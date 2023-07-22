Арешт терориста Гіркіна може розлютити російських блогерів та деяких військовослужбовців, - британська розвідка
Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін вже давно критикує Міністерство оборони Росії, однак останнім часом його критика посилилася. Його арешт може розлютити військових блогерів РФ та деяких військових.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії у Twitte.
"Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в "екстремізмі" 21 липня 2023 року", - пише пресслужба.
Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує Міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.
Затримання терориста, ймовірно, розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.
"Хоча Гіркін не є союзником групи "Вагнера", він, імовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", - пише пресслужба.
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Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков.
Гиркина блогеры и военные ненавидят, они там все ненавидят друг друга. Один дурак Губарев вышел на пикет, но только потому, что он шизофреник и умственно отсталый.
Сладко живущая в Париже
Его прибитые яйца - это операция внедрения
Сегодня он ведет работу по нахождению агентуры
В среде французских художников
Русские спецслужбы таких,как Павленский ,или Шарий
Подонков,жаждущих славы
Всегда умели использовать
захід вкотре показав що не розуміє як влаштовані автократичні держави.
УП почав хєрню писати - і на них посилаються.
Самих зашкварних вибирають
на коленяху себя на кухнях.
х*йло просто має показати своїм рабам що воно тіпа хазяін і тіпа все по плану,
тому і пригожина відпустили
"Ой, баюс-баюс-баюс!!!" (с)