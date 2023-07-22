Микитась вийшов із СІЗО під заставу та отримав дозвіл виїхати на 6 днів із Києва, - ЦПК

Вчора, 21 липня, у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії корупції.

"Ми звернули увагу, що на засіданні не було працівників конвою. За нашими даними, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому, гроші внесли на минулих вихідних. Сталося це після того, як 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн. Рішення ухвалили судді ВАКС Воронько, Біцюк і Михайленко", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці вчорашнього засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами.

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Прокурор САП не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду.



В результаті судді протокольною ухвалою дали дозвіл Микитасю покинути Київ на шість днів.



Наступне засідання у цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня вже прибути на засідання в приміщення суду.



ЦПК нагадує, що у жовтні слідчий суддя призначив Микитасю заставу у 260 млн грн, але апеляція зменшила її до 100 млн грн. Через деякий час заставу зменшили до 85 млн грн, потім до 80 млн, згодом до 40 млн грн і останнього разу до 20 млн грн.

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"Нам не відомо, хто вніс заставу: Микитась особисто чи хтось інший як заставодавець. Хоча навряд чи кошти міг внести сам обвинувачений, адже раніше його захист заявляв, що у Микитася немає "ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн". Хочеться вірити, що ми не побачимо повторення історії "аля Трубіцин", який скористався листом від ГУР та покинув територію України. Хоча дещо спільне у Трубіцина і Микитася точно є. Обидва свого часу тісно спілкувалися із нинішнім заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим", - також зазначає ЦПК.



Зокрема, як зазначається, на записах НАБУ Микитась говорив про допомогу Татарова із поверненням активів компанії Укрбуд: "Ну вот, Олег Татаров, да. В 14-ом году мы тут близко дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно. Ну меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого".

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня минулого року, його викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. 20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.