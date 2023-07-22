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У Криму вибухи. Аксьонов каже про "спробу нальоту" безпілотників. Місцевий телеграм-канал повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром. ВIДЕО

В окупованому Криму чути вибухи. Кримський маріонетка Сергій Аксьонов повідомив про спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об’єкти Червоногвардійського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова. 

"Противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об'єкти Червоногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", - зазначає він.

Аксьонов також просить зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Тим часом, місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили рух автотранспорту Кримським мостом, - росЗМІ

У Криму вибухи. Аксьонов каже про спробу нальоту безпілотників. Місцевий телеграм-канал повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром 01

Автор: 

вибух (4439) Крим (14133) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+62
Сезон "Це не ми" плавно переходить у сезон "Так, це ми, і що?"
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22.07.2023 11:26
+48
Поки не почнемо розстрілювати падлюк це не припиниться.
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22.07.2023 11:39
+45
Та всьо нормально. Чого вони нервують?
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22.07.2023 11:27
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Сезон "Це не ми" плавно переходить у сезон "Так, це ми, і що?"
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22.07.2023 11:26 Відповісти
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22.07.2023 12:39 Відповісти
Кажуть, що у Крим завезли 700 тисяч кацапів.
Не промахнешся...
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22.07.2023 17:55 Відповісти
доведеться топити, бо закопувати землі шкода, а палити дров і газу.
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22.07.2023 22:16 Відповісти
А рибу не шкода?)
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23.07.2023 15:58 Відповісти
так корм же
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23.07.2023 19:03 Відповісти
А потім цю рибу їсти?)
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26.07.2023 15:00 Відповісти
а та, що ти їси думаєш чим харчується, ну не трупами людей, трупами інших риб чи тварин.
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26.07.2023 17:23 Відповісти
Та всьо нормально. Чого вони нервують?
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22.07.2023 11:27 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
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22.07.2023 11:27 Відповісти
На Житомирщині якась криса здала наші склади. Теж вибух був.
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22.07.2023 11:28 Відповісти
Поки не почнемо розстрілювати падлюк це не припиниться.
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22.07.2023 11:39 Відповісти
"Єрмаку я доверяю" (с)...
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22.07.2023 13:07 Відповісти
Браво, квітне бавовна 💛💙
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22.07.2023 11:28 Відповісти
Слава ЗСУ!
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22.07.2023 11:28 Відповісти
Ворога поборемо! https://www.youtube.com/shorts/Bb_uFDSR60U https://www.youtube.com/shorts/Bb_uFDSR60U
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22.07.2023 12:42 Відповісти
Не хвилюємося і спостерігаємо за димом з полум'ям. Нехай бавовнятко бавиться.
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22.07.2023 11:28 Відповісти
"Кое кто любит погорячей" 😂
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22.07.2023 11:28 Відповісти
Спроби і є спроби -- може завтра вдастя
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22.07.2023 11:29 Відповісти
А что що горить чорним пламенем?
То на нєфтєбазі листя палять ? 😂
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22.07.2023 11:32 Відповісти
То палят нефтедоллары. Оставляют скрепные фубли
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22.07.2023 11:41 Відповісти
Спроба - це коли намагалися, але не вийшло. На відео результат, що все вийшло. Яка ж це спроба?
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22.07.2023 11:42 Відповісти
"Требуйте крабов и горящие путьовки в Крым!" 😂
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22.07.2023 11:30 Відповісти
То бавовна розквітає
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22.07.2023 11:31 Відповісти
тільки скати не забувайте міняти ! 😂
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22.07.2023 11:33 Відповісти
бо інакше біда може бути 😂
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22.07.2023 11:42 Відповісти
Вовремя свалила из нашего Крыма! 💙💛
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22.07.2023 12:47 Відповісти
Гоблин аксенов с его оптимизмом уже каждую новость должен начинать со слов песни "Всё хорошо, прекрасная маркиза" )))
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22.07.2023 11:32 Відповісти
Та ні! Він не співати має, а слухати кобзона з першого ряду в маліновом піджакє..
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22.07.2023 13:31 Відповісти
Ну шо кримнаші, як справи в чумадані без ручки? Ви там дєржітєсь єслі чо.
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22.07.2023 11:33 Відповісти
спроба так спроба, аби горело как следует.
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22.07.2023 11:34 Відповісти
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22.07.2023 11:34 Відповісти
Кримський міст не працює це добре
І це є закона ціль
Але якось дивують західні політики кажуть контрнаступ повільний
Він не може бути швидким бо зброї мало надали
А також Україна не Росія людей треба також берегти
Крим звільнити можуть і без заходу на територію
Міст зруйнують і якщо окупанти втратять сухопутний коридор Крим буде заблокований і постійно обстрілюваний
Це те ж саме як і зміїний острів
Тільки більше часу потрібно
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22.07.2023 11:37 Відповісти
менше!
менше часу для Криму потрібно, ніж для Зміїного

в Криму більше 4 млн. "чєловєков" .
і всі істи хотять 😁
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22.07.2023 11:46 Відповісти
Древні називали ********* "країна андрофагів" (людожерів)...
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22.07.2023 13:35 Відповісти
А тепер це країна копрофагів(говножерів)
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23.07.2023 15:55 Відповісти
Якщо враховувати кількість хімії в тому що вони жеруть то таки "так".
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23.07.2023 16:27 Відповісти
То не ми.
унІхнєт самальйотов унІх дІрІваяниє автамати.
АДАКАЖІ
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22.07.2023 11:37 Відповісти
аксьонов ,дятел,тебе уже гиркин и губарев привет передают, что б сухари сушил
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22.07.2023 11:38 Відповісти
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22.07.2023 11:38 Відповісти
Пора запретить пьяным отдыхающим лаптям разводить костры на территории нефтебаз, складов боеприпасов, аэродромов и прочих мест отдыха. Хотя, без взрывав, пожаров, трупов и паники , разве это отдых?
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22.07.2023 11:40 Відповісти
Конечно: кульминация отдыха - зарезать мать троих детей
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22.07.2023 11:44 Відповісти
Щось останнім часом Крим почало бавовнити. До чого б це?
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22.07.2023 11:43 Відповісти
Скоро комусь почнуть знімати скальп.
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22.07.2023 12:08 Відповісти
З Гобліна,шолі?
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22.07.2023 12:09 Відповісти
"Усьо включено". Українські аніматори обіцяють "зажигатєльноє шоу"!
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22.07.2023 11:44 Відповісти
Мама, я баюсь! Пора свалівать отсюда.
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22.07.2023 11:46 Відповісти
Не-в оригинале было:"Мамулечка, пора сваливать"
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22.07.2023 12:51 Відповісти
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22.07.2023 12:55 Відповісти
Непогана така "спроба"
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22.07.2023 11:50 Відповісти
Так душевно.. Так душевно
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22.07.2023 11:53 Відповісти
Па дамашнєму..
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22.07.2023 12:21 Відповісти
"ne faire confiance qu'aux sources d'information officielles "🤡
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22.07.2023 11:58 Відповісти
ты еще радио Сыктывкара послушай .. будет тебе information officielles
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22.07.2023 12:14 Відповісти
Otlycno i teper vlupili.Nedavno po baze fasistov popali,do six por ecio gorit,tut ecio povtorili
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22.07.2023 11:59 Відповісти
iпать, в говенi гарячо:
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22.07.2023 12:09 Відповісти
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22.07.2023 12:11 Відповісти
ппо якось дуже димно працює
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22.07.2023 12:14 Відповісти
Сіржант Арлов.. Я.. Арлом будіш.. Сіржант Соколов.. я... Соколом будіш... Сіржант Казлов.. Я... Ну.нічєго-нічєго
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22.07.2023 12:16 Відповісти
https://ibb.co/z4gckkn
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22.07.2023 12:26 Відповісти
Все горить , все палає ,
це моцкаль відпочиває
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22.07.2023 12:49 Відповісти
кожен відпочіваючій мацкаль
повинен на пляжу в Ялті
викопати окоп 1х2та 2 глибиною
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22.07.2023 12:28 Відповісти
Еще десяток прикопать.. Нех их жалеть.. Оффициально нарушили границу..
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22.07.2023 12:33 Відповісти
Скрепная православная кацапская нефтебаза сбила укрожидонацистский трансгендерный бпла, начинённый отравлеными комарами.
Всё же понятно. Па телевизеру так сказали.
Ето - ачередная пабеда руццкого оружия!!!
Да, кацапня?
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22.07.2023 12:58 Відповісти
та там не нефтебаза. Нефтебазы не взрываются. Это наши влупили по складу боеприпасов
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22.07.2023 16:32 Відповісти
З гарним початком суботи, крисщанє !
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22.07.2023 13:22 Відповісти
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22.07.2023 13:55 Відповісти
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22.07.2023 13:56 Відповісти
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22.07.2023 13:57 Відповісти
Дуже гарне відео!
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22.07.2023 13:58 Відповісти
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22.07.2023 14:17 Відповісти
То не ми.

То Краснодарська Народна Республіка намагається розбомбити конкурентів які присосались на їх бюджет.
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22.07.2023 14:22 Відповісти
ау цензор, чому цього покидька не називають гоблін, а по призвіщу ще й з великої літери?
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22.07.2023 14:31 Відповісти
танец дебильного недоумкуватого морячка - это нечто ))
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22.07.2023 16:23 Відповісти
І єта ми есчо не начіналі!
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22.07.2023 16:41 Відповісти
А що то сталося? Це можливо за спеки, бо все-таки Крим? А там на платформі кримські щурі чекають потяга, а його мабуть не буде?
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22.07.2023 16:58 Відповісти
нх***а собі камєнь впав
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22.07.2023 17:21 Відповісти
Та не впав, а Іпанув!
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22.07.2023 21:45 Відповісти
Всего лишь незначительное задымление. Очевидно курят много.
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23.07.2023 17:13 Відповісти
 
 