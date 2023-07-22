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​​4 людини загинули та 3 зазнали поранень унаслідок обстрілу Нью-Йорка на Донеччині

донеччина

Ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня 2023 року, близько 19:05, збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя - рештки їхніх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув.

Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги", - повідомили в прокуратурі.

Також читайте: Ввечері 21 липня росіяни здійснили 3 авіаудари по Донеччині - поранено 4 людини

Зазначається також, що вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди. Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється.

Також читайте: Росіяни минулої доби вбили 6 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347)


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22.07.2023 10:41 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі невинно убитих до Царства Небесного!
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22.07.2023 11:37 Відповісти
 
 