Вночі ворог запускав "Шахеди" для розвідування сил ППО на Півдні, - ОК "Південь"

Минулої ночі захисники України знищили п’ять ворожих дронів Shahed на Півдні нашої країни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників, і це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" у нашій зоні відповідальності. Сили оборони відпрацювали по трьох, які були спрямовані через Миколаївщину в центр України. Всі три було знищено над територією Кіровоградщини та Миколаївщиною, а ще два - над Дніпропетровщиною. Це невеличка хвиля "Шахедів", спрямована на розвідування реагування сил ППО", - сказала Гуменюк.

За її словами, активізація розвідувальних безпілотників свідчить про те, що ворог намагається збирати інформацію, зокрема, про припортову інфраструктуру. Активність російських БпЛА спостерігається з акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя, додала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО

Як повідомлялося, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.

Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.

Також Цензор.НЕТ писав, що минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.