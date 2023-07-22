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Новини
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Арешт терориста Гіркіна може розлютити російських блогерів та деяких військовослужбовців, - британська розвідка

гіркін

Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін вже давно критикує Міністерство оборони Росії, однак останнім часом його критика посилилася. Його арешт може розлютити військових блогерів РФ та деяких військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії у Twitte.

"Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в "екстремізмі" 21 липня 2023 року", - пише пресслужба.

Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує Міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ

Затримання терориста, ймовірно, розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.

"Хоча Гіркін не є союзником групи "Вагнера", він, імовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", - пише пресслужба.

Також читайте: Арешт терориста Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, - ISW

Автор: 

арешт (2520) розвідка (3856) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+17
Нехай вони там зжеруть один одного!
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22.07.2023 09:43
+16
хЕР всі ложили на їхнє розтройство))
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22.07.2023 09:41
+16
Я думаю, ймовірно, що щось, ймовірно, буде. Бо якщо, ймовірно, цього не буде, ймовірно, трапиться щось, ймовірно, інше. Тому що, ймовірно, аналітики ніколи, ймовірно, не помиляються.
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22.07.2023 09:50
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Деякі вже піну пускають -- деякі б*ються як припадочні -- але це не масово .
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22.07.2023 09:41 Відповісти
З цього приводу згадалис слова із пісні Висоцького:
Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков.
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22.07.2023 09:52 Відповісти
"... білась нєчість грудью к грудью і друг дура ізвєла, стало в лєс ходіть безбоязнєнно..."
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22.07.2023 10:38 Відповісти
Буде не "клуб розлючених патріотів", а "клуб опущених ідіотів"
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22.07.2023 10:12 Відповісти
Так на росії було ЗАВЖДИ.
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22.07.2023 10:17 Відповісти
хЕР всі ложили на їхнє розтройство))
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22.07.2023 09:41 Відповісти
Нехай вони там зжеруть один одного!
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22.07.2023 09:43 Відповісти
Таке враження, що ЦРУ та Мі6 грають в тупий та ще тупіший.
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22.07.2023 09:43 Відповісти
З вами грають? Вгадайте хто тупим опинитися в кінці гри?
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22.07.2023 15:33 Відповісти
клуб посаженных патриотов)))
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22.07.2023 09:44 Відповісти
Посаженных на швабру...
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22.07.2023 11:44 Відповісти
Може розлютити🤔 І шо🧐 Уй, як стрррррашно😝😝😝😝😝 Українським Хаймарсам, якось на те вольфрамово-кульково *****, аж 180000 тисяч раз 🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐🐐🐷🐷🐷🐷
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22.07.2023 09:44 Відповісти
" розлютити"???----Справжньою,буває,тільки - Українська Лють!,,у кацапів,переважно--загальнокацапський Сказ!,
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22.07.2023 09:59 Відповісти
І що ті розлючені зроблять? Нічого. Всі вони підари.
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22.07.2023 09:47 Відповісти
Терпила - истинно русский состав характера и ума !!!!
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22.07.2023 10:19 Відповісти
Як нічого? На пляшку присядуть - національна забавка Кацапов.
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22.07.2023 15:35 Відповісти
розлючені російські блогери- це страшно!
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22.07.2023 09:49 Відповісти
Я думаю, ймовірно, що щось, ймовірно, буде. Бо якщо, ймовірно, цього не буде, ймовірно, трапиться щось, ймовірно, інше. Тому що, ймовірно, аналітики ніколи, ймовірно, не помиляються.
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22.07.2023 09:50 Відповісти
Не може бути такого, щоб нічого не було (Й.Швейк)...
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22.07.2023 12:01 Відповісти
І що? "Клуб рассерженних патріотов" перетвориться на "клуб обіжєнних патріотов". А будуть забагато киздіти - теж на кічу поїдуть.
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22.07.2023 09:51 Відповісти
И скоро лапотным блогерам объявят:
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22.07.2023 09:51 Відповісти
Такое глобальное непонимание реалий разведок Запада и вылилось в то, что нам Милли давал 72 часа до захвата Киева и соответственно в то, что оружия по причине нашего будущего проигрыша нам не давали слишком долго.
Гиркина блогеры и военные ненавидят, они там все ненавидят друг друга. Один дурак Губарев вышел на пикет, но только потому, что он шизофреник и умственно отсталый.
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22.07.2023 09:51 Відповісти
Разозлятся - поедут на кичу вслед за "эмша" (Андрей Пыж)
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22.07.2023 09:57 Відповісти
Будь-які бурління говен на балалайні вітаються і заохочуються як передвісники типово кацапського кривавого і безжального бунту із наступним розпадом немитої на благо всієї планети.
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22.07.2023 10:00 Відповісти
ДУЖЕ ТОЧНЕ визначення !!!! 100 % !!!
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22.07.2023 10:21 Відповісти
Etogo terorista davno nado bylo posadit,strano sto u rezima putlera bil takoj kritik.Teper tolko povar mozet govorit sto xocet,ego do six por bojitsia putler
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22.07.2023 10:00 Відповісти
То сядуть оті "розлючені блохери" поряд з гіркіним . Складається враження що Захід абсолютно не розуміє - що таке росія.
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22.07.2023 10:00 Відповісти
Як би Захід розумів, що таке паРаша, цієї б війни не було б, бо ***** посадили б на бутилку ще після Грузії, а не влаштовували "пєрєзагрузкі". Ідіоти інфантильні.
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22.07.2023 12:33 Відповісти
росіяни настільки серливі, що ніхто нікуди не вийде. під суд прийшло чоловік 10, і то видать всім губарєв приплатив)
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22.07.2023 10:02 Відповісти
Это прекрасно. Видимо, у них каждый сам за себя. И когда начнется реальная смута, каждый будет тянуть одеяло на себя. Может появиться много центров влияния, которые будут бороться за власть, и чем больше их будет, тем сложнее им будет договориться между собой, что нам, собственно и нужно.
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22.07.2023 10:21 Відповісти
Вони й за пуйла не вийдуть, якщо того в"язати будуть.
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22.07.2023 10:07 Відповісти
На митинг россиян могут выгнать только заградотряды ))
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22.07.2023 10:17 Відповісти
В знак протеста русня может только собственные яйца прибить гвоздём к брусчатке - такое было уже. Загуглите - "Павленский яйца"
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22.07.2023 10:23 Відповісти
Це, доречі, виключення з русні. Як у кожному правелу
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22.07.2023 10:46 Відповісти
It was performance, he didn't protest.
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22.07.2023 10:51 Відповісти
Павленский - обычная эфэсбэшная ****
Сладко живущая в Париже
Его прибитые яйца - это операция внедрения
Сегодня он ведет работу по нахождению агентуры
В среде французских художников
Русские спецслужбы таких,как Павленский ,или Шарий
Подонков,жаждущих славы
Всегда умели использовать
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22.07.2023 12:10 Відповісти
Цікаво, воно вже жалкує, що полізло на Донбас у 2014....
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22.07.2023 10:40 Відповісти
І почнеться ............................ шторм в філіжанці.
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22.07.2023 10:47 Відповісти
не може. історія з навальним тому доказ.

захід вкотре показав що не розуміє як влаштовані автократичні держави.
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22.07.2023 10:55 Відповісти
Полтора года идет война,а здесь,типа патриоты,продолжают читать и копировать путинский пропагандошный РБК.
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22.07.2023 10:59 Відповісти
Війна йде років 9 вже. 1,5 року повномасштабна.
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22.07.2023 15:38 Відповісти
А цензор як посилався на цапськи медіа, так і посилається.
УП почав хєрню писати - і на них посилаються.
Самих зашкварних вибирають
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22.07.2023 22:49 Відповісти
їх не розлючує навіть коли їхніх власних дітей перетворюють на смердюче м'ясо. Покіздять дня три під водочьку і забудуть
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22.07.2023 11:01 Відповісти
Не смішіть, якщо військові блохери росії будуть незгодні, їх теж арестують за тероризм, а розлючені військові росії зовсім будуть відсутні, це раби, що їм скажуть, те і будуть робити.
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22.07.2023 11:04 Відповісти
Все там буде як завжди у них - сьорбнуть по літру, підуть у баню. А потім хтось кине портянки на каміння. Вонізма, дим. Напились, переїблись...
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22.07.2023 11:18 Відповісти
І що то дасть? Мабуть, висловлять "глубокую обєспакоєнность" і навколішки будуть "настойчіва трєбавать атпустіть ґіркіна-стрєлкова"... а, може, "апустіть"? Розлючений раб жалюгідний...
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22.07.2023 11:45 Відповісти
Да они итак уже рассерженые патриоты. Максимум шо они сделают - переименуют "клуб рассерженых патриотов" на "бунт рассерженых патриотов", но на большее они неспособны. Так и будут бунтовать на коленях у себя на кухнях.
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22.07.2023 11:45 Відповісти
Британський розвідці - це спецоперація гру гш рф - по террорісту гіркіну. Пильнуйте два кордни - Україна_Польща, та белораша- Литва.
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22.07.2023 11:53 Відповісти
Шо "путєнНапдьот, ВаршрвуЗаТриДня" ?🤣🤣🤣 "ой баюсь , баюсь, баюсь..." 🤣🤣🤣
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22.07.2023 15:41 Відповісти
Так,підуть ці розлючені по своїх кухнях зі словами ПАЗОР пити горілку,на тому й все.
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22.07.2023 12:02 Відповісти
та випустять,
х*йло просто має показати своїм рабам що воно тіпа хазяін і тіпа все по плану,
тому і пригожина відпустили
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22.07.2023 12:19 Відповісти
И что с того?
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22.07.2023 13:04 Відповісти
І що нам ті розлючені блогери?! Хіба що смород з московітських болот посилиться.
"Ой, баюс-баюс-баюс!!!" (с)
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22.07.2023 13:06 Відповісти
 
 