "вибори", які ворог планує провести й на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, місцеве населення, яке проігнорувало "референдум" у 2022 році, не збирається йти і на "вибори" країни-терориста. Тому окупанти, як і рік тому, планують провести "виїзні вибори", а сам процес розтягнути у днях.

"Так, "вибори" відбудуться з 31 серпня по 10 вересня. З 31 серпня "голосувати" можна буде достроково, 8-9 вересня росіяни будуть обходити будинки й проводити голосування у місцях проживання й лише 10 вересня має відбутись "класичне голосування" у дільницях.

Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія пришвидшує набір поліцейських підрозділів на окупованих територіях для проведення "виборів", - Маляр

Автор: 

вибори (6683) Центр національного спротиву (811)


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Топ коментарі
+6
Треба іх переконати шо цього робити не слід -- Атакамсами
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22.07.2023 07:35
+6
Думаю, эти "выборы" следствие в т.ч. выборов-2019. Но почти 3/4 этого не поймут.
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22.07.2023 07:55
+5
хай краще пакЄти по розміру обирають,хоч якась користь буде,
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22.07.2023 07:46
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Вже вибирали минулого року і що це їм дало? Вибір має бути один - в чи на...!
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22.07.2023 07:33 Відповісти
Треба іх переконати шо цього робити не слід -- Атакамсами
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22.07.2023 07:35 Відповісти
хай краще пакЄти по розміру обирають,хоч якась користь буде,
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22.07.2023 07:46 Відповісти
Вони сподіваються що це їх врятує від нашої помсти !
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22.07.2023 07:51 Відповісти
Думаю, эти "выборы" следствие в т.ч. выборов-2019. Но почти 3/4 этого не поймут.
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22.07.2023 07:55 Відповісти
Я Вас дуже поважаю, але - ну не треба оті результати виборів мати за чесні вибори. Сфальшовані вони. Згодна, дебілів доюха, але ну макс 43% від тих, хто міг голосувати.
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22.07.2023 08:04 Відповісти
Я с Вами согласен, что сфальсифицировали тогда, сфальцифицируют и здесь. Но куда же девать миллионы здебилов? Мы с Вами им ведь мозги не вставим, и в следующий раз они проголосуют за очередную Буратину от Ху#ла, а вопрос подсчётов- то уже дело второе...
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22.07.2023 12:51 Відповісти
Оце питання виліковності...хз як повальну клініку лікувати(
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22.07.2023 15:24 Відповісти
До сраки. Голоса будет считать ЗСУ,
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22.07.2023 08:03 Відповісти
А перед ким кацапи зібралися махати цими "фількіними грамотами"? Перед ООН? Пхахахаха.
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22.07.2023 08:03 Відповісти
Цікаво, скільки слуг народу балотуватимуться ?
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22.07.2023 08:17 Відповісти
Вибори-шмибори... не смішіть українські Хаймарси їм те все *****, вони завжди готові затвердити протоколи виборчих комісій і навіть вольфрамову печатку поставити... якщо місце залишиться хоча б мокре... від виборчої комісії🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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22.07.2023 09:39 Відповісти
Виберуть чергову партію "Прислуга народу"
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22.07.2023 09:40 Відповісти
Готуються до підписання "мирних" угод з буратінкою, щоби побільше нашої землі пріхватізіровать?
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22.07.2023 11:25 Відповісти
 
 