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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Упродовж минулої доби окупанти здійснили 85 обстрілів по 22 населених пунктах Запорізької області

область,запорізька

Минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти у трьох районах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів.

Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів. Обійшлося без постраждалих.

76 артилерійських ударів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Чарівного, Малинівки, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського. Ворог здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій області

Автор: 

обстріл (28274) Запорізька область (3574)


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Можно уточнить - 85 ОБСТРЕЛОВ или 85 ВЫСТРЕЛОВ из орудий, потому что по опыту знаю - для современных "журналистов" нет раздельных понятий "выстрел", "обстрел" или "атака", для них это какаразница.
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22.07.2023 11:25 Відповісти
 
 