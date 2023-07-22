Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі, - Федоров

Окупанти продовжують звозити до Мелітополя військову техніку, яка далі прямує на Запорізьку лінію фронту.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують звозити до Мелітополя майбутній металобрухт. Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об’їздних дорогах, так і по центральних вулицях.



Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів", - написав він.

Крім того, Федоров зазначив, що Мелітополь заполонили ворожі "Тигри".



"На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п’яні рашисти провокують ДТП. Вчора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. За інформацією очевидців після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом"", - додав Федоров.

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