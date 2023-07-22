Війська РФ за добу 155 разів обстріляли українські позиції на Луганщині і здійснили 17 спроб атакувати

Російські війська за добу спробували 17 разів атакувати українські позиції на Луганщині і понад 150 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 155 разів ворог обстріляв позиції наших військових та населені пункти поблизу лінії фронту на Луганщині. Росіяни спробували 17 разів атакувати наземно та просунутися. Загарбник залучає дуже велику кількість артилерійських резервів та штурмових груп. Але українські військові відбивають усі напади та завдають противнику значного ураження", - йдеться в повідомленні.

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