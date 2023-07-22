Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 241 330 осіб (+640 за добу), 4140 танків, 4629 артсистем, 8096 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 241 330 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 241330 (+640) осіб ліквідовано,

танків - 4140 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8096 (+16) од,

артилерійських систем - 4629 (+19) од,

РСЗВ - 693 (+1) од,

засоби ППО - 448 (+8) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11),

крилаті ракети - 1298 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од,

спеціальна техніка - 691 (+5).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.