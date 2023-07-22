​​4 людини загинули та 3 зазнали поранень унаслідок обстрілу Нью-Йорка на Донеччині

Ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня 2023 року, близько 19:05, збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.



Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя - рештки їхніх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.



Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув.



Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги", - повідомили в прокуратурі.

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Зазначається також, що вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди. Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється.

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