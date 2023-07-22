У Криму вибухи. Аксьонов каже про "спробу нальоту" безпілотників. Місцевий телеграм-канал повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром. ВIДЕО

В окупованому Криму чути вибухи. Кримський маріонетка Сергій Аксьонов повідомив про спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об’єкти Червоногвардійського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.

"Противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об'єкти Червоногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", - зазначає він.

Аксьонов також просить зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Тим часом, місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє про прильоти у нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське.

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