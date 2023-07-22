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Новини
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Розвідка США не має підстав сумніватися в заяві Путіна щодо переміщення ядерної зброї до Білорусі

рф,зброя,ядерна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "перші ядерні боєголовки вже доставили в Білорусь" для "стримування". У розвідувальному управлінні Міноборони США (DIA) заявили, що "не мають підстав сумніватися" у заяві Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє CNN.

За даними Федерації американських вчених, Росія має приблизно 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї. Зараз незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі.

Але високопоставлені чиновники DIA сказали невеликій групі репортерів, що в аналітиків "немає підстав сумніватися" у твердженнях Путіна, а також немає підстав сумніватися, "що вони досягли певного успіху" в передачі зброї.

Чиновники не розкрили, чому вони так вважають. Вони визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значну частину ядерної зброї вже завезено до Білорусі, - Лукашенко

Своєю чергою білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив минулого місяця, що в умовах агресії він "без вагань" використає російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській землі. Однак високопоставлені чиновники DIA не вірять, що Лукашенко матиме контроль над арсеналом. За словами офіційних осіб, він, найімовірніше, повністю контролюватиметься Росією.

За словами представників DIA, вони також не вірять, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки вони зберігатимуться на складах, а не на передовому розгортанні, і контролюватимуться російськими силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про ядерну зброю РФ у Білорусі: Союзники по НАТО уважно стежать

Представник Державного департаменту Метью Міллер також сказав, що США "не бачать жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю".

Хоча офіційні особи США висловлювали стурбованість риторикою Путіна щодо цього виду зброї, вони також неодноразово називали перебільшеним ризик використання її Росією. Як заявляла директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, Росія, яка постійно погрожує застосуванням ядерної зброї, навряд чи її застосує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

Білорусь (7925) ядерна зброя (1147)


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Топ коментарі
+9
Реально Штати сцикуни ще ті, про Європу взагалі мовчу!
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22.07.2023 12:07
+9
разведка США - это как британские ученые. а главная задача у них - не допустить свержения Путина и распада Рашки. поэтому ЦРУ и ФСБ (как и их Генштабы) постоянно на связи. я не тролю, просто такая реальность.
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22.07.2023 12:07
+8
Хм, чомусь на ЯЗ яка залишилася в Україні після розпаду совка реакція була більш агресивна. А тепер на розповзання ЯЗ реакція-пильне стеження!
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22.07.2023 12:16
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Інформація від Наташі Бердранд чи якось там. Якась група комусь щось сказала, аналітики провели аналіз і Наташа надрукувала. Супер новини. Головне "правдиві"
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22.07.2023 12:02 Відповісти
Не зрозуміла ця розвідка США.
То вони не бачать«ознак розміщення ТЯЗ»у білорусії,то «не сумніваються в заявах путіна»,що зброя розміщена.
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22.07.2023 12:04 Відповісти
Ні,це стаття не має до США ніякого відношення. Прочитайте
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22.07.2023 12:08 Відповісти
США продовжують уважно стежити за ситуацією у світі
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22.07.2023 12:06 Відповісти
Реально Штати сцикуни ще ті, про Європу взагалі мовчу!
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22.07.2023 12:07 Відповісти
Для тебе були б не «сцикуни», якби розпочали ядерну світову війну? І яка, на твій погляд, країна, окрім параші, сусідня до неї постраждала б найбільш? Мозок є? Ну то користуйся
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22.07.2023 21:49 Відповісти
разведка США - это как британские ученые. а главная задача у них - не допустить свержения Путина и распада Рашки. поэтому ЦРУ и ФСБ (как и их Генштабы) постоянно на связи. я не тролю, просто такая реальность.
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22.07.2023 12:07 Відповісти
Зеленський з коломойським хочуть розвалити росію?
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22.07.2023 12:13 Відповісти
І дотягнути до другого пришестя Трампа.
А той протягом 24 годин примусить Україну припинити спротив.
І настане "мір, дружба, жвачка" в усьому світі.
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22.07.2023 12:15 Відповісти
Андрюша, а можна, ну ти як освідчена людина у ЦРУ та фсб( до речі, чому фсб великими літерами), показати всім джерела твоєї інфи про постіні зв'язки цих двох оргнанів.
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22.07.2023 12:25 Відповісти
Свободно говорящий по-русски директор ЦРУ Уильям Бернс 02.11.2021 был в Москве с делегацией, где провел переговоры с Патрушевым. Голос Америки. О чем они говорили - никто никогда не узнает, информацию не разглашают. Катались регулярно делегации ФСБ в США с 2014 года и ранее. Сейчас общаются регулярно только по-телефону, гугли сам.
https://www.golosameriki.com/a/heads-of-russia-s-security-council-cia-discuss-us-russia-ties-/6296674.html
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22.07.2023 12:58 Відповісти
Ти рік того що відбулося бачів? Там стоїть 21 рік. Закусювать потрібно. Або зовсім не пити.
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22.07.2023 13:02 Відповісти
Ти бачив там "Сейчас общаются регулярно только по-телефону". Закінчуй пити бурячіху. Задовбали тролі та ура-патріоти тіпа Осі Бендера... "Заграница нам поможьет!"
П.С. 18 дек. 2022 г. - В The New York Times вышла статья о том, что США помешали Украине ликвидировать российского генерала Валерия Герасимова....
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22.07.2023 13:10 Відповісти
Хм, чомусь на ЯЗ яка залишилася в Україні після розпаду совка реакція була більш агресивна. А тепер на розповзання ЯЗ реакція-пильне стеження!
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22.07.2023 12:16 Відповісти
ветеринар данілов, ану скажи - ми, не бачимо російских ударних угруповань на кордоні з Україною(21 рік, початок 22 року).
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22.07.2023 12:20 Відповісти
США, вам там як, норм, що ЯЗ поїхала в турне до їбанутого террориста Прігожіна, який зараз тусить у Луки? Нічого не муляє? Прикинулися опоссумом дохлим і "уважно стежать".
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22.07.2023 12:27 Відповісти
Оскільки для США "свєрху відно всьо, ти так і знай", то вони обов'язково побачать підготовку тактичної ЯЗ до застосування. І в проміжок часу між командами "заряжай" і "плі" як вискочать, як виплигнуть і конвенційними "Томагавками" розхерачать всю тактичну і стратегічну ЯЗ рускобєларускіх!
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22.07.2023 12:44 Відповісти
А там ЯЗ тактична, чи стратегічна? Тактичною можна і з наземних установок лупити, ніхто нічого не побачить. А постфактум - хз, як відреагують. Може, взагалі - глибоко занепокояться. Судячи з усього, чіткий сигнал "застосування ЯЗ = твій смертний вирок" **** не отримав.
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22.07.2023 12:56 Відповісти
Мав деяке відношення до авіції і ТЯЗ при есесері.Смію зауважити,що ні з супутника,ні з БПЛА не видно,що саме на літак підвішують.Лише після вибуху видно,чи звичайний заряд,чи ядерний.Атакували вже Україну ракетами типу ЯЗ,але без заряду,чим вони при польоті відрізняються?Нічим.То як штати можуть за цим слідкувати?
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22.07.2023 14:06 Відповісти
Так отож. Але "ретельно спостерігають" і "ознак приготування до застосування" не бачать.
Але якщо побачать...
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22.07.2023 14:12 Відповісти
Казкові омериканські довбограї: спочатку не бачать ознак, потім уважно спостерігають і, нарешті, не сумніваються ****** безвольні бюрократи
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22.07.2023 13:09 Відповісти
Ти зараз про кого? Про керманичів України? Бо американські «****** безвольні бюрократи» весь 21-й рік волали про напад кацапів на Україну, навіть ще, здається, восени почали зброю постачати. А українські не «******» не «безвольні» не «бюрократи» їх звинувачували у параної та знищуванні економіки України, щоб спокійно брати китайські гроші.
І хто виявився «довбограями»?
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22.07.2023 21:38 Відповісти
Ага)
Індуси кажуть: - нє-нє!..
Китайці кажуть: -но-но!..
Янкі:- ми з бінокльом!!, touch it - you 're - dead!!
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22.07.2023 14:43 Відповісти
нагадування ще раз що наш Данилів закінчений кретин👇



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22.07.2023 14:43 Відповісти
 
 