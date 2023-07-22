У Криму вибухи. Аксьонов каже про "спробу нальоту" безпілотників. Місцевий телеграм-канал повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром. ВIДЕО
В окупованому Криму чути вибухи. Кримський маріонетка Сергій Аксьонов повідомив про спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об’єкти Червоногвардійського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.
"Противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об'єкти Червоногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", - зазначає він.
Аксьонов також просить зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Тим часом, місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське.
Топ коментарі
+62 Имярек
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+48 Андрей Ивашкевич
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+45 Red_Sky_On
показати весь коментар22.07.2023 11:27
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То на нєфтєбазі листя палять ? 😂
І це є закона ціль
Але якось дивують західні політики кажуть контрнаступ повільний
Він не може бути швидким бо зброї мало надали
А також Україна не Росія людей треба також берегти
Крим звільнити можуть і без заходу на територію
Міст зруйнують і якщо окупанти втратять сухопутний коридор Крим буде заблокований і постійно обстрілюваний
Це те ж саме як і зміїний острів
Тільки більше часу потрібно
менше часу для Криму потрібно, ніж для Зміїного
в Криму більше 4 млн. "чєловєков" .
і всі істи хотять 😁
унІхнєт самальйотов унІх дІрІваяниє автамати.
АДАКАЖІ
це моцкаль відпочиває
повинен на пляжу в Ялті
викопати окоп 1х2та 2 глибиною
Всё же понятно. Па телевизеру так сказали.
Ето - ачередная пабеда руццкого оружия!!!
Да, кацапня?
То Краснодарська Народна Республіка намагається розбомбити конкурентів які присосались на їх бюджет.