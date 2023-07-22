Салліван: "Ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра"
Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що США не лише допомагають Україні озброєнням та військовою технікою для проведення нинішнього контрнаступу, а й посилюють її на майбутнє.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю на Безпековому форумі Aspen, відповідаючи на запитання ведучого щодо постачання Україні винищувачів F-16.
"Ми швидко просуваємося в цьому питанні вперед, Україна має бути в змозі справді ефективно управляти цими F-16 і використовувати їх", – сказав він, наголосивши на співпраці із союзниками щодо підготовки українських пілотів, а також майбутнього обслуговування літаків.
"Так що ця робота ведеться повним ходом, і ми збираємося працювати якомога швидше, аби мати можливість надати цей потенціал Україні", – додав він.
На переконання Саллівана, "винищувачі важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України".
"Таким чином, ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра. І саме цьому насправді присвячена значна частина цієї роботи", – зазначив він.
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На фоні постійного саботажу у стримуванні поставок зброї до України,
він робить заяви « як усе гарно та який він молодець»!
Ні одному слову Саліван віріти неможливо!
Почнемо з азів.
На літо в наше місто приїздять київські гості, до батьків. Привозять онуків. І що відбувається. Ти просто чуєш як мамка спілкується з тобою українською, бо ж вона виросла на заході, а дитині відповідає кацапською. З дитинства у нас вирощують кацапів.
Ну йоли ж пали ! Наприклад італійці в еміграції обов'язково навчають своїх дітей італійської. І французи, і німці, і іспанці. Та ВСІ. У нас у власній державі україномовні батьки і досі виховують кацапів. Я просто у шоці. Вчать ворожою мовою навіть у війну.
А потім - нас КИНУЛИ.
Ми дуже програємо кацапам у цьому.
Скажіть а ми так і мали лишатись на старих технологіях, якщо світ користується новим ?
Проблема не в тому що перевели на цифрове телебачення. Українського продукту мало. Це треба розвивати. А зелені кловани закрили дитячий україномовний телеканал Малятко. Буквально місяць тому.
Джерело:
А політики такі самі, і навіть ті самі подекуди.
Де виробництво дронів?
Кожен визволений метр нашої землі окроплений кров'ю наших воїнів.
Метр, Карл!!! *****. Нам потрібні дальнобійні ракети!!! Багато ракет...
смєрдовваґнеров", щоб західні еліти повірили, що трон під сЦарьом дійсно хитається, і глибоко стурбувались. І одразу ж повилазили балакучі голови із заявами, що мета допомоги Україні - ніяким чином не допустити розвалу рашки.
В першу чергу треба питати з клованів.
Хочешь мира, готовься к войне. Ця логіка має право на існування.
Мабуть, тепер вже і те умовне "завтра " для України не буде мирним, ящик пандори легко відкрити, та важко закрити '.
Всі покою щиро прагнуть,
Та не в єден гуж всі тягнуть,
Той направо, той наліво,
А всі браття, то-то диво!
Причини Руїни
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%97%D0%BD%D0%B0&action=edit§ion=25
Виникнення гострих соціальних конфліктів та охоплення значної частини народу бунтівними настроями.
Загострення суперечок в середовищі української державної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики.
Відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами.
Слабкі державницькі традиції, низький рівень політичної свідомості українців.
Частіше за все під Руїною розуміють період від смерті гетьмана https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Богдана Хмельницького (1657) до початку гетьманства https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0 Івана Мазепи (1687).
Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
Кабмін Шмигаля повернув голографічну акцизну стрічку на цигарки і алкоголь, за що з бюджету заплатять 9 млрд грн, і не кому небудь, а кінцевому бенефеціару фірми "Полі-Сервіс"Юрію (Краматорському) Сидоренку, партнеру Медведчука.
Продавив це рішення Арахамія за хабар 15 млн уо
Думаю Зе будь якої миті може підписатись під черговий Мінськ 3, але чомусь при Порошенкові це вважалось"перемогою", а при Зеленському якого так і не змусили на подібний крок - зрадою.
Знищені міста. Розбомблена вщент економіка. Шалена еміграція молодого населення, яке в більшості не повернеться. Це 8 мільйонів !! Не кажу вже про розсип плюсів на кладовищах, тисячах людей без кінцівок і з психологічними травмами.
От чого нам бракувало для щастя ! Війни , щоб у кожну хату прийшла.
Він території розміновував ? Війська відводив ? Не називав ворога ворогом ? Відновлював співпрацю економічну і культурну ? Ставив у владу зрадників і рос агентів ?
Нє. Він озброював армію, посилював економіку, розвивав українську культуру, зростив пласт українських офіцерів і прямував на захід.
По моєму різниця дуже кидається в очі.
- У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право, - сказав Валерій Залужний.
Бо ніхто так і не зафіксував що росія є агресором, а за міжнародним правом у нас громадянська війна. Тому й надалі московити будуть висувати звинувачення, фактично всім без виннятку хто тримав зброю в руках.
"Багатьох цікавило не відновлення теріторіальной цілістності,сувернітету,економікі" - який сенс тоді в державі?
Мінські Порошенка, зупинили кацапів.
Оман Зеленського, забезпечив повномаштабне вторгнення.
Війну заморожували, щоб кацапи не обстрілювали міста, щоб створити армію, оборонку і відновити економіку.
Після оманських домовленостей Зеленського, армія активно скорочувалась, економіка, енергетика, оборонна промисловість нищилась.
То як на вашу думку, що спровокувало напад *****, зміцнення армії, часів Порошенка, чи її скорочення Зеленським?
"То як на вашу думку, що спровокувало напад *****, зміцнення армії, часів Порошенка, чи її скорочення Зеленським?"
Заморожений конфлікт - це ситуація, коли активна збройна фаза https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікту була припинена, але сам конфлікт не вирішується на задоволення учасників бойових дій.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82#cite_note-:0-1 [1]
совсем недавно амеры блокировали эту передачу и пели совсем другое.
Шо се стало?