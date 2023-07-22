Ворог ударив із артилерії по Краснопільській громаді Сумщини, 1 людина загинула, 4 поранені

Сьогодні, 22 липня, російські терористи знову вдарили з артилерії по мирному населенню Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади. Було зафіксовано 14 вибухів.

"Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазнали руйнувань будинки мирних мешканців та об'єкти цивільної інфраструктури.

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"Ворог, на жаль, б’є по мирних жителях! Цинічно знищує все на своєму шляху. Щирі співчуття рідним і близьким. Молимося за одужання поранених людей. Ніколи не буде прощення російським терористам", - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Нагадаємо, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.

Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.

Також Цензор.НЕТ писав, що минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

Також Цензор.НЕТ писав, що 21 липня внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.