Кількість "вагнерівців" на території Білорусі може сягати 5 тис., - Держприкордонслужба

За даними Держприкордонслужби, на території Білорусі нині перебувають приблизно 5 тисяч найманців "ПВК Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.

Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Усі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні", - йдеться в повідомленні.

Демченко пояснює: на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їхня кількість оцінювалася в сотнях.

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Однак зараз, з огляду на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їхня кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч.

Демченко наголошує, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

"Зазначу, що Україна робить усе необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами", - додав Демченко.

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