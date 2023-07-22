Упродовж минулої доби окупанти здійснили 85 обстрілів по 22 населених пунктах Запорізької області

Минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти у трьох районах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів.

Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів. Обійшлося без постраждалих.



76 артилерійських ударів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Чарівного, Малинівки, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського. Ворог здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове", - йдеться в повідомленні.

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