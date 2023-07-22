Арешт терориста Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, - ISW

21 липня заарештували терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), що може свідчити про зміну балансу сил між кремлівськими фракціями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказують, що арешт терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ), в якій Гіркін служив.

Російські інсайдерські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина 24 червня.

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Крім того, російська влада також порушила кримінальну справу проти соратника Гіркіна, колишнього полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Квачкова, за звинуваченням у дискредитації Збройних сил Росії.

Аналітики наголошують: заколот "Вагнера", ймовірно, змінив баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – включно з Гіркіним – прихильності Путіна, а отже, і частини їхньої влади.

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Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.