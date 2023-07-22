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Новини
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Арешт терориста Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, - ISW

гіркін

21 липня заарештували терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), що може свідчити про зміну балансу сил між кремлівськими фракціями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказують, що арешт терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ), в якій Гіркін служив.

Російські інсайдерські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина 24 червня.

Також читайте: Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ

Крім того, російська влада також порушила кримінальну справу проти соратника Гіркіна, колишнього полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Квачкова, за звинуваченням у дискредитації Збройних сил Росії.

Аналітики наголошують: заколот "Вагнера", ймовірно, змінив баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – включно з Гіркіним – прихильності Путіна, а отже, і частини їхньої влади.

Читайте: Російський суд арештував терориста Гіркіна на два місяці

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.

Автор: 

арешт (2520) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+10
Заткнули рота "навіженому монархісту" - борцю за "единую и неделимую"! Колись читав , що нібито Скоропадський пропонував Денікіну тимчасовий союз проти більшовиків Взамін вимагав визнать Україну самостійною державою Антон Іванович був дуже незадоволений і заявив: Я Рассией не таргую!" Де опинився Антон Іванович - всім відомо!
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22.07.2023 07:50
+7
Звёзды УЖЕ не ездят в метро.
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22.07.2023 07:53
+6
Читав те саме, але не про Україну та Скорпадського, а про Латвію. Поки в Петрограді кінця 1917 року йшов бардак і повальне розграбування, російські офіцери-латиші миттєво організувалися і мали в Ризі кілька боєздатних батальйонів. Ось вони і запропонували якомусь із російських генералів зачистити столицю від п'яної наволоти, передати владу законно обраному уряду, але натомість здобути незалежність Латвії. Ну, далі все по тексту. Повна відмова - "Ми російськими землями не торгуємо". Не погодилися втратити частину - втратили все.
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22.07.2023 08:02
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Начинаються фрікціі -- хто кого ушатає
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22.07.2023 07:47 Відповісти
в кремле башня башню е-башит 😂
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22.07.2023 11:19 Відповісти
Заткнули рота "навіженому монархісту" - борцю за "единую и неделимую"! Колись читав , що нібито Скоропадський пропонував Денікіну тимчасовий союз проти більшовиків Взамін вимагав визнать Україну самостійною державою Антон Іванович був дуже незадоволений і заявив: Я Рассией не таргую!" Де опинився Антон Іванович - всім відомо!
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22.07.2023 07:50 Відповісти
Читав те саме, але не про Україну та Скорпадського, а про Латвію. Поки в Петрограді кінця 1917 року йшов бардак і повальне розграбування, російські офіцери-латиші миттєво організувалися і мали в Ризі кілька боєздатних батальйонів. Ось вони і запропонували якомусь із російських генералів зачистити столицю від п'яної наволоти, передати владу законно обраному уряду, але натомість здобути незалежність Латвії. Ну, далі все по тексту. Повна відмова - "Ми російськими землями не торгуємо". Не погодилися втратити частину - втратили все.
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22.07.2023 08:02 Відповісти
Там було те саме - тільки перемовини велися не тільки латишами але й фіннами - з Колчаком та Сазоновим (за участі генерала Юденича)
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22.07.2023 08:09 Відповісти
Звёзды УЖЕ не ездят в метро.
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22.07.2023 07:53 Відповісти
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22.07.2023 08:20 Відповісти
- как вас зовут, девушка?
- зовите меня просто "Ванга"! 😰😱☠️
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22.07.2023 11:21 Відповісти
Или ласкательно- Вагиня.
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22.07.2023 12:44 Відповісти
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22.07.2023 08:04 Відповісти
Баланс-хреналанс,этот хмыренок сказал оскорбительные гадости про царька,за это его просто обязаны посадить,тем боле за ним никто не стоит и не поднимется,будет примером для остальных.
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22.07.2023 08:17 Відповісти
Ну, не сеажи, Губарев за Диркина уже поднялся!!! Теперь, правда, присел...
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22.07.2023 08:33 Відповісти
Не хрена он не поднялся,полушепотом что там вякнул,еще бы фонариком в небо посветил,все они терпилы и чмошники
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22.07.2023 11:02 Відповісти
Великая роззийская шовинистическая революция пожирает своих детей
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22.07.2023 08:21 Відповісти
Не-а, революции там всегда как-то больше не "шовинистические", а шизофренические.
Найдется буйный козел и ведет за собой стадо покорных баранов, и чаще всего в пропасть. А они не просто идут, а "всецело поддерживают избранный курс"
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22.07.2023 08:30 Відповісти
копытные леминги-самоубийцы 😂
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22.07.2023 11:16 Відповісти
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22.07.2023 09:14 Відповісти
ар видео-конференции в формате пивасик-дивасик 😂
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22.07.2023 11:18 Відповісти
Арешт терориста Гіркіна може бути публічним проявом "звичайної гебняво-фсбешної лапші" .котру рашисти вміють готувати споконвіку не тільки для жителів 3,14дерації і України .але й для ISW (((така ж куйня, як і "заколот Пригожина" )))"а вітер рашистської 3,14спьожі кружляв по світу "
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22.07.2023 09:39 Відповісти
Колись в українській мові поширено вживалося слово (преставленя-вистава на побутовому рівні). Оце воно і є.
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22.07.2023 10:44 Відповісти
 
 