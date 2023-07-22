Війська РФ за добу здійснили 63 обстріли Херсонщини, 1 людину поранено
За добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; спортивний заклад в Бериславському районі; адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона.
Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар22.07.2023 08:37 Відповісти Мені подобається 0
Євген Зайцев
показати весь коментар22.07.2023 08:40 Відповісти Мені подобається 1
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