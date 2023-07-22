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Кількість "вагнерівців" на території Білорусі може сягати 5 тис., - Держприкордонслужба

вагнерівці

За даними Держприкордонслужби, на території Білорусі нині перебувають приблизно 5 тисяч найманців "ПВК Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.

Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Усі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні", - йдеться в повідомленні.

Демченко пояснює: на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їхня кількість оцінювалася в сотнях.

Читайте: "Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім

Однак зараз, з огляду на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їхня кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч.

Демченко наголошує, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

"Зазначу, що Україна робить усе необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами", - додав Демченко.

Також читайте: У Гомельській області сталася сутичка між "вагнерівцями" та прикордонниками Білорусі, - Центр національного спротиву

Автор: 

Білорусь (7925) Держприкордонслужба ДПСУ (5939) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+6
Вони не відпочивати туди приїхали. В них є явна мета атакувати Україну з півночі.
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22.07.2023 11:35
+4
Тільки не починайте, всю осінь і зиму тільки і чули "інсайди", про неминучій наступ беееларусів, і от знов. Відсмокчуть як завжди.
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22.07.2023 11:49
+4
Да, да. 5 тысяч наемников на Киев. Их ещё на границе перестреляют.
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22.07.2023 13:07
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Нажаль не можу написати,які частини вийшли на цей напрямок. Досить бравади, бо ворог не спить, навіть не дрімає.
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22.07.2023 11:30 Відповісти
Вони не відпочивати туди приїхали. В них є явна мета атакувати Україну з півночі.
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22.07.2023 11:35 Відповісти
Тільки не починайте, всю осінь і зиму тільки і чули "інсайди", про неминучій наступ беееларусів, і от знов. Відсмокчуть як завжди.
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22.07.2023 11:49 Відповісти
а після 24.02,коли такі як ти казали про шашлички,хто відсмоктував?
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22.07.2023 12:06 Відповісти
Так то вже не білоруси.
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22.07.2023 12:26 Відповісти
Да, да. 5 тысяч наемников на Киев. Их ещё на границе перестреляют.
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22.07.2023 13:07 Відповісти
Достатньо для диверсій
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22.07.2023 13:08 Відповісти
Взяти " під контроль" ЯЗ надану Пуйлом усатому. Все інше типу" колони" з зламу( буханки та ін.) - вистава.А потім Пуйло з усатим зробля круглі оченята і будуть ...издіти,що то не вони
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22.07.2023 13:27 Відповісти
Та да.
24 лютого 2022 60 тис. ударних військ зайшли з півночі на Київ через незахищений кордон, з 10-15-кратним домінуванням в авіації, танках і артилерії, і відсмоктали.

А зараз 5 тисяч підуть по мінних полях на три лінії оборони, заповнені злою київською та житомирською ТРО.

Мозок коли почнемо включати в роботу?
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22.07.2023 13:30 Відповісти
Занадто багато принижень. Путін демонструє відчай

Треба всім довести, що ти сильний цар. Але як це зробити, коли ти слабкий та наляканий старий щур?

Путін намагається довести, що він таки сильний.

Бо занадто багато принижень. Спочатку з бандитом Пригожиним довелось домовлятися, потім в ПАР не поїдеш, бо заарештують великого царя папуаси, а тут ще у спині не лишилось вільного місця від ножів Ердогана. І шепчать навкруги посіпаки, що "царь-то ненастоящий". І страшно навіть в дальньому темному куті бункера.

І треба довести, що сильний. Але як це зробити, коли слабкий? Що робить бандит, якого опустили в колі своїх? Йде до школи і починає бити першачків.

От Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Вони-то відповісти не можуть

І от Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Тиждень стріляв по портовій інфраструктурі, намагаючись довести всьому світу, що він ще на щось впливає. Горох-то йому відповісти не може.

І ось Путін відправив заарештовувати Гіркіна, який здатен тільки нити і ображати царя. За Гіркіна готовий вписатися тільки ще більш божевільніший Губарєв. А інших сердитих патріотів в Росії просто немає.

І ось Путін вже на словах нападає на Польшу. Як та Моська, що гавкає на слона. Погрожуючи не стримувати себе, якщо хтось посуне на Білорусь. Чудово знаючи, що та Білорусь нікому нафіг не здалася. А потім буде розповідати з бункера "дивіться, як я то кляте НАТО налякав".

Що це означає? Що Путін насправді слабкий. І він про це знає. І намагається всім продемонструвати свою силу. Але демонструє тільки відчай старого слабкого щура. І це бачать у Вашингтоні. І в Пекіні. І, головне, у Москві.

По Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах

Але зернову угоду той щур у відчаї дійсно здатен зруйнувати. І для нас це неприємно. Особливо для українських аграріїв. Добре лише, що це вже не таке критичне питання, як було рік тому. Залишки попередніх врожаїв експортовано, а розбудована інфраструктура на Дунаї і західному кордоні вже дозволяє експортувати 70% від необхідних обсягів. І розбудова інфраструктури там триває. А по Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах.
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22.07.2023 11:39 Відповісти
За Київський напрямок взагалі хвилюватися не потрібно.. а ось з Білорусью, треба по трохи "прощаться"..
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22.07.2023 11:40 Відповісти
так от чім займаються погранці... хабарі беруть депутатів ворюг арестовічей випускаю і встигають вагнерів порахувати.. молодці
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22.07.2023 11:49 Відповісти
Гальюн говорит шо их 10 тыш.
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22.07.2023 11:52 Відповісти
100500, и все в тельняшках...
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22.07.2023 11:57 Відповісти
брав погранци,які впритул не помітили наступ 24.02.22 собі не зраджують...може бути до 10000 вагнерів,+ на Рашці активно вербують нових (начебто в Білорусію а звідти в Африку переправлять) і Ю.Швець таку дезу вже почав просувати. + 25000 бульбоармії,яку вагнери поженуть на Київ. Цілком можливий варіант....
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22.07.2023 12:10 Відповісти
Где вы такие фантазёры рождаетесь, *****?
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22.07.2023 13:09 Відповісти
Мабуть готують наступ на захід, хочуть відкрити новий фронт та відтягнути на себе сили ЗСУ,
Або розділити Україну чи перерізати шляхи постачання зброї
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22.07.2023 12:28 Відповісти
Ага, 5 тысяч наемников. Второй фронт откроют.
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22.07.2023 13:10 Відповісти
***** щось ляпав про Польщу. Невже реально ********** калідор до Калінінграда пробивати?
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22.07.2023 12:37 Відповісти
Язиком і собі в дупу.
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22.07.2023 18:47 Відповісти
Бульбоватосамкам приготовиться к экстримальному сексу!
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22.07.2023 13:06 Відповісти
Не разделяю оптимизм в коментах. Я уверен что беларусы покорно пойдут воевать и никто там бунтовать не станет. А наемники за ними присмотрят вдали от передовой.
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22.07.2023 13:38 Відповісти
Чого досі не пішли?
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22.07.2023 18:44 Відповісти
 
 