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Війська РФ за добу здійснили 63 обстріли Херсонщини, 1 людину поранено

херсонщина

За добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; спортивний заклад в Бериславському районі; адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Армія РФ обстріляла школу на Херсонщині. ФОТО

Автор: 

обстріл (28274) Херсон (3335) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5711)


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22.07.2023 08:37 Відповісти
Хотілося би читати заголовки,,ЗСУ за добу здійснили 63 ракетних обстрілу по Белгороду, брянську та решті кацапського говнастану !!!"
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22.07.2023 08:40 Відповісти
 
 