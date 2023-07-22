Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі, - Федоров
Окупанти продовжують звозити до Мелітополя військову техніку, яка далі прямує на Запорізьку лінію фронту.
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують звозити до Мелітополя майбутній металобрухт. Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об’їздних дорогах, так і по центральних вулицях.
Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів", - написав він.
Крім того, Федоров зазначив, що Мелітополь заполонили ворожі "Тигри".
"На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п’яні рашисти провокують ДТП. Вчора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. За інформацією очевидців після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом"", - додав Федоров.
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Це десь на Ростові? Обосрандр невський то ж вроді мокшанський виродок?
Швець каже шо льотчики Байдена кажуть шо ці літаки, по перше - збивати будуть, а по друге - МіГ 29 модернізовані, якраз просять ВПС наші, а за ф-16 - кричать чиновники, котрим будуть "комісійні" виплати.
Байден дай ракети - а ДЕ твої ракети?
і де Єрмак? офігіти просто - з кротом при "президенті" кричати про байдендай. а хуху не хохо?
клоуни. подивитись просто на реготливого яйцерєзнікаффа і суроре заросле ....... тьху! істоту у футболці.
навіть з Трампом як воно сиділо, пошукай фото - як обісране.
шкода з Патрушевим в Омані нема фото, бо там воно певно в колінно-локтєвій було.
Воллей, дай авіаносці!!!111 а нє то шашлики всє разбросаєм.
Занято, извини, автоответчик говорит - "курс корабл* знае.ТЕ"
а "больше не у кого" = ты Лжец.
больше есть очень даже у кого
А евреев модернизировать их ты лично уломаешь?
не треба довіряти усьому,що Швець каже.Він рупор Байдена,тому він не те ще розкаже,з якою причини нам не потрібно давати літаки.
а ще те ж саме про "бохоізбраних".
просто тупо статистика.
Так из их их битума ж построены,имеют право.
І раз уже за Федорова - то його поміняли з кацапського полона. А деяких більш достойних - ще ні.
2) у кацапів заводи по ремонту і модернізації техніки проацюють у 3 зміни, а совкової техніки у них - тисячі.