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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни минулої доби вбили 6 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби 21 липня російські окупанти вбили 6 цивільних жителів Донеччини, ще 5 осіб дістали поранення.

Про це в Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Нью-Йорку і 2 у Дружбі.

Ще 5 людей за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 21 липня росіяни здійснили 3 авіаудари по Донеччині - поранено 4 людини

Росіяни минулої доби вбили 6 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень 01

Автор: 

жертви (1785) Донецька область (8347)


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Жаль людей..., але ж така реальність руцького міра!
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22.07.2023 08:50 Відповісти
Чому жаліти ждунов фашІського міра.
Мені шкода наших військових які їх захищають.
Цит. з відно Бахмут.
Війсковий-ви чому тут ходите, обстріл...
Ждун-а ти пачіму...
Військовий- я вас захищаю...
Ждун-ну і защіщай...
Ждун пашьйол дальше...
Питаня ще є?
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22.07.2023 08:59 Відповісти
 
 