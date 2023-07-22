Росіяни готуються до проведення "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

У вересні у РФ відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві "вибори", які ворог планує провести й на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, місцеве населення, яке проігнорувало "референдум" у 2022 році, не збирається йти і на "вибори" країни-терориста. Тому окупанти, як і рік тому, планують провести "виїзні вибори", а сам процес розтягнути у днях.

"Так, "вибори" відбудуться з 31 серпня по 10 вересня. З 31 серпня "голосувати" можна буде достроково, 8-9 вересня росіяни будуть обходити будинки й проводити голосування у місцях проживання й лише 10 вересня має відбутись "класичне голосування" у дільницях.

Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома", - йдеться в повідомленні.

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