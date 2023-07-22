Арешт терориста Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, - ISW
21 липня заарештували терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), що може свідчити про зміну балансу сил між кремлівськими фракціями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті вказують, що арешт терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ), в якій Гіркін служив.
Російські інсайдерські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина 24 червня.
Крім того, російська влада також порушила кримінальну справу проти соратника Гіркіна, колишнього полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Квачкова, за звинуваченням у дискредитації Збройних сил Росії.
Аналітики наголошують: заколот "Вагнера", ймовірно, змінив баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – включно з Гіркіним – прихильності Путіна, а отже, і частини їхньої влади.
Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.
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