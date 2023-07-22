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Салліван: "Ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра"

джейк,салліван

Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що США не лише допомагають Україні озброєнням та військовою технікою для проведення нинішнього контрнаступу, а й посилюють її на майбутнє.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю на Безпековому форумі Aspen, відповідаючи на запитання ведучого щодо постачання Україні винищувачів F-16.

"Ми швидко просуваємося в цьому питанні вперед, Україна має бути в змозі справді ефективно управляти цими F-16 і використовувати їх", – сказав він, наголосивши на співпраці із союзниками щодо підготовки українських пілотів, а також майбутнього обслуговування літаків.

"Так що ця робота ведеться повним ходом, і ми збираємося працювати якомога швидше, аби мати можливість надати цей потенціал Україні", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван про контрнаступ ЗСУ: США чинять економічний тиск на РФ. Україна прогресує на полі бою

На переконання Саллівана, "винищувачі важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України".

"Таким чином, ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра. І саме цьому насправді присвячена значна частина цієї роботи", – зазначив він.

Також читайте: США готові йти на ризики: Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні, - Салліван

Автор: 

США (22568) допомога і підтримка (1156) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+23
Кинули кажете ...ХТО ?
Почнемо з азів.
На літо в наше місто приїздять київські гості, до батьків. Привозять онуків. І що відбувається. Ти просто чуєш як мамка спілкується з тобою українською, бо ж вона виросла на заході, а дитині відповідає кацапською. З дитинства у нас вирощують кацапів.
Ну йоли ж пали ! Наприклад італійці в еміграції обов'язково навчають своїх дітей італійської. І французи, і німці, і іспанці. Та ВСІ. У нас у власній державі україномовні батьки і досі виховують кацапів. Я просто у шоці. Вчать ворожою мовою навіть у війну.
А потім - нас КИНУЛИ.
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22.07.2023 09:31
+18
Чего на Салливана наехали? Спросили бы лучше, как коломойский поживает. И шефиры с зеленскими.
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22.07.2023 09:10
+18
Питання в тому, що сторює влада України, окрім крадіжок на десятки міліардів гривень?
Де виробництво дронів?
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22.07.2023 09:24
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Даваите вже -- шось там Баиден з Зельою за Атакамси перетерли
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22.07.2023 09:01 Відповісти
Цинізм Саліван зашкалює.

На фоні постійного саботажу у стримуванні поставок зброї до України,
він робить заяви « як усе гарно та який він молодець»!

Ні одному слову Саліван віріти неможливо!
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22.07.2023 14:20 Відповісти
А Вам і не погтрібно вірити жодному слову Саліван, бо не США воює проти Захрахи, а Україна, а тому і запитуйте у Верховного головнокомандувача - де зброя, ракети, гроші? Запитайте навіщо вони мародерать і вивозять гроші, які надійшли для допомоги армії і народу в офшори? Чому хлопцям із села - закон і вони майже всі на фронті, а таким як "Лисому", пікалову, юзіку, шефірам - рай. Тут і них відкрилися величезні можливості прибарахлитися, та ще й дають ордена. Чому не на фронті баканов? Хай йде звільняти південь, який здав ворогу. А США ведика подяка за підтримку.
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22.07.2023 16:30 Відповісти
либо ЕС, либо ТС(таежный союз). Выбирай на вкус.
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22.07.2023 09:07 Відповісти
Хіба не видно, що він вже вибрав?
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22.07.2023 09:25 Відповісти
Це той Кузьма, що за партію регіонів агітував?..."українців хочуть винищити..і прислати усіх тих мігрантів африканських" - і хто ж це хоче зробити?
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22.07.2023 09:21 Відповісти
Кинули кажете ...ХТО ?
Почнемо з азів.
На літо в наше місто приїздять київські гості, до батьків. Привозять онуків. І що відбувається. Ти просто чуєш як мамка спілкується з тобою українською, бо ж вона виросла на заході, а дитині відповідає кацапською. З дитинства у нас вирощують кацапів.
Ну йоли ж пали ! Наприклад італійці в еміграції обов'язково навчають своїх дітей італійської. І французи, і німці, і іспанці. Та ВСІ. У нас у власній державі україномовні батьки і досі виховують кацапів. Я просто у шоці. Вчать ворожою мовою навіть у війну.
А потім - нас КИНУЛИ.
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22.07.2023 09:31 Відповісти
Всі дітлахи зараз на кацапомовних мультиках ростуть,підлітки пруться від руської попси.
Ми дуже програємо кацапам у цьому.
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22.07.2023 12:07 Відповісти
Я з Києва, і до 2017 року сімʼя спілкувалася російською та споживали російський контент і діти росли на російських мультиках та піратських фільмах, поки ми не потрапили за кордон. Там усвідомили хто ми є. Сьогодні спілкуємося в сімʼї виключно українською та не споживаємо російське взагалі, а діти зневажають або ненавидять все російське. Так що питання не в дітях а в батьках, якщо батьки малороси то і діти малороси.
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22.07.2023 12:36 Відповісти
Це є. Якось приїхав до сестри, вся сім'я розмовляє українською, а онука російською. Питаю - Як??? Через пару років сам зіткнувся з цією проблемою і писав про неї на різних форумах в т.ч. на Цензорі. Мізерна кількість українських мультфільмів і дубльованих на українську мову, зато рашка в цьому плані попереду всієї планети. Діти самостійно вивчають кацапську по мультиках. Особливо мене обурювало, що Порох зі своїм гаслом "Мова? віра" зробив ще гірше ніж було - телебачення перевели на цифру і прикордонні території залишились без українських телеканалів, наші супутникові ТВ канали закодували, а рашистський контент будь ласка - цілодобово і безкоштовно. Все дуже вчасно для москалів - війна, розпал пропаганди. Тільки дурні не хочуть бачити, що це зроблено не випадково і продумано.
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22.07.2023 12:56 Відповісти
Та це інша проблема.
Скажіть а ми так і мали лишатись на старих технологіях, якщо світ користується новим ?
Проблема не в тому що перевели на цифрове телебачення. Українського продукту мало. Це треба розвивати. А зелені кловани закрили дитячий україномовний телеканал Малятко. Буквально місяць тому.
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22.07.2023 13:02 Відповісти
Этот канал был конкурент канала плюс плюс Коломойского, вот его и закрыли нарушая все принципы честной конкуренции, теперь Зе влада за деньги решает что смотреть и не смотреть детям.
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22.07.2023 13:18 Відповісти
Проблема не в тому, що перейшли на нові технології, а як це зробили. Територія покриття сигналом була зменшена і якраз на східному, північно-східному прикордонні і окупованих територіях в рази. А перекриття доступу до українського ТБ через супутник взагалі не має відношення до новацій. Повір це дуже негативно вплинуло на людей в окупації, мені дзвонили і з Криму, і з Донбасу - ТБ обрізала Україна, а рашка блокує український контент в інтернеті.
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22.07.2023 14:24 Відповісти
Живущие по российскому IP- адресу украинские сайты смотрят и читают ФБ через VPN.
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22.07.2023 21:29 Відповісти
Задайтесь питанням - який процент людей шарить як це зробити, особливо серед 50+? Навіть серед молоді це буде відсоток до 60%.
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22.07.2023 23:59 Відповісти
Как вы выразились "шарить" не от возраста зависит, а от желания и от поддержки.
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23.07.2023 08:55 Відповісти
Це так, але більшість людей вибирають легкий шлях отримання інформації, а це телевізор, ринок і сусідка.
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23.07.2023 23:52 Відповісти
Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ
Джерело:
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22.07.2023 09:09 Відповісти
Тут ключове слово "Львівський"...та ж сама технологія, що й виділення 500 мільйонів на пам'ятник Голодомору.
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22.07.2023 09:24 Відповісти
Ти за кого голосував у другому турі 2019?
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22.07.2023 09:41 Відповісти
Написав на бюлетні "не підтримую ні блазня-малороса, ні шоколадного олігарха". Таким чином зіпсувавши бюлетень і унеможлививши використання мого голосу для вкиду за один із тих сортів лайна, яке пропонували в меню під назвою "другий тур".
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22.07.2023 09:45 Відповісти
Зеленський малорос?...у Вікіпедії про нього інше написано...
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22.07.2023 10:07 Відповісти
Малорос підкацаплений. І для цього не потрібна Вікіпедія - достатньо подивитеся висери його кварталу.
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22.07.2023 12:57 Відповісти
Ви наївно думаєте, що вони ці бюлетні не передрукували, маючи у своїй владі весь адмінресурс та практично безмежні маніпуляційні можливості?)
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22.07.2023 10:36 Відповісти
на разі не на часі.... але все одно: дуже важливе питання.... деякі виборці хотіли просто "па-пріколу...."
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22.07.2023 09:49 Відповісти
Ми - це Зеленський?
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22.07.2023 09:42 Відповісти
"...для довгострокової оборони ..." вже висувались версії чому не надається швидко зброя для ЗСУ..США бояться раптованого розвалу рашки і невідомого контролю за ядерним потенціалом..якщо развал відбудеться ,то кожен царьок місцевий зробить собі армію невідомо в які руки попаде ядерна кнопка. Вони вже мали проблеми з розпадом савєцкого союзу..Але тоді на заході ,були більш рішучі політики,ніж сьогоднішні соплежуї.
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22.07.2023 09:08 Відповісти
Проблема не тільки в тому, що царьок отримає кнопку. А що царьок не зможе забезпечити безпеку арсеналу, або тупо продасть комусь.
А політики такі самі, і навіть ті самі подекуди.
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22.07.2023 09:21 Відповісти
ось наприклад один з політиків США Карлсон https://www.youtube.com/shorts/X5dsVBq6dbU ..він в дупі мав допомогу Україні.
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22.07.2023 09:23 Відповісти
І такі - були, є, і будуть. Треба вчитися з ними ефективно «працювати».
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22.07.2023 09:34 Відповісти
карлсон политик?)))))осел которого даже с трамповского ссн поперли)
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22.07.2023 09:46 Відповісти
Можешь сколько угодно кривиться, то его там смотрят буквально десятки миллионов, он формирует общественное мнение не хуже какого-либо политика.
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22.07.2023 13:03 Відповісти
очень опасный для нас человек
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22.07.2023 15:13 Відповісти
нащо ти сюди втуляєш цього янкі,чувак? у нас таких карлсонів в ОПУ,Слузі,Кабміні,Міноборони,СБУ.....70%!!!
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22.07.2023 10:06 Відповісти
А які вони вже мали проблеми з розпадом савєцкого союзу?
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22.07.2023 09:40 Відповісти
Чего на Салливана наехали? Спросили бы лучше, как коломойский поживает. И шефиры с зеленскими.
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22.07.2023 09:10 Відповісти
О знову США винні і усі винні, а Україна одна воює і одна вирішує проблеми. Цікаво як, чим. Коштами на фільми, коли мої налоги ідуть на ЗСУ. Може досить про когось.
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22.07.2023 09:11 Відповісти
Ми створюємо ..., а ворог теж не сидить: ВПК працює у три зміни. А повинен робити цей ВПК ? У фашистів після коврових бомбардувань якось стало все погано, і союзники рвонули на Берлін як на авторалі.
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22.07.2023 09:13 Відповісти
Питання в тому, що сторює влада України, окрім крадіжок на десятки міліардів гривень?
Де виробництво дронів?
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22.07.2023 09:24 Відповісти
Нам забороняють стріляти, тим більш щось бомбардувати на рашистській території. Та й чим бомбардувати? Порізали ті тушки, як поросят, кучма ракетами за газ розрахувався, ніхто не вірив, що кацапи теж люди - маємо, що маємо, тобто, нічого...
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22.07.2023 09:24 Відповісти
"Нам забороняють стріляти" - російська пропаганда завжди неконкретна...
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22.07.2023 09:31 Відповісти
это общеизвестные вещи. Все дают оружие с припиской: не стрелять по россии
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22.07.2023 15:14 Відповісти
не тільки рудий долбо***б Кучма,Юлічка віддала дружку Путіну сотні Х-55. а тепер оберігає свою велику ж**пу в Дубаї,хоч Кончу-Заспу русня й так не обстрілює....
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22.07.2023 10:03 Відповісти
Чого забороняють зброєю, отриманою від партнерів? Може через це? У тексті статті "Ньюзвік"(США) розповідає, що за словами неназваних високопосадовців, директор Бернс ще перед вторгненням РФ в Україну, таємно від Конгресу США та влади України, пообіцяв Путіну , що Україна не буде воювати на території РФ", а за це Путін обіцяв не починати широкомасштабну війну проти України, а обмежитись тільки локальними бойовими діями "у формі СВО".
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22.07.2023 10:04 Відповісти
Перестаньте дрочить. Забезпечте дальнобійною зброєю.
Кожен визволений метр нашої землі окроплений кров'ю наших воїнів.
Метр, Карл!!! *****. Нам потрібні дальнобійні ракети!!! Багато ракет...
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22.07.2023 09:30 Відповісти
Коли у людини щось просять і сподіваються це отримати, то роблять це ввічливо.
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22.07.2023 10:02 Відповісти
а де ви діли свої Сапсани,Громи,Коршуни ? чим у вас займається хвалений Южмаш,Хартрон,Луч тощо ?
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22.07.2023 10:04 Відповісти
Від тих підприємств залишились вивіски. І можливо охоронник, пенсіонер, який бачив коли там робили ракети.
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22.07.2023 11:12 Відповісти
Салливан, а можно уже атаковать через территорию РФ? Как-то наступать на минные поля по согласованию с Милли и его другом Герасимовым не сильно получается даже у Залужного. Последний грозился, что мы будем атаковать территорию РФ, но почему-то не атакует. Но говорит. Даже всякие РДК и Русские всякие-там с Белгородского направления отозвали. США и Ермак решили Путину помочь, а то трон шатается?
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22.07.2023 09:30 Відповісти
Як ловко ти прізвище "Зеленський" оминув...плоха работаєм!
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22.07.2023 09:33 Відповісти
Бо путлєр розіграв спектакль "восстанія смєрдов ваґнеров", щоб західні еліти повірили, що трон під сЦарьом дійсно хитається, і глибоко стурбувались. І одразу ж повилазили балакучі голови із заявами, що мета допомоги Україні - ніяким чином не допустити розвалу рашки.
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22.07.2023 09:39 Відповісти
Гнила зажрата піздота. Ну хоча б маски скинули. Нас використовують, як гарматне м'ясо, щоб послабити паРашу, срати вони хотіли на Україну та її долю. А в нас ще й при владі зрадники, кроти фсбшні.
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22.07.2023 12:47 Відповісти
Та так,ще до походу Вагнера,можна було трохи зайти, за добу дві розхерячити Валуйки(осн.хаб)вийти, при цьому всім говорити що то РДК і таке інше, а звідти хоч на Сватово,хоч на Старобільск по їхнім тилам,тепер *поїзд пішов*там закрились.
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22.07.2023 11:45 Відповісти
А ще платформа F-16 потрібна вже зараз для прикриття наступу ЗСУ, як штурмовик та винищувач і , увага, пане Селіван, давно потрібна для прикриття населених пунктів, підприємств та інфраструктури тилу України складова частина системи ППО в режимі літаючого ЗРК.
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22.07.2023 09:34 Відповісти
А де людей здорових наберуть у "посилену армію майбутнього", Салліван не підкаже? Невже у Штатах? 🤔 З таким темпом псиавки літаків і далекобійних засобів серед українців молодих і водночас здорових не залишиться.
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22.07.2023 09:38 Відповісти
а київських партнерів ти не хочеш оцінити? там все чьотко? неозорі маси наших новеньких Оплотів.Нептунів,Сапсанів,Громів,Коршунів,Богдан і т.д. вже активно громлять кацапсько-фашистські орди?
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22.07.2023 09:57 Відповісти
Літаки мають ще десь безпечно базуватись - правильно ? Щоб їх не розбомбили на літовищах як Байрактари під Харковом. До речі у нас і летовищ не густо, якраз перед самітом НАТО були потужні влучання в ці критичні об'єкти. Не можуть інші країни зробити все за нас.
В першу чергу треба питати з клованів.
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22.07.2023 09:53 Відповісти
незадовго до початку війни,кловани,насупивши брови, суворо питали в Америка: чому ми й досі не в НАТО? а пересічним не суворо,а грайливо,кловани казали: війна то фейк,не слухайте панікерів з НАТО,вас ждуть весняні,веселі шашлики....забули?
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22.07.2023 10:00 Відповісти
ми створюємо сили майбутнього для України завтра Джерело:

Хочешь мира, готовься к войне. Ця логіка має право на існування.

Мабуть, тепер вже і те умовне "завтра " для України не буде мирним, ящик пандори легко відкрити, та важко закрити '.

Всі покою щиро прагнуть,
Та не в єден гуж всі тягнуть,
Той направо, той наліво,
А всі браття, то-то диво!

Причини Руїни
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%97%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=25

Виникнення гострих соціальних конфліктів та охоплення значної частини народу бунтівними настроями.

Загострення суперечок в середовищі української державної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики.

Відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами.

Слабкі державницькі традиції, низький рівень політичної свідомості українців.

Частіше за все під Руїною розуміють період від смерті гетьмана https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Богдана Хмельницького (1657) до початку гетьманства https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0 Івана Мазепи (1687).
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22.07.2023 09:48 Відповісти
Поки світ витягує нас за вуха з прірви, зелена влада підкидає земельки на могилу.

Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
Кабмін Шмигаля повернув голографічну акцизну стрічку на цигарки і алкоголь, за що з бюджету заплатять 9 млрд грн, і не кому небудь, а кінцевому бенефеціару фірми "Полі-Сервіс"Юрію (Краматорському) Сидоренку, партнеру Медведчука.
Продавив це рішення Арахамія за хабар 15 млн уо
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22.07.2023 09:51 Відповісти
Це ви про арахамію, зе і подоляка на переговорах в Туреччині чи в бульбашів? Чи про Оман?
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22.07.2023 10:02 Відповісти
Показати здатність до діалогу і погодитись на умови - це дві великі різниці. Минула влада погодилась на умови і отримала заморожений конфлікт, чому ви це не критикуєте?
Думаю Зе будь якої миті може підписатись під черговий Мінськ 3, але чомусь при Порошенкові це вважалось"перемогою", а при Зеленському якого так і не змусили на подібний крок - зрадою.
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22.07.2023 10:18 Відповісти
Ти коли краще жив - при Порошенку, чи при Зеленському?
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22.07.2023 10:28 Відповісти
Проблема в тому що Порошенко вів діалог і виходив з обставин на ті дні, а потім просто будував ЗСУ для майбутнього. Зеленський же виконує домашнє завдання по знищенню України. Якщо учора на 35 мільйони допомога Порошенко вийшла до артилерії, то зеболото такі ж кошти на сумнівні серіали виділили. До речі, не на прохання того ж міністра культури, а того хто зніматиме фейк про щось. Особисто попросив, а бригади збирають кошти на дрони. Політик і клоун використовували різні діалоги.
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22.07.2023 10:36 Відповісти
І ви вважаєте що краще велика війна, в якій ми не можемо перемогти самостійно ?
Знищені міста. Розбомблена вщент економіка. Шалена еміграція молодого населення, яке в більшості не повернеться. Це 8 мільйонів !! Не кажу вже про розсип плюсів на кладовищах, тисячах людей без кінцівок і з психологічними травмами.
От чого нам бракувало для щастя ! Війни , щоб у кожну хату прийшла.
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22.07.2023 10:48 Відповісти
Ви тільки підтверджуєте те що я написав. Бо коли Порошенко намагався запобігти "великій війні" - то це правельне рішення, а коли у Зе вистачило розуму відмовитись від подальших поступок, то це погано.
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22.07.2023 10:55 Відповісти
А чим Порох поступився ?
Він території розміновував ? Війська відводив ? Не називав ворога ворогом ? Відновлював співпрацю економічну і культурну ? Ставив у владу зрадників і рос агентів ?
Нє. Він озброював армію, посилював економіку, розвивав українську культуру, зростив пласт українських офіцерів і прямував на захід.
По моєму різниця дуже кидається в очі.
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22.07.2023 11:00 Відповісти
Якщо ворога назвати ворогом, а війну війною, поясніть чому тоді в інтервью Залужний сказав це:

- У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право, - сказав Валерій Залужний.

Бо ніхто так і не зафіксував що росія є агресором, а за міжнародним правом у нас громадянська війна. Тому й надалі московити будуть висувати звинувачення, фактично всім без виннятку хто тримав зброю в руках.
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22.07.2023 14:01 Відповісти
Завдяки минулоі влади більшість населення війну не відчувало зовсім.Багатьох цікавило не відновлення теріторіальной цілістності,сувернітету,економікі а пенсіі,тарифи,зарплати цим і воспользавалась російська пропогандиська машина з допомогою алігорхічних каналів,соцсітей,відеохостингів привела до влади те, що зараз керує краіною.Людей які зовсім не розуміють,що таке політика(зовнішня і внутрішня)це навіть не популісти а просто "циркове шоу" ,яке коштує дуже дорого-життя.
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22.07.2023 11:46 Відповісти
Коли погодитись на умови москалів більшість населення теж тимчасово не відчуватиме війни, але чи відкидає це можливість війни в майбутньому?
"Багатьох цікавило не відновлення теріторіальной цілістності,сувернітету,економікі" - який сенс тоді в державі?
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22.07.2023 11:59 Відповісти
А де ви побачили виправдання цих м...даків в моїх словах. Я про тих, хто, свідомо, зливає наших хлопців у цій війні. Дадуть нормальну зброю і ніякі омани не допоможуть...
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22.07.2023 12:45 Відповісти
А що зброя Наразі не нормальна? Хлопці з ЗСУ дякують.
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22.07.2023 13:16 Відповісти
А до чого тут це? Корупція що при одному, що при іншому - плюс-мінус на одному рівні. Голови людям засрали завдяки медведчуківським каналам, якого не Зе приволік в Україну. А ще Порошенко показав що на нього можна тиснути - підписавши два мінськи, а по факту заморозивши війну на майбутнє.
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22.07.2023 10:41 Відповісти
Якщо для вас корупція "при одному і другому плюс- мінус на одному рівні", то у вас щось з очами.
Мінські Порошенка, зупинили кацапів.
Оман Зеленського, забезпечив повномаштабне вторгнення.
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22.07.2023 10:44 Відповісти
Что-то зеленым кацапом запахло!
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22.07.2023 10:55 Відповісти
Типовий представник фан-клубу кварталу 95.
Війну заморожували, щоб кацапи не обстрілювали міста, щоб створити армію, оборонку і відновити економіку.
Після оманських домовленостей Зеленського, армія активно скорочувалась, економіка, енергетика, оборонна промисловість нищилась.

То як на вашу думку, що спровокувало напад *****, зміцнення армії, часів Порошенка, чи її скорочення Зеленським?
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22.07.2023 10:56 Відповісти
Москалі теж озброювались, а ще потрібно враховувати той факт що путін адекватно не оцінював ситуацію і відштовхувався від звітів, а не від реального стану речей. Тому цієї війни фактично не можна було запобігти - хіба що відтермінувати якимись поступками.
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22.07.2023 11:06 Відповісти
Наче ж не складне питання?
"То як на вашу думку, що спровокувало напад *****, зміцнення армії, часів Порошенка, чи її скорочення Зеленським?"
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22.07.2023 11:11 Відповісти
"заморожували" - хто саме не пише...ще один російський агітатор спалився.
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22.07.2023 10:56 Відповісти
Та ти що , москаль спалився

Заморожений конфлікт - це ситуація, коли активна збройна фаза https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікту була припинена, але сам конфлікт не вирішується на задоволення учасників бойових дій.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82#cite_note-:0-1 [1]
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22.07.2023 16:52 Відповісти
поводяться так якначебто точно знають що трамп програє байдену знову.
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22.07.2023 10:52 Відповісти
Трамп може, але там ще Десантіс є, такий же. Тай навряд чи американці будуть голосувати за 80-літнього діда знову.
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22.07.2023 12:52 Відповісти
десантіс там як гончаренко в партії порошенка. він є але тільки для галочки, поки є трамп.
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22.07.2023 13:06 Відповісти
Пи*дабол.
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22.07.2023 13:05 Відповісти
шо то Саллі розбушувався. Кожен день щось говорить. І взагалі,так назаглядався х...... в "очі" що став чистим путінферштейн. Впевнився, ірландський соціаліст, що х..... не буде давати аятоллам Міги, от і заговорив про Атакамси. Нема в нього літаків та вертольотів, все пусті погрози, пітерські понти.
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22.07.2023 13:34 Відповісти
"винищувачі важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України "

совсем недавно амеры блокировали эту передачу и пели совсем другое.
Шо се стало?
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22.07.2023 15:19 Відповісти
 
 