Салліван: "Ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра"

Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що США не лише допомагають Україні озброєнням та військовою технікою для проведення нинішнього контрнаступу, а й посилюють її на майбутнє.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю на Безпековому форумі Aspen, відповідаючи на запитання ведучого щодо постачання Україні винищувачів F-16.

"Ми швидко просуваємося в цьому питанні вперед, Україна має бути в змозі справді ефективно управляти цими F-16 і використовувати їх", – сказав він, наголосивши на співпраці із союзниками щодо підготовки українських пілотів, а також майбутнього обслуговування літаків.

"Так що ця робота ведеться повним ходом, і ми збираємося працювати якомога швидше, аби мати можливість надати цей потенціал Україні", – додав він.

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На переконання Саллівана, "винищувачі важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України".

"Таким чином, ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра. І саме цьому насправді присвячена значна частина цієї роботи", – зазначив він.

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