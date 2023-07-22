Війська РФ за добу 155 разів обстріляли українські позиції на Луганщині і здійснили 17 спроб атакувати
Російські війська за добу спробували 17 разів атакувати українські позиції на Луганщині і понад 150 разів обстріляли позиції ЗСУ.
Про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"За добу 155 разів ворог обстріляв позиції наших військових та населені пункти поблизу лінії фронту на Луганщині. Росіяни спробували 17 разів атакувати наземно та просунутися. Загарбник залучає дуже велику кількість артилерійських резервів та штурмових груп. Але українські військові відбивають усі напади та завдають противнику значного ураження", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар22.07.2023 13:19 Відповісти Мені подобається 1
Danger Zone
показати весь коментар22.07.2023 13:53 Відповісти Мені подобається 1
Oleh Liko
показати весь коментар22.07.2023 14:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль