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Війська РФ за добу 155 разів обстріляли українські позиції на Луганщині і здійснили 17 спроб атакувати

луганщина

Російські війська за добу спробували 17 разів атакувати українські позиції на Луганщині і понад 150 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 155 разів ворог обстріляв позиції наших військових та населені пункти поблизу лінії фронту на Луганщині. Росіяни спробували 17 разів атакувати наземно та просунутися. Загарбник залучає дуже велику кількість артилерійських резервів та штурмових груп. Але українські військові відбивають усі напади та завдають противнику значного ураження", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28274) Луганська область (4876)


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22.07.2023 13:19 Відповісти
данілов, де інфа від хелленского про контрнаступ від щеленского. Міни, *****. завжають? А деж наші міни по виходу з криму? Як пишуть зепідари - вони, міни, не змоги на довго зупинити наступ рашистів. Та, шоб, ви суки зелені, ціною свого життя разом з верховним головнокомандувачем( до речі, обіцяв на Олімпіськом, прилюдно - вмерти) лягли під тими снарядами та вмерли, замість десятків тисяч захисників України.
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22.07.2023 13:53 Відповісти
Конвульсії здихаючого кацапа..
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22.07.2023 14:27 Відповісти
 
 