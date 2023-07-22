Розвідка США не має підстав сумніватися в заяві Путіна щодо переміщення ядерної зброї до Білорусі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "перші ядерні боєголовки вже доставили в Білорусь" для "стримування". У розвідувальному управлінні Міноборони США (DIA) заявили, що "не мають підстав сумніватися" у заяві Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє CNN.

За даними Федерації американських вчених, Росія має приблизно 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї. Зараз незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі.

Але високопоставлені чиновники DIA сказали невеликій групі репортерів, що в аналітиків "немає підстав сумніватися" у твердженнях Путіна, а також немає підстав сумніватися, "що вони досягли певного успіху" в передачі зброї.

Чиновники не розкрили, чому вони так вважають. Вони визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

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Своєю чергою білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив минулого місяця, що в умовах агресії він "без вагань" використає російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській землі. Однак високопоставлені чиновники DIA не вірять, що Лукашенко матиме контроль над арсеналом. За словами офіційних осіб, він, найімовірніше, повністю контролюватиметься Росією.

За словами представників DIA, вони також не вірять, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки вони зберігатимуться на складах, а не на передовому розгортанні, і контролюватимуться російськими силами.

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Представник Державного департаменту Метью Міллер також сказав, що США "не бачать жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю".

Хоча офіційні особи США висловлювали стурбованість риторикою Путіна щодо цього виду зброї, вони також неодноразово називали перебільшеним ризик використання її Росією. Як заявляла директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, Росія, яка постійно погрожує застосуванням ядерної зброї, навряд чи її застосує.

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