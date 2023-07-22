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Новини
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Микитась вийшов із СІЗО під заставу та отримав дозвіл виїхати на 6 днів із Києва, - ЦПК

микитась

Вчора, 21 липня, у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії корупції.

"Ми звернули увагу, що на засіданні не було працівників конвою. За нашими даними, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому, гроші внесли на минулих вихідних. Сталося це після того, як 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн. Рішення ухвалили судді ВАКС Воронько, Біцюк і Михайленко", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці вчорашнього засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС залишив Микитася в СІЗО на 60 діб, але зменшив заставу до 20 мільйонів

Прокурор САП не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду.

В результаті судді протокольною ухвалою дали дозвіл Микитасю покинути Київ на шість днів.

Наступне засідання у цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня вже прибути на засідання в приміщення суду.

ЦПК нагадує, що у жовтні слідчий суддя призначив Микитасю заставу у 260 млн грн, але апеляція зменшила її до 100 млн грн. Через деякий час заставу зменшили до 85 млн грн, потім до 80 млн, згодом до 40 млн грн і останнього разу до 20 млн грн.

Також читайте: Розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем завершено, - НАБУ 

"Нам не відомо, хто вніс заставу: Микитась особисто чи хтось інший як заставодавець. Хоча навряд чи кошти міг внести сам обвинувачений, адже раніше його захист заявляв, що у Микитася немає "ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн". Хочеться вірити, що ми не побачимо повторення історії "аля Трубіцин", який скористався листом від ГУР та покинув територію України. Хоча дещо спільне у Трубіцина і Микитася точно є. Обидва свого часу тісно спілкувалися із нинішнім заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим", - також зазначає ЦПК.

Зокрема, як зазначається, на записах НАБУ Микитась говорив про допомогу Татарова із поверненням активів компанії Укрбуд: "Ну вот, Олег Татаров, да. В 14-ом году мы тут близко дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно. Ну меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого".

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня минулого року, його викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. 20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1941) Максим Микитась (290) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+41
А Червінського? Мда, закони в Україні дійсно "працюють" дивовижно
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22.07.2023 11:59
+26
..от дивлюся на ідіотів..і дивуюся!! Ну що у тебе в голові..? Суцільна пустота...чи трохи ранкового кофе!? Що тобі при шоколадному армію розвалювали... ФСБшників тримали у владі...? Може ти розповіси...недолуге..яка армія у нас у 2014 починала війну і якою в 2019 шоколадний передав її Зеленій паскуді? І що за три роки до війни з армією зробила ця паскуда?! Чи ти не чув... про скорочення бойових підрозділів.. про відверті ворожі дії стосовно обороноздатності України! Тільки за те...що Порох підняв армію з колін..і завдяки навіть **роботі**зепогані вона змогла встояти і врятувати країну. Так звідки ти впало..чудовисько дурноголове?
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22.07.2023 12:54
+24
Переписал все на ермака и поехал.
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22.07.2023 12:00
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А Червінського? Мда, закони в Україні дійсно "працюють" дивовижно
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22.07.2023 11:59 Відповісти
..от дивлюся на ідіотів..і дивуюся!! Ну що у тебе в голові..? Суцільна пустота...чи трохи ранкового кофе!? Що тобі при шоколадному армію розвалювали... ФСБшників тримали у владі...? Може ти розповіси...недолуге..яка армія у нас у 2014 починала війну і якою в 2019 шоколадний передав її Зеленій паскуді? І що за три роки до війни з армією зробила ця паскуда?! Чи ти не чув... про скорочення бойових підрозділів.. про відверті ворожі дії стосовно обороноздатності України! Тільки за те...що Порох підняв армію з колін..і завдяки навіть **роботі**зепогані вона змогла встояти і врятувати країну. Так звідки ти впало..чудовисько дурноголове?
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22.07.2023 12:54 Відповісти
зешапіто це цирк
а у нас зебанда
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22.07.2023 15:45 Відповісти
Переписал все на ермака и поехал.
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22.07.2023 12:00 Відповісти
Жду Татарова в суде
Это будет праздник
Если президент, как всегда, его не испортит
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22.07.2023 12:02 Відповісти
Прощавай Україна, повернусь обов'язково))) клоуни
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22.07.2023 12:11 Відповісти
вільно вийшов і поїхав,
а потім з мексики по відео буде в суді

якось дуже вибірково випускають
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22.07.2023 12:12 Відповісти
Ось такі у нас закони. Такі депутати , що ці закони пишуть та приймають.
Ось такий в нас говнокомандувачь , якого весь цій непотреб влаштовує.
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22.07.2023 12:13 Відповісти
Це не такі у вас закони, це такого виродка ви обрали презедентом.
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22.07.2023 12:44 Відповісти
А ви. Народ, скидайтесь на безпілотники з мізерних зарплат...
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22.07.2023 12:13 Відповісти
Електрику підняли пі дари... А зарплати коли? Вам бульярдами башляють,, в нас мер якусь хрєнь по вулицях, по яких ніхто не ходить, мостить... Ви пройобуєте в країні а не москалям
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22.07.2023 12:40 Відповісти
Интересно, куда он убежит? о_О
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22.07.2023 12:17 Відповісти
.. Буданов знає! Він вже підписав дозвіл йому на перетин кордону з розвідувальними цілями десь біля Монако..чи ОАЕ.... )))
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22.07.2023 12:56 Відповісти
Как куда? В первый день пойдёт в ТЦК СП, пройдёт медкомиссию, встанет на учёт... Очевидно же
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22.07.2023 13:01 Відповісти
Випустили голуба, тепер літи куди побажаєш.Завтра чи трохи пізніше дознаємось куди воно втікло, в яку країну. Зепідари рулять далі...
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22.07.2023 12:17 Відповісти
Наивные. Суд не уменьшал сумму заставы. Просто судьи и прокурор взяли себе 240лямов грн, а 20 лямов государству. Завтра Мыкитась уже будет махать ручкой из Израиля или Швейцарии, которые так же живут за счет ворованных или кровавых денег олигархов и бандитов
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22.07.2023 12:17 Відповісти
Нехай нелох спитає свїх коханих дєрьмака та татарова, чому ми не в НАТО.
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22.07.2023 12:17 Відповісти
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22.07.2023 12:18 Відповісти
Сподіваються... Ага, сподівайтеся що може вдасться його розшукати на просторах планети.. Зелені виродки, своїм все , опонентам закон.
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22.07.2023 12:22 Відповісти
виїхати з Києва у Монако..
Мабудь адвокатом в нього став баканов...
зе-можливості;-вкрасти,предати-і в Монако
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22.07.2023 12:25 Відповісти
Так випустили шахрая Войцеховського, і де він тепер? по Києву 42 недобудованих ним ЖК,
а його навіть не розшукують
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.07.2023 12:33 Відповісти
А, що там по справі нацгвардії? Чи це вже забули? 81млн., нагадую, фігурант Микитась
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22.07.2023 12:33 Відповісти
Мне кажется , нынешняя мразота даже шлепера переплюнула.
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22.07.2023 12:34 Відповісти
Убей Поворознюка.. хештег.. час створити.. хай побігає
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22.07.2023 12:42 Відповісти
хру-хру
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22.07.2023 12:43 Відповісти
судді і прокурва непогано так прібарахлілісь знизивши заставу у 10 раз! Тепер дружбан татарова, діставши із загашніка свій ісраїльський паспорт, зможе вільно виїхати з країни аби повернутися у сонячний відень і насолоджуватися життям на вкрадені у вас гроші.
А вас довпойопів, які повірили, що клоун може бути чесним президентом я поздоровляю - вас *******!
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22.07.2023 12:51 Відповісти
Рука руку моет.
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22.07.2023 12:54 Відповісти
Решение было принято судьями ВАКС Воронько, Бицюк и Михайленко.
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22.07.2023 12:56 Відповісти
Дим тай нитка.
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22.07.2023 12:56 Відповісти
шукайте вітра в полі оце все що далі буде чергова вистава
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22.07.2023 12:57 Відповісти
Зробили разом !!!
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22.07.2023 13:00 Відповісти
Моєму побратиму не дали відпустки за сімейними обставинами... Злодіям і хабарникам в Україні живеться краще
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22.07.2023 13:06 Відповісти
У Лондон чи куди?
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22.07.2023 13:08 Відповісти
в Тайланд, стать змінювати
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22.07.2023 13:52 Відповісти
Ось вам і "судова реформа" по-зеленому...!
Сплатив та зї...ся...а патріот Червінський сидітиме далі...тварюки...!
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22.07.2023 13:13 Відповісти
Микитась простий шахрай, який абсолюно не дружить з головою. Завжди внього якійсь дебільні приколи та проколи.
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22.07.2023 13:23 Відповісти
Ну якщо чуваку дуже треба на шашлики у Буковель згоняти?
Шашлики - це ж святе!
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22.07.2023 13:32 Відповісти
а червінський сидить я б багато написав про суди ім портнова думаю іншиx нема
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22.07.2023 13:35 Відповісти
а циз судей під залог треба посадити
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22.07.2023 13:53 Відповісти
очікуємо на результат цієї брудної оборутки
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22.07.2023 14:45 Відповісти
Все як завжди.
Якийсь бідолага їжу вкраде в супермаркеті, закинуть в колонію на 3 роки.

Виродок у костюмі обкраде державу і народ на півмільярда і суди з прокурорами стають на диво людяні і лояльні.

І нікому ***** не цікаво, звідки у якось мудня 20млн на заставу. 99% населення таких грошей і не бачило ніколи.

У податківців теж зір на диво вибірковий.
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22.07.2023 15:13 Відповісти
За всим свавіллям яке відбувається в країні спокійно споглядає Зе-президент та команда!
Хтось може сказати, що віе не вкурсі, але згадайте його роботу в кварталі, там завжди обговорювались найсвіжіші новини, тобто є моніторинг подій
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22.07.2023 20:10 Відповісти
Из первоначального залога он , как минимум, добровольно пожертвовал судьям миллионов 30 и завтра будет наслаждаться жизнью в Европе. Кодла Ермака больше всего любит бабло.
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22.07.2023 15:52 Відповісти
Эти спец судье еще похлеще обыкновенных отмазывают преступников....
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22.07.2023 16:41 Відповісти
 
 