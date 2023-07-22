Росіяни минулої доби вбили 6 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби 21 липня російські окупанти вбили 6 цивільних жителів Донеччини, ще 5 осіб дістали поранення.

Про це в Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Нью-Йорку і 2 у Дружбі.



Ще 5 людей за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Крім того, нразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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