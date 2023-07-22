Кількість "вагнерівців" на території Білорусі може сягати 5 тис., - Держприкордонслужба
За даними Держприкордонслужби, на території Білорусі нині перебувають приблизно 5 тисяч найманців "ПВК Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.
"Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.
Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Усі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні", - йдеться в повідомленні.
Демченко пояснює: на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їхня кількість оцінювалася в сотнях.
Однак зараз, з огляду на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їхня кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч.
Демченко наголошує, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.
"Зазначу, що Україна робить усе необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами", - додав Демченко.
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24 лютого 2022 60 тис. ударних військ зайшли з півночі на Київ через незахищений кордон, з 10-15-кратним домінуванням в авіації, танках і артилерії, і відсмоктали.
А зараз 5 тисяч підуть по мінних полях на три лінії оборони, заповнені злою київською та житомирською ТРО.
Мозок коли почнемо включати в роботу?
Треба всім довести, що ти сильний цар. Але як це зробити, коли ти слабкий та наляканий старий щур?
Путін намагається довести, що він таки сильний.
Бо занадто багато принижень. Спочатку з бандитом Пригожиним довелось домовлятися, потім в ПАР не поїдеш, бо заарештують великого царя папуаси, а тут ще у спині не лишилось вільного місця від ножів Ердогана. І шепчать навкруги посіпаки, що "царь-то ненастоящий". І страшно навіть в дальньому темному куті бункера.
І треба довести, що сильний. Але як це зробити, коли слабкий? Що робить бандит, якого опустили в колі своїх? Йде до школи і починає бити першачків.
От Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Вони-то відповісти не можуть
І от Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Тиждень стріляв по портовій інфраструктурі, намагаючись довести всьому світу, що він ще на щось впливає. Горох-то йому відповісти не може.
І ось Путін відправив заарештовувати Гіркіна, який здатен тільки нити і ображати царя. За Гіркіна готовий вписатися тільки ще більш божевільніший Губарєв. А інших сердитих патріотів в Росії просто немає.
І ось Путін вже на словах нападає на Польшу. Як та Моська, що гавкає на слона. Погрожуючи не стримувати себе, якщо хтось посуне на Білорусь. Чудово знаючи, що та Білорусь нікому нафіг не здалася. А потім буде розповідати з бункера "дивіться, як я то кляте НАТО налякав".
Що це означає? Що Путін насправді слабкий. І він про це знає. І намагається всім продемонструвати свою силу. Але демонструє тільки відчай старого слабкого щура. І це бачать у Вашингтоні. І в Пекіні. І, головне, у Москві.
По Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах
Але зернову угоду той щур у відчаї дійсно здатен зруйнувати. І для нас це неприємно. Особливо для українських аграріїв. Добре лише, що це вже не таке критичне питання, як було рік тому. Залишки попередніх врожаїв експортовано, а розбудована інфраструктура на Дунаї і західному кордоні вже дозволяє експортувати 70% від необхідних обсягів. І розбудова інфраструктури там триває. А по Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах.
Або розділити Україну чи перерізати шляхи постачання зброї